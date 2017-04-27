Красота по-гвинейски. 5 лучших голов тура РФПЛ

Если вы до этого считали, что в «Томи» остались только необстрелянные юнцы, которые с дрожащими коленками выходят на каждый матч РФПЛ, то после просмотра этого топа у вас должно поменяться мнение. В прошлом туре лучшим голом по версии нашей редакции стал мяч Витиньо в ворота «Уфы». Победитель сегодняшнего рейтинга чуть менее известен. Пока что.
5. Витиньо, ЦСКА
(ЦСКА – «Локомотив» — 4:0, 39-я минута – 2:0)
Второй раз кряду попадает футболист «армейцев» в наш хит-парад. Отдав две голевые передачи, Витиньо успел отличиться и сам. После классного прохода Ионова бразилец при попустительстве защитников принял мяч и спокойно отправил его в дальний угол.
4. Федерико Расич, «Арсенал Т»
(«Арсенал Т» — «Крылья Советов» — 2:0, 80-я минута – 2:0)
Хорватско-аргентинский гренадёр «Арсенала» привык исполнять роль столба, но в матче с «Крыльями Советов» показал, что и техникой он не обделён. После передачи из глубины Федерико Расич элегантно перекинул опрометчиво выскочившего из ворот Конюхова.
3. Вандерсон, «Краснодар»
(«Амкар» — «Краснодар» — 0:2, 76-я минута – 0:2)
«Краснодар» нанёс «Амкару» первое поражение в РФПЛ этого сезона в родных стенах. Благодарить за это болельщики «быков» должны своего героя Смолова и Вандерсона, открывшего счёт шикарным ударом под дальнюю штангу.
2. Александр Головин, ЦСКА
(ЦСКА – «Локомотив» — 4:0, 45-я минута – 3:0)
Пока молодой талант «Локомотива» Алексей Миранчук тщетно пытался зацепиться за мяч, юная звёздочка ЦСКА Александр Головин проводил один из сильнейших матчей в сезоне, высшей точкой которого стал его гол в ворота Гилерме. Прекрасный поход, переброс мяча под левую и прицельный удар в угол – всё по классике.
1. Никита Гвинейский, «Томь»
(«Анжи» – «Томь» –3:3, 70-я минута – 2:2)
Парень с самой экзотической фамилией в РФПЛ ещё недавно выступал в молодёжном первенстве, а сегодня кладёт вот такие голы в высшем дивизионе. Великолепный удар стал украшением тура и ещё одним знаком того, что «Томь» не собирается просто так сдаваться.
Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 70
ЦСКА — 50
«Краснодар» — 35
«Локомотив» — 26
«Рубин» — 22
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 16
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10
Витиньо, ЦСКА — 10.