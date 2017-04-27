Безбородов размялся перед дерби. 3 пенальти в ворота «Томи»: что это было?

Вы наверняка думали, что после прошлого тура — выступлений Алексея Еськова в Петербурге и Сергея Иванова в Черкизове — уже ничего не сможет удивить вас. Арбитры РФПЛ это опровергают.

Во вчерашнем матче «Оренбурга» и «Зенита» главной темой для обсуждения стала работа Михаила Вилкова. Арбитр назначил спорный пенальти в ворота Руденко, гол с которого остался единственным в матче. Эпизод неоднозначный, но после падения Жиркова в штрафной у Вилкова были основания указать на точку. Видео можно посмотреть здесь.

Видимо, слава Вилкова не давала покоя другому арбитру Вячеславу Безбородову. Сегодня он обслуживал встречу «Анжи» и «Томи» и назначил в ворота последней команды чемпионата три пенальти. А уже в воскресенье Безбородов будет работать на главном дерби страны, если снова не случится замена, как перед матчем ЦСКА и «Локо».

Первый одиннадцатиметровый был назначен при счёте 0:1, судя по всему, за игру рукой в штрафной. Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев пробил со штрафного мимо стенки. Томич Александр Соболев попытался принять мяч акробатически, но коснулся его рукой — Безбородов игру остановил и указал на точку. Примечательно, что мяч летел в сторону от ворот. В общем, запутанный эпизод. Здесь интересна необычная реакция главного тренера «Анжи» Григоряна — на его лице почему-то читалось недовольство. Хубулов без проблем реализовал пенальти и сравнял счёт.

Второй пенальти был назначен в начале второго тайма. Всё просто: махачкалинский латераль Магомед Мусалов врывался в штрафную, а защитник «Томи» Антон Митерев промазал мимо мяча и со всей силы ударил соперника по колену. Стопроцентный пенальти — сам Митерев даже не спорил с Безбородовым. Хубулов очередным точным ударом вывел «Анжи» вперёд — 2:1.

События в матче аутсайдеров продолжали развиваться драматично. «Томь» забила ещё два гола и уже готовилась праздновать первую победу после зимних перемен — пять добавленных минут уже истекли. Правда, без учёта того, что свой третий гол «Томь» забила как раз на 90+3, то есть «отъела» от добавленного как минимум 30 секунд. Так, на 95:26 Безбородов даёт «Анжи» разыграть штрафной в центре поля, на 95:32 — ставит третий пенальти в ворота «Томи». Забивший третий гол томичей Даниил Большунов сбивает Эззатолахи в штрафной и бросается к арбитру доказывать, что добавленное время уже истекло. Безуспешно — Хубулов оформляет хет-трик с пенальти.

Стоит отметить, что после матча тренер «Анжи» Александр Григорян отказался от флэш-интервью, а его коллега из «Томи» Валерий Петраков заявил, что «судейство Безбородова не укладывается ни в какие рамки».

В российской истории было ещё два матча, в которых было назначено три пенальти в одни ворота. В 1999-м Валентин Иванов сразу пять раз указал на точку в игре «Ротора» и «Черноморца» (5:2) — трижды в ворота гостей и дважды в ворота хозяев. К 33-й минуте Олег Веретенников успел промазать дважды, а его соперник Альберт Догузов — оба одиннадцатиметровых забить, установив счёт 0:2. В итоге «Ротор» отставание отыграл, а последний, пятый гол забил Максим Тищенко, снова с пенальти. В итоге ни одно решение Иванова не вызвало споров — все пять «точек» были назначены арбитром верно.

Второй матч был сыгран совсем недавно, и снова закончился скандалом. 23 апреля в 33-м туре ФНЛ в матче «Тюмень» — «Факел» судья Артём Чистяков назначил три пенальти в ворота гостей. Все одиннадцатиметровые реализовал форвард Хасан Мамтов, догнавший по количеству голов динамовца Кирилла Панченко. У обоих теперь 22 гола, но нападающий «Тюмени» забил с пенальти сразу 12 из них, а Панченко — всего один.

Все три решения арбитра вызвали споры. Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко посчитал, что все пенальти очевидны, тогда как президент «Факела» Евгений Севергин уверен, что судейство Чистякова — беспредел.

Полный видеобзор матча «Анжи» — «Томь» на сайте РФПЛ.