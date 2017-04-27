Взятка, кража и «клоун» из Франции. 7 судейских скандалов в дерби

Под откос! Как ЦСКА разгромил «Локомотив» ЦСКА блестяще выполнил двуединую задачу на первое дерби недели – разгромил «Локомотив» и избежал «лишних» карточек перед «Спартаком».

9 мая 1999 года. «Спартак» – ЦСКА – 1:0

Судья: Сергей Хусаинов

Команда Олега Романцева победила благодаря единственному голу Александра Ширко, но ЦСКА не согласились с поражением. По окончании матча «армейцы» обвинили арбитра Хусаинова в том, что он не назначил семь (!) пенальти в ворота «Спартака», а Ширко забил из офсайда. Главный тренер красно-синих Олег Долматов заявил на пресс-конференции: «Благодаря общей симпатии судейского корпуса происходит искусственное создание чемпиона». Комиссия лиги, проанализировав дерби, постановила, что по некоторым эпизодам претензии ЦСКА были справедливы. В частности, голкипер Александр Филимонов сбил в своей штрафной Сергея Семака. Позже Хусаинов рассказал, что ЦСКА ещё до матча выступал против его назначения, а кто-то из спонсоров «армейцев» предлагал ему взятку в $ 50 тыс.

29 июля 2000 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

Судья: Александр Кожухов

В этом случае победу одержали уже «армейцы» благодаря голам Алексея Савельева и Алексея Бычкова, а судью склоняли на все лады красно-белые. В первом тайме Кожухов имел все основания назначить пенальти за фол против спартаковца Виктора Булатова и удалить с поля защитника ЦСКА Максима Бокова, а после перерыва арбитр не зафиксировал игру рукой Бокова в своей штрафной и не показал второй «горчичник» Савельеву. До этого он удалил в похожей ситуации защитника «Спартака» Отара Хизанейшвили. Тренер проигравших Вячеслав Грозный охарактеризовал работу Кожухова как «безобразнейшую и предвзятую». С точки зрения Грозного, задачей рефери было помешать «Спартаку» стать чемпионом России. Красно-белые внесли в протокол шесть претензий.

«По окончании матча «армейцы» обвинили арбитра Хусаинова в том, что он не назначил семь (!) пенальти в ворота «Спартака».

6 апреля 2003 года. ЦСКА – «Спартак» – 3:2

Судья: Валентин Иванов

«Спартак» дважды вёл по ходу игры, однако ЦСКА каждый раз отыгрывался, а на 90-й минуте вырвал победу после точного удара Иржи Ярошика. Естественно, на судейство вновь жаловались проигравшие. Главная претензия со стороны спартаковцев касалась назначения пенальти, после которого Ролан Гусев сделал счёт 2:2. Полузащитник красно-синих Сергей Семак пошёл на добивание и оказался на газоне после борьбы с Валери Абрамидзе, а арбитр Иванов указал на «точку». «Первым на мяче был Абрамидзе. Семак, пытаясь добраться до мяча, нарушил правила и упал вместе с нашим защитником. Сейчас у меня такое чувство, что нас обокрали», – сказал полузащитник «Спартака» Егор Титов. Тренер Сергей Павлов заявил, что «Спартак» с ЦСКА играют по разным правилам, а президент клуба Андрей Червиченко обвинил главу РФС Вячеслава Колоскова в стремлении помешать красно-белым находиться на вершине футбольной России. По итогам разборов игры Валентина Иванова дисквалифицировали на две игры, лишили премии и половины гонорара.

1 апреля 2006 года. «Спартак» – ЦСКА – 1:1

Судья: Массимо Де Сантис

В день смеха тренеры и футболисты ЦСКА решили, что приглашённый на дерби итальянский рефери неудачно подшутил над ними. На 62-й минуте при счёте 1:0 в пользу красно-синих Де Сантис удалил с поля голкипера Игоря Акинфеева за игру рукой за пределами штрафной. «Спартак» получил право на стандарт, с которого и забил Егор Титов. По окончании матча Акинфеев уверял, что сыграл не рукой, а грудью, к тому же выбегавший на него Владимир Быстров находился в офсайде. Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отыскал ещё одну грубую ошибку у итальянца – это пенальти, который Де Сантис не поставил в первом тайме. «Такому арбитру в России надо вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним гении!» – возмущался Газзаев.

В день смеха тренеры и футболисты ЦСКА решили, что приглашённый на дерби итальянский рефери неудачно подшутил над ними.

9 сентября 2006 года. «Спартак» – ЦСКА – 2:2

Судья: Лоран Дюамель

Матч второго круга того сезона тоже завершился судейским скандалом. Интересно, что и теперь «армейцы» называли себя пострадавшими от иностранца. По их мнению, француз должен был зафиксировать офсайд в эпизоде с первым голом соперника и удалить защитника «Спартака» Мартина Штранцля за нарушение на Даниэле Карвальо. Валерий Газзаев снова сравнивал зарубежного арбитра с российскими, и опять это сравнение было не в пользу чужака. «Если команды показали спектакль, то судья выглядел настоящим клоуном. Видимо, этого арбитра специально выписали из-за границы веселить Россию. Наши судьи по сравнению с ним ангелы», – горячился главный тренер ЦСКА. Сам Дюамель объяснил своё решение в моменте с фолом Штранцля тем, что австриец не хотел причинить сопернику боль, а Карвальо просто эффектно упал.

Русские судьи в огне. Кто виноват? Дмитрий Егоров — о том, что огонь разжигают-то вовсе не Луческу и «Спартак».

Игорь Акинфеев получил повреждение в столкновении с Веллитоном Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

28 августа 2011 года. «Спартак» – ЦСКА – 2:2

Судья: Сергей Карасёв

Самый обсуждаемый эпизод дерби «Спартак» – ЦСКА в августе 2011-го случился на исходе трети игры. Фол нападающего красно-белых Веллитона на Акинфееве до сих пор не забыть. Голкипер «армейцев» получил тяжёлую травму, которая вывела его из строя на долгий срок, и был заменён на Сергея Чепчугова. Карасёв не воспринял фол со стороны Веллитона как умышленный и ограничился жёлтой карточкой, а на 45-й минуте бразилец забил гол. «Веллитон – настоящий подонок. Он в который раз уже атакует исподтишка. Мы посмотрели повтор эпизода: Акинфеев был первый на мяче, так что любая борьба была бессмысленной. Но Веллитон умышленно его ударил… Некоторые болельщики уже обещают устроить возмездие, пусть теперь осторожнее по улицам ходит», – сделал резкое заявление по окончании встречи гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Бразилец получил шесть матчей дисквалификации, которую, впрочем, потом сократили вдвое.

«Спартак» выигрывал по ходу матча со счётом 2:0, но в последние 40 минут игры Карасёв наказал красно-белых двумя пенальти.

21 апреля 2013 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:2

Судья: Сергей Карасёв

Если в предыдущем случае претензии в большей степени касались Веллитона, а не Карасёва, то в августе 2013-го вовсю обсуждали уже самого московского судью. «Спартак» выигрывал по ходу матча со счётом 2:0, но в последние 40 минут игры Карасёв наказал красно-белых двумя пенальти. Первый из них не реализовал Вагнер Лав, зато со второго одиннадцатиметрового, назначенного в самой концовке, Алан Дзагоев забил гол, который спас ЦСКА от поражения. За споры с арбитром Рафаэл Кариока получил удаление, а главный тренер Валерий Карпин – дисквалификацию на три матча. Работу самого Карасёва оценили в итоге как неудовлетворительную. «Все свистки — в одну сторону! Одних он посадил на свисток, а другим позволялось почти все. Такого судейства не припомню с бандитских времён начала 2000-х! Сделаю всё, чтобы Карасёв больше не работал главным арбитром», – пообещал босс «Спартака» Леонид Федун.