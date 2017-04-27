Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить

До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более что сделать это можно бесплатно.
27 апреля 2017, четверг. 21:30. Футбол

Через 50 дней стартует Кубок конфедераций. У наших читателей есть шанс выиграть билет на турнир, просто делая покупки. Участвуйте и приходите на матчи самого крупного крутого турнира сборных в преддверии чемпионата мира.  Мы напомним, почему пропустить Кубок конфедераций, живя в России, просто нельзя.

Первый крупный турнир в России

На Крестовском острове откроется новая эпоха в истории нашего футбола – только не надо усмехаться. Россия откроет первый крупный футбольный турнир в своей истории, пусть он и становится тестовым перед чемпионатом мира. За несколько недель можно примерно понять, как у нас будет организован ЧМ-2018: оценить логистику, поездить по разным стадионам, поискать фудкорты, точки с атрибутикой, понять, как в городах готовы транспортные узлы.

Все чемпионы в одном турнире

Сборная России попала в элитный клуб команд, выигравших континентальные и мировые турниры. В группе нас ждут Португалия, сильнейшая команда Европы, лучшая океанская сборная, Новая Зеландия, и чемпион зоны КОНКАКАФ Мексика. В другой группе – Германия, Чили, Австралия и Камерун. Каждая сборная играет в свой, привычный своей среде футбол, и смотреть, как традиционно педантичные немцы будут сражаться с горячими чилийцами, будет очень интересно. Ярких афиш будет много.

Сборная России: сейчас или никогда

Отношение народа к сборной России после ухода Гуса Хиддинка неуклонно ухудшается – радость и переживания за команду сменялись испепеляющим гневом, а теперь превратились в серое равнодушие. Сборная становится менее интересной, про неё меньше читают, практически не хвалят, и Кубок конфедераций – пожалуй, последний шанс исправить серо-унылое отношение к сборной России перед чемпионатом мира. Лишь отчасти отношение к команде зависит от игроков и их самоотдачи. Ещё – от нас и нашей поддержки.

К нам едет чемпион мира

Возможно, сборная Германии поедет в нашу страну в «полуторном» составе. Уже точно не приедет Мануэль Нойер, который будет лечить больную ногу. Не факт, что приедут и другие звёзды «бундесманншафт» – Томас Мюллер и Месут Озил, например. Но у Германии игроков на три состава – Йоахим Лёв снова привезёт невероятно мощный состав, готовый выигрывать турниры даже без главных звёзд.

Посмотреть вживую на звёзд

Приехать в Москву, чтобы увидеть, как против сборной России играет Криштиану Роналду. Или в Казань, где Алексис Санчес и Артуро Видаль будут биться с мощнейшим немецким поколением. А ещё есть звёзды второго ранга, о которых мало говорят, но которые обязательно будут выделяться грядущим летом. Бернарду Силва, Пепе, Юлиан Дракслер, Рафаэль Маркес… Рай для любителей собирать автографы.

Экзотика

Вы когда-нибудь видели вживую сборную Камеруна? А нас с камерунцами многое объединяет – в России играла главная звезда местного футбола Самуэль Это’О, в Африке успешно тренировал Валерий Непомнящий, выводивший Камерун в плей-офф чемпионата мира. А Новая Зеландия? Россия никогда не играла с представителем Океании, зато там есть полно любопытных персонажей – один из них, Костас Барбарусес, даже играл за «Аланию» в ФНЛ. Австралия, Мексика… Привыкайте к колоритным, самобытным командам на нашей земле.

Общение с болельщиками

Почему-то часто забывают, что крупные турниры – это в первую очередь болельщицкий праздник. В России такой будет впервые с финала Лиги чемпионов, но тогда вовлечена была только Москва, пестрившая только двумя цветами, красным и синим. Теперь будет больше и территория праздника, и его палитра. Мексиканцы с сомбреро, шумные немцы, колоритные танцующие камерунцы… Когда общаешься с такими или подсказываешь что-нибудь, чувствуешь себя супергероем.

Оценить стадион в Санкт-Петербурге

В России стадион на Крестовском острове воспринимают, как проклятое место, не стоящее своих денег. После первого матча на «Зенит-Арене» все обсуждали плохой газон и протекающую крышу, но лучше не обращать внимания на подобные разговоры и самим убедиться, что в Санкт-Петербурге построили один из самых крутых стадионов России.

Покупай и побеждай: самый простой способ попасть на Кубок конфедераций

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 13
Теги
Кубок конфедераций
Новости. Футбол
28 апреля 2017, пятница
00:39 «ПСЖ» наказали двумя домашними матчами без зрителей условно
00:34 Моуринью: «Манчестер Юнайтед» был вынужден принять решение играть за одно очко
00:27 Бывший гендиректор «Ювентуса» Моджи получил работу в албанском клубе
00:27 «Атлетик» в Бильбао выиграл у «Бетиса»
00:19 «МЮ», не проиграв в 24-м матче АПЛ кряду, повторил клубный рекорд
00:19 Компани: «МЮ» не представлял угрозы для «Сити», игра не была сложной
00:10 Кэррик: «МЮ» думал, что сможет подловить «Сити» перед свистком на перерыв
27 апреля 2017, четверг
23:54 «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в дерби
23:39 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Браво покинул поле на носилках
23:27 Эриксен: победа над «Пэлас» придаст «Тоттенхэму» уверенности на концовку АПЛ
23:27 Старший тренер «Анжи»: чего опасались в матче с «Томью», на том и попались
23:24 «Севилья» обыграла «Сельту» и сравнялась по количеству очков с «Атлетико»
23:11 «Анжи» — «Томь» — 3:3. Видеообзор матча
22:46 «Терек» призвал журналистов воздержаться от поспешных оценок решений судей
22:41 Гендиректор «Томи»: два из трёх пенальти чистые, по третьему будем смотреть
22:37 Тренер «Амкара» Алексич: в матче с «Краснодаром» подвела реализация
22:28 Линекер высмеял симуляцию Алексиса в матче «Арсенала» с «Лестером»
22:12 Шалимов: мастерство игроков «Краснодара» чуть выше, поэтому мы победили в Перми
22:01 «Амкар» — «Краснодар» — 0:2. Видеообзор матча
21:44 Петраков: сегодняшнее судейство Безбородова ни в какие рамки не укладывается
21:37 В отелях Кардиффа не осталось свободных мест на день финала Лиги чемпионов
21:29 «Анжи» на 97-й минуте ушёл от поражения «Томи», Хубулов забил 3 гола с пенальти
21:05 Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
20:57 Мутко: расследование французской прокуратуры не должно волновать Россию
20:49 Варан: у «Реала» нет первого и второго состава, мы одна команда
20:31 Орлов: ЦСКА выиграл со счётом 4:0. «Зенит» уже забыл, что это такое
20:28 Ультрас «Динамо» К: мы просто поддержали команду, чей основной цвет — белый
20:17 Французская прокуратура расследует процесс выборов стран-хозяек ЧМ-2018/2022
20:12 Гаджиев: акцентировать внимание на борьбе «Амкара» за еврокубки неправильно
19:59 Юношеская сборная России вышла в финал турнира Slovakia Cup
19:55 Хамес: у «Реала» и основной, и резервный составы играют хорошо
19:48 Боевики два года держали в плену мальчика по имени Лионель Месси
19:33 «Ливерпуль» подтвердил, что Джеррард возглавит команду U18
19:32 Месси: только один раз просил обменяться со мной футболками — у Зидана
19:15 Калиниченко: не стал бы говорить, что «Спартаку» стоит сильно опасаться ЦСКА
19:13 Опубликованы доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в 2010 году
19:13 Гаджиев: так плохо в обороне «Амкар» не играл даже в матче с «Локомотивом»
19:10 Гётце не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций—2017
19:08 Шалимов: сейчас самое главное — три очка
18:53 «Краснодар» нанёс «Амкару» первое домашнее поражение в этом сезоне РФПЛ
18:51 Бабаев: врачи ЦСКА сделают всё возможное, чтобы Дзагоев смог сыграть в дерби
18:44 Плетикоса: «Спартак» в дерби с ЦСКА сыграет вторым номером
18:36 «Анжи» — «Томь»: стали известны стартовые составы команд
18:34 Федерация футбола Албании оштрафована за поведение фанатов на матче с Италией
18:33 Президент «Малаги»: мои слова об отбросах были адресованы каталонской прессе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто займёт четвёртое место в РФПЛ, дающее право выступить в Лиге Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+