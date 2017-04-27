Неприживающиеся идеи. Почему у Гвардиолы в следующем сезоне всё получится

После всех конфузов Гвардиолы в Англии проще всего поставить на него клеймо «физрук». Пытаемся разобраться, в чём причины неудач Пепа.

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет в очередном дерби. Правда, борьбой не на жизнь, а на смерть этот матч уж точно не назовёшь. Ни та, ни другая команда уже давно не борется за чемпионство. И для Гвардиолы это на сегодня один из самых больших провалов в карьере. Разбираемся, что мешает Пепу показывать требуемые результаты, и выражаем уверенность, что все его проблемы решаемы.

Конец великой идеи. Что значит поражение Гвардиолы от «Монако» Тактика, которая приносила трофеи почти 10 лет, больше не работает. Готов ли меняться Гвардиола?

Философия

«Для Англии типично большое количество единоборств. Я не тренер по борьбе и отборам, так что я не тренирую этот компонент. Я хочу, чтобы команда играла хорошо и забивала много голов», — говорил Гвардиола в первые недели пребывания в Англии.

Теперь его тон резко поменялся.

«Я понял английский футбол, посмотрев один матч — «Суонси» — «Кристал Пэлас»: девять голов, восемь стандартов. Пока это наша главная проблема. Мы не можем контролировать стандарты. В Англии ты должен контролировать подбор мяча. Без этого здесь просто не выживешь. Большую часть времени мяч в воздухе, а не внизу, на газоне, и нет ясности, что произойдёт дальше. Этот принцип стоит здесь во главе угла».

О важности подборов в Англии Гвардиолу предупреждал ещё Хаби Алонсо. Теперь Пеп прочувствовал это на своей шкуре. Футбол Гвардиолы в «Баварии» и «Барселоне» строился на контроле мяча. Это ни для кого не секрет. Когда команда теряла мяч на чужой половине поля, она сразу же организовывала высокий прессинг и старалась сделать всё, чтобы вернуть его обратно. Или же соперник просто выбивал мяч на чужую половину поля, где его подбирали защитники и снова переправляли игрокам атаки.

Англия – самый большой вызов в тренерской карьере Гвардиолы, он и сам признаёт это.

В Англии всё строится совсем иначе. Здесь защитники целенаправленно выносят мяч на своих нападающих, которые цепляются за него и делают скидки игрокам средней линии. Мяч очень часто находится в воздухе, потому контролировать игру полностью здесь не могут даже такие мастеровитые команды, как «Челси». Гвардиола никак не мог привыкнуть к такому раскладу – его футболисты зачастую проигрывали подборы и получали атаки на свои ворота. Более того, из-за того что защитники были сосредоточены на нейтрализации мощных нападающих соперника, дежуривших у их штрафной в ожидании дальнего паса, они не могли поддержать высокий прессинг, организуемый полузащитой и нападением. Результат – огромные разрывы между линиями. Говорят об этом и карты передач. В этом году «Манчестер Сити» практически не держит мяч в центре поля – в основном снаряд перемещается между центральными защитниками и переводится игрокам фланга, которые обостряют игру именно оттуда. Согласитесь, не очень похоже на гвардиоловские догмы.

Отсутствие мысли в атаке

В итоге Гвардиоле пришлось отказаться от схемы 4-3-3, которую он проповедовал в «Баварии» и «Барселоне». «Сити» перестроился на 4-2-3-1 с двумя опорниками, которые могли бы собирать больше подборов. От крайних защитников теперь не требуется постоянно подключаться к атакам. При выходе из обороны применяется тактика ложных фулл-беков – Санья, Клиши или другие игроки, играющие на фланге, смещаются в опорную зону, уводят за собой игроков соперника и открывают свободные зоны для крайних нападающих.

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В итоге Сильва, Де Брёйне и другие креативщики просто бросают мяч в свободные зоны на Сане или Стерлинга, те прорываются по флангу и «стреляют» в штрафную площадь. Английский 20-летний вундеркинд-аналитик Том Пэйн сделал целую компиляцию из голов, которые «Манчестер Сити» забил подобным образом.

Устраивает ли такая игра Пепа? Конечно нет. Ему как гению тактики (можете спорить, но Гвардиола давно всем доказал всё в «Барселоне» и «Баварии») хочется видеть в своей команде сложный и отточенный механизм, не только работающий на завоевание трофеев, но и отдающий его персональным тренерским почерком. Сейчас такого нет и в помине. Но очки набирать как-то надо, потому Гвардиоле пока приходится работать кувалдой, а не мастерком.

Отсутствие стабильности

Если вспоминать все варианты, которые испанец использовал в оборонительных порядках, уйдёт не один час. Да и надо ли это? Достаточно знать, что в центре обороны он пробовал Санья и Коларова, на фланге – Наваса и Фернандиньо. Пеп тасует свой состав как колоду карт, но флеш-рояль ему никак не хочет попадаться. Да и вряд ли может.

Гвардиола даёт установку, чтобы его команда постоянно организовывала высокий прессинг, оборонялась в 40 метрах от своих ворот, но такая тактика, прекрасно работавшая в «Барселоне» и «Баварии», в Англии не приживается. Причина – в следующем пункте.

Отсутствие нужных игроков

При Гвардиоле «Сити» уже потратил на новых футболистов 213 млн евро. Но и этого оказалось мало, чтобы новый тренер построил то, что хочет. Вы можете обвинять Хосепа в том, что он не умеет работать с имеющимся материалом. Во многом так и есть. Он начинал свой тренерский путь в системе «Барселоны», лепившей из молодых парней игроков определённого типа. На протяжении всей карьеры Гвардиола работал именно с футболистами такого формата, потому теперь является заложником ситуации.

Несмотря на все претензии, каждый из трансферов «Ман Сити» в этом сезоне пришёлся ко двору. Конечно, с оговорками. Джон Стоунз постоянно «пожарит» у своих ворот, но по-прежнему является единственным в команде защитником с высокой культурой паса (важнейший аспект для Гвардиолы). Сане и Жезус уже показали, что являются игроками огромного таланта и могут приносить пользу здесь и сейчас. Потерялся разве что Нолито, проигравший конкуренцию более скоростным партнёрам. Что касается Браво – тут ситуация двоякая. Он практически не выручает команду, редко играет на ноль, но стоит отметить, что по его воротам теперь бьют из гораздо более убойных позиций, нежели раньше. Клаудио не блистает, но главная проблема «Сити» — отсутствие порядка в защитной линии.

Пеп тасует свой состав как колоду карт, но флеш-рояль ему никак не хочет попадаться.

Отдельно стоит напомнить историю с Илкаем Гюндоганом. Гвардиола привык, что его команда контролирует центр поля. Поэтому в каждой команде у него был очень умный и техничный игрок, позволявший держать мяч 60-70% игрового времени. В «Барселоне» такими футболистами были Бускетс и Хави, в «Баварии» — Алонсо и Лам. Гюндоган должен был выполнять схожие функции в Манчестере. Но… травма. Потому Гвардиола обратился к услугам задвинутого на лавку Яя Туре, который уже давно подыскивал жильё в других городах. Несмотря на все старания, проблем в центре поля ивуариец глобально так и не решил.

Уже давно ходят слухи, что Гвардиола не прочь расстаться с 10-15 игроками и провести масштабную трансферную кампанию летом. Шейхи наверняка выделят ему нужную сумму, потому приготовьтесь читать горячие трансферные новости из Манчестера во время Кубка конфедераций. В «Сити» готовится большая стирка.

Невезение

«Отмазка для слабых», — скажете вы. И отчасти будете правы. Даже при тотальном невезении вышколенная команда должна добиваться нужного результата. Однако до вышколенной команды «Сити» как до луны, а вот очков в этом сезоне они могли бы набрать и побольше. «Манчестер Сити» — один из лидеров АПЛ по количеству созданных моментов. Только вот с реализацией большие проблемы. Для наглядности – карта xG «горожан» в последних матчах, где они теряли очки.

Чем жирнее точки – тем более убойная позиция была у футболиста группы атаки. Невооружённым глазом видно, что в каждой из игр футболисты «Сити» создавали таких моментов больше. Что уж говорить про игры, где команда одерживала победы. Так что наблюдение Гвардиолы, что его команда в каждом матче создаёт больше моментов, чем соперник, подтверждаются цифрами.

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Итог

Впервые в тренерской карьере Гвардиола за сезон не завоюет трофея. Тем не менее в руководстве клуба по-прежнему верят в него. Да и кто сказал, что в свой первый сезон Пеп придёт и покажет, кто тут главный? Англия – самый большой вызов в тренерской карьере Гвардиолы, он и сам признаёт это. Этот сезон получился неоднозначным. Тренер так и не привил команде тот футбол, который собирался. Так и не определился с набором футболистов, которым может доверять. Не освоил всех нюансов местного футбола. Потому есть предложение пометить этот сезон как ознакомительный. А если уж и в следующем, после того как «Ман Сити» потратит ещё 200 млн на трансферы, а Пеп обзаведётся нужным подбором исполнителей, команда вновь провалится по всем фронтам… Что ж, останется лишь подписаться под мнением большинства: Гвардиола – средний и посредственный тренер, добившийся всего благодаря удачному стечению обстоятельств. А пока давайте просто подождём.