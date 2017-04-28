Символическая сборная 25-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

ЦСКА в преддверии дерби буквально проехался по «Локомотиву» — 4:0. Столь уверенная победа «армейцев» стала возможна во многом благодаря уверенной игре Игоря Акинфеева.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Правый латераль ЦСКА Марио Фернандес также провёл отличный матч. На счету бразильца результативный пас.

Сергей Игнашевич, ЦСКА

Рекордсмен Сергей Игнашевич сыграл с «Локомотивом» в свойственной себе манере: надёжно и уверенно.

Сесар Навас, «Ростов»

Очередное попадание в символическую сборную защитника «Ростова» Сесара Наваса едва ли кого-то удивит. Один из самых сильных защитников РФПЛ провёл очередной качественный матч против «Уфы».

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Огромный объём работы проделал в матче с «Уралом» Дмитрий Комбаров. Старательный левый защитник успевал везде: постоянно грузил в чужую штрафную и успевал вернуться в оборону.

Полузащита

Фернандо, «Спартак»

Похожее можно сказать и об опорнике «Спартака» Фернандо. Бразилец, получивший повреждение туром ранее в матче с «Ростовом», сумел не просто набрать форму к игре с «Уралом», но и сыграть в этой встрече определяющую роль. На счету Фернандо решающий гол.

Бибрас Натхо, ЦСКА

Центральный полузащитник ЦСКА Бибарс Натхо своим голом довершил разгром «Локомотива».

Квинси Промес, «Спартак»

Может, и не лучший свой матч против «Урала» провёл Квинси Промес. Однако при этом самый звёздный игрок РФПЛ постоянно был в центре событий: боролся, обыгрывал, бил и обострял – в общем, был полезен и заметен.

Александр Головин, ЦСКА

Гол-красавец молодого полузащитника сборной России Александра Головина стал третьим по счёту в игре ЦСКА – «Локомотив». Кроме того, Головин был крайне полезен на протяжении всего матча.

Нападение

Витиньо, ЦСКА

Витиньо, вернувшись из Бразилии, буквально расцветает на глазах под руководством Виктора Гончаренко. В игре с «Локо» бразилец ещё в первом тайме успел забить самостоятельно и дважды ассистировать партнёрам.

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Никто по-прежнему не может остановить голевой порыв Фёдора Смолова. Форвард «Краснодара» забил уже 15 мячей в 18 матчах, что для нашего футбола отменный результат.

Тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА

При Викторе Гончаренко ЦСКА ещё ни разу не проиграл. Кроме того, благодаря в основном «армейцам» интрига в нашем чемпионате ещё не умерла окончательно и будет жить по крайней мере до воскресенья.