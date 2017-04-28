Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби?

«Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты.

Что увидел Каррера на «Песчанке». 5 выводов о дерби ЦСКА – «Локомотив» Дерби на «ВЭБ-Арене» дало массу пищи для размышлений Массимо Каррере и немного поводов для оптимизма перед воскресной встречей с ЦСКА.

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

– Мне трудно определить форму ЦСКА в преддверии дерби. Матч с «Локомотивом» я вообще не понял, ведь в игре «армейцев» не было ничего такого, в чём они бы превосходили соперника. Я просто увидел кошмарный «Локомотив». Однако этот «Локо» не похож на «Спартак», которому влетело в Ростове. Это абсолютно разные истории, схожие лишь по разгромному счёту. Другие параллели здесь проводить не стоит. «Спартак» вряд ли будет играть против «армейцев» так бездарно, как «Локомотив». Скорее матч закончится результативной ничьей. Вообще, я не исключаю, что может случиться что-то сенсационное.

Андрей Созин, футбольный эксперт:

– Не имеет значения, как команды провели игры до дерби. Этот матч – нечто особенное. Уверен, мы увидим очень хорошее зрелище. ЦСКА на ходу, а «Спартак» ждёт чемпионства. Всё-таки поставлю на победу «армейцев» со счётом 2:1. Потому что им больше надо. В противном случае можно остаться без Лиги чемпионов.

Валерий Масалитин, экс-нападающий ЦСКА и «Спартака»:

– ЦСКА подходит к дерби в лучшем настроении, чем «Спартак». В матче с «Ростовом» и «Уралом» команда Массимо Карреры не показала ту самую чемпионскую игру. «Армейцы» же, наоборот, уверенно разобрались с «Уфой» и «Локомотивом». Но дерби есть дерби, и какое бы место команды ни занимали, с каким багажом к игре они бы ни подходили, фаворита в этом матче нет.

Игорь Яновский, экс-полузащитник ЦСКА:

– ЦСКА сейчас на ходу, а у «Спартака» ситуация посложнее. Чем ближе кульминация, тем сильнее давление. Это может сказаться на команде Массимо Карреры. Так что к дерби «армейцы» подходят в лучшем состоянии. Но всегда в таком матче трудно предсказать результат, но поставлю на победу ЦСКА со счётом 2:1.

Стипе Плетикоса, экс-вратарь «Спартака»:

– ЦСКА провёл несколько отличных игр, особенно удалась последняя против «Локомотива». Победы придадут команде уверенности, а уверенность и опыт очень важны для коллектива. Но нужно смотреть на организацию игры «Спартака», которая находится на очень высоком уровне. Итальянцы умеют строить игру от обороны и действовать вторым номером.

Владимир Пономарёв, экс-защитник ЦСКА:

— ЦСКА легко выиграл у «Локомотива». Но надо понимать, что «железнодорожники» позволили «армейцам» делать на поле всё. Надеюсь, эта игра не расслабит команду. Виктор Гончаренко найдёт мотивацию для игроков. Что касается «Спартака», то с «Уралом» он выглядел отвратительно. На игру с ЦСКА спартаковцы обязательно забегают и зашевелятся, особенно если начнёт всё получатся. Одна из команд точно матч провалит, посмотрим, кто это будет. В дерби будет настоящая борьба, ведь готовность и предматчевые расклады отходят на задний план.

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Наше мнение

Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:

– В каждом сезоне ЦСКА сильно прибавляет в концовке чемпионата. «Армейцы» сверхмотивированны и полны желания догнать «Спартак» — отсюда тотальный разгром «Локомотива», который мысленно уже улетел на Кубок в Сочи. Даже с учётом потери Дзагоева, без которого ЦСКА уже научился играть, перед дерби «армейская» команда выглядит предпочтительнее. По матчу «Спартака» и «Урала» складывалось ощущение, что лидеры чемпионата не до конца оправились от болезненного поражения в «Ростове». Непонятно, в каком состоянии находятся форварды «Спартака», а Мельгарехо пока далёк от высокого уровня.