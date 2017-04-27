Красота по-гвинейски. 5 лучших голов тура РФПЛ

Если вы до этого считали, что в «Томи» остались только необстрелянные юнцы, которые с дрожащими коленками выходят на каждый матч РФПЛ, то после просмотра этого топа у вас должно поменяться мнение. В прошлом туре лучшим голом по версии нашей редакции стал мяч Витиньо в ворота «Уфы». Победитель сегодняшнего рейтинга чуть менее известен. Пока что.

«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев».

5. Витиньо, ЦСКА

(ЦСКА – «Локомотив» — 4:0, 39-я минута – 2:0)

Второй раз кряду попадает футболист «армейцев» в наш хит-парад. Отдав две голевые передачи, Витиньо успел отличиться и сам. После классного прохода Ионова бразилец при попустительстве защитников принял мяч и спокойно отправил его в дальний угол.

Чемпионская игра. Почему ЦСКА заслуживает золота больше других Данила Игнатов отвечает на статью Дмитрия Егорова о чемпионской гонке и заслуженном золоте «Спартака».

(«Арсенал Т» — «Крылья Советов» — 2:0, 80-я минута – 2:0)

Хорватско-аргентинский гренадёр «Арсенала» привык исполнять роль столба, но в матче с «Крыльями Советов» показал, что и техникой он не обделён. После передачи из глубины Федерико Расич элегантно перекинул опрометчиво выскочившего из ворот Конюхова.

3. Вандерсон, «Краснодар»

(«Амкар» — «Краснодар» — 0:2, 76-я минута – 0:2)

«Краснодар» нанёс «Амкару» первое поражение в РФПЛ этого сезона в родных стенах. Благодарить за это болельщики «быков» должны своего героя Смолова и Вандерсона, открывшего счёт шикарным ударом под дальнюю штангу.

2. Александр Головин, ЦСКА

(ЦСКА – «Локомотив» — 4:0, 45-я минута – 3:0)

Пока молодой талант «Локомотива» Алексей Миранчук тщетно пытался зацепиться за мяч, юная звёздочка ЦСКА Александр Головин проводил один из сильнейших матчей в сезоне, высшей точкой которого стал его гол в ворота Гилерме. Прекрасный поход, переброс мяча под левую и прицельный удар в угол – всё по классике.

Что случилось с Дмитрием Тарасовым? Из-за кого опозорился «Локомотив» Почему игроки «Локо» не боролись в матче с ЦСКА, и как это влияет на «Спартак».

1. Никита Гвинейский, «Томь»

(«Анжи» – «Томь» –3:3, 70-я минута – 2:2)

Парень с самой экзотической фамилией в РФПЛ ещё недавно выступал в молодёжном первенстве, а сегодня кладёт вот такие голы в высшем дивизионе. Великолепный удар стал украшением тура и ещё одним знаком того, что «Томь» не собирается просто так сдаваться.

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 70

ЦСКА — 50

«Краснодар» — 35

«Локомотив» — 26

«Рубин» — 22

Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Квинси Промес, «Спартак» — 16

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10

Витиньо, ЦСКА — 10.