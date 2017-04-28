«Я тебе в лоб дам!». «Ман Сити» не добил «Юнайтед»

Главный матч тура, вероятно, не оправдал ожиданий части зрителей, и неслучайно: и Гвардиола, и Моуринью изменились, и делать шоу уже не входит в планы ни одного из них.

Два Иосифа

Как известно, Жозе и Хосеп – тёзки, их имена в португальском и каталанском языках восходят к имени Иосиф. Не то чтобы это имело значение именно в этом матче. Скорее наоборот: по сравнению с испанскими войнами, их противостояния ощутимо потеряли в страсти и драматизме, поэтому символизм, объединяющий эти противоположности, немного потерял остроту. Смысл напоминания о происхождении имён немного в другом: меняется всё, даже имена. Моуринью и Гвардиола тоже изменились.

Время mindgames и провокаций ушло. Вряд ли потому, что Моуринью потерял хватку, скорее, провокации уже не идут ему на пользу. Все привыкли, и ему приходится меняться. Гвардиола же никогда и не был провокатором, но тоже в определённом смысле стал заложником имиджа, не соответствующего реальности. Ярлык тренера-победителя был неизбежным после такого количества трофеев, хотя Гвардиола говорил, что это во многом – стечение обстоятельств. Теперь всё становится на свои места: он тренер-экспериментатор высокого уровня, для которого верность философии и качество игры важнее победы или трофеев.

Неприживающиеся идеи. Почему у Гвардиолы в следующем сезоне всё получится После всех конфузов Гвардиолы в Англии проще всего поставить на него клеймо «физрук». Пытаемся разобраться, в чём причины неудач Пепа.

У них обоих сейчас есть более серьёзные проблемы, чем соперничество друг с другом. В Испании было просто: если не один, значит, другой. В Англии они ведут борьбу всего лишь за четвёртое место и конкурируют с несколькими командами. Текущая задача рождает тактику: не проиграть важнее, чем победить. Особенно это актуально для «Манчестер Юнайтед», учитывая количество проблем.

Проблемы

Крис Смоллинг, Фил Джонс, Маркос Рохо: травмированных защитников «МЮ» хватило бы, чтобы построить самую прочную в АПЛ защиту. В их отсутствие Моуринью вынужден выпускать с первых минут игроков, которым не слишком доверяет по ходу сезона, - Маттео Дармиана и Дейли Блинда. Но главные проблемы у него были не с обороной.

Вернётся сильнее. Почему у Златана нет выбора Напоминание о том, что Златан Ибрагимович просто не сможет закончить карьеру из-за травмы.

Без Златана Ибрагимовича «Юнайтед» приобретает скорость и дриблинг, но теряет способность в любой момент создать гол на пустом месте. Фактически, ставка на скоростные атаки и выигранные подборы становится безальтернативной. Отдельно стоит отметить потерю 110 млн евро – на счету Поля Погба всё-таки 7 голов и голевых передач в 30 матчах. Это немало для опорника, хотя до Андреа Пирло двухлетней давности далековато. Ну и Хуан Мата. В его отсутствие количество интеллекта в среднем на поле резко уменьшается. Конечно, при наличии Генриха Мхитаряна это некритично, но с ним на скамейке у болельщиков «МЮ» было бы куда больше уверенности в завтрашнем дне.

У «Сити» с травмами всё сложно. Вылетел Джо Стоунс, поправился Венсан Компани: в принципе, и то, и другое можно расценивать как усиление. А вот потеря Давида Сильвы не оставляет пространства для воображения. Это серьёзное ослабление команды. В его отсутствие лидером приходится быть Кевину де Брёйне. Бельгиец старается, он набрал форму и в последних матчах наконец-то заиграл результативно. Это важно, учитывая, что у него не было ни голов, ни голевых передач с начала февраля.

Яя — ложная «шестёрка»

Это не новый термин в футбольном сленге, в смысле, вряд ли он приживётся. Но Туре, номинально являясь центральным полузащитником, неслучайно вышел в паре с Фернандиньо. Бразилец страховал, ивуариец творил. Яя несколько раз открылся на позиции центрфорварда, задерживался на текущей позиции после потерь – например, на бровке – и был больше похож на приевшуюся всем ложную «девятку», спустившуюся чуть ниже обычного. Туре смело шёл в обводку и помогал создавать численное большинство в зоне мяча. Он был лучшим дриблёром «Сити» в первом тайме – неожиданно по стартовой позиции, но логично исходя из роли на поле.

Тактика

«Сити» имел не только территориальное преимущество. Во многом благодаря перемещениям Туре между линиями хозяева выигрывали подборы и часто били во втором темпе атак. Это давняя проблема Гвардиолы («Я знал, что в Англии подборы важны, но не думал, что настолько!» – говорил Пеп зимой), и она, кажется, решена. Другая проблема – безобразная реализация. Лидер в этом вопросе – Серхио Агуэро: он нанёс шесть ударов в первом тайме (весь «МЮ» — два удара) и попал в створ только один раз. Ужасно. Единственный его точный удар заставил Давида Де Хеа совершить впечатляющий сейв на 33-й минуте. Не забываем, что с каждым сейвом Де Хеа где-то в Мадриде превращается в невротика один Кейлор Навас.

Усыпляющий перекат мяча поперёк поля метрах в 40 от ворот Де Хеа чередовался с взрывами, когда де Брёйне, Лерой Зане и Рахим Стерлинг пытались разыграть мяч в одно касание и отдать на ход в штрафную. В концовке первого тайма такой розыгрыш удался, и Стерлинг вбежал в штрафную. Его тоже сильно подвела точность.

Моуринью явно очень трезво оценил потери своей команды. План «МЮ» в атаке был прост: Эрик Бейи и Дейли Блинд старались делать выносы как можно более нацеленными, били на левый фланг, а там включался Антони Марсьяль. По тепловой карте отлично видно, что Жозе не волновала борьба за мяч и что левый фланг атаки (более быстрый) был основным.

Примитивная тактика «вынеси на фланг» не была единственной. «МЮ», разумеется, ждал ошибки соперников. Любая команда Моуринью обладает инстинктом убийцы, и чтобы его реализовать, достаточно одного небрежного паса. В первом тайме гости ждали напрасно: «Сити» не рисковал, предпочитая терять в атаке, но держать достаточно игроков за линией мяча. Пара фланговых защитников, которых выбрал Гвардиола, – более красноречивый жест уважения, чем любые слова. Пара Александр Коларов – Пабло Сабалета уже немолода, но им и не требовалось выигрывать забеги у Рашфорда и Марсьяля. Их задачей было держать позицию – даже в ущерб атаке – и просто не давать вингерам «МЮ» разбежаться. Лучшим дриблёром в матче в итоге предсказуемо был Марсьяль, он постоянно пытался убежать по своему флангу. Когда он набегался, его сменил Джесси Лингард – продолжать давить в одну точку.

Осень Феллайни

В течение 83 минут причёска Феллайни, навевающая мысли об осеннем лесе, была самым ярким пятном в игре. Спасибо ему, что не дал этому дерби закончиться скучно. Можно смеяться над картинным падением Серхио Агуэро (это действительно было смешно), но нельзя понять, зачем Маруан полез бодаться. Вот зачем? Посмотреть эпизод можно здесь.

«Манчестер Юнайтед» отбивался организованно, у Моуринью были все основания сказать на пресс-конференции, что именно его команда контролировала игру. Мы бы поняли, что он хочет этим сказать. Пепу нечего было менять, его первая замена случилась на 79-й минуте и была вынужденной: вместо Клаудио Браво, который дёрнул мышцу, вышел Вилли Кабальеро. А когда игроков «МЮ» стало на одного меньше, всё завертелось. Гвардиола почувствовал момент и выпустил Габриэла Жезуса. «Сити» перешёл на навал.

После удаления Феллайни хозяева владели мячом 87% времени. У игроков «МЮ» на последние 11 минут матча всего четыре точных паса на всех. Это могло и должно было привести к голу, но Серхио Агуэро промазал в седьмой раз. Нельзя выиграть топ-матч, если твой топ-форвард столько раз не может попасть в ворота. Статус-кво сохранён, и это удача «МЮ». Жозе признал это после матча: «Мы были вынуждены играть на ничью».