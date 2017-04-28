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175 лет назад 2016
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Сергей Карасёв
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алёна Сахарова

ЦСКА размялся перед битвой со «Спартаком» — в мгновениях 25-го тура

ЦСКА громит «Локомотив» накануне дерби, Медведев снова сухой, «Рубин» не побеждает в седьмом матче подряд — в мгновениях 25-го тура.
28 апреля 2017, пятница. 13:30. Футбол

Подарок тура

ЦСКА вручил Сергею Игнашевичу памятную футболку с цифрой 500 — именно столько матчей провёл он за клуб. В церемонии принял участие тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич.

Фото: pfc-cska.com

Серия тура

Вратарь «Ростова» Никита Медведев продлил свою сухую серию в матче с «Уфой» до 862 минут. Этот показатель является рекордным среди действующих вратарей, а наивысший результат на данный момент принадлежит Руслану Нигматулину, которому удалось отыграть на ноль в течение 939 минут.

Фото: fc-rostov.ru

Реабилитация тура

«Спартак» быстро оправился от крупного поражения в матче с «Ростовом» и обыграл «Урал», сохранив семиочковый отрыв от ЦСКА.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Разгром тура

ЦСКА безжалостно разгромил «Локомотив» со счётом 4:0, показав «Спартаку», что к дерби команда подходит в хорошей форме.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Позор» тура

«Рубин» в домашней встрече снова не добился победы, продлив свою безвыигрышную серию до 7 матчей. Президент клуба Ильсур Метшин назвал  игру с «Тереком» «позором».

Фото: rubin-kazan.ru

Стоит отметить интересную акцию, которую организовали футболисты «Рубина» для своих болельщиков: в честь 59-летия клуба игроки решили оплатить билеты всем желающим, так что вход на матч был свободным.

Фото: rubin-kazan.ru

Прерванная серия тура

«Краснодар» сумел нанести «Амкару» первое домашнее поражение в нынешнем сезоне.

Фото: fckrasnodar.ru

Протест тура

Болельщики тульского «Арсенала» призывают к отставке главного тренера Сергея Кирьякова.

Перформанс тура

Фанатский сектор ЦСКА поддерживал команду с помощью множества ярких растяжек, а позже устроил акцию с фонариками.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Хет-трик тура

«Анжи» сумел спасти игру с «Томью» благодаря трём пенальти, которые безжалостно реализовал Арсен Хубулов.

Фото: fc-anji.ru

Поддержка тура

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поддержал полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Телефон тура

Массимо Каррера продемонстрировал чехол для телефона с фразой, которая давно стала фирменной для «Спартака».

Полёт тура

Нападающий «Оренбурга» Элгуджа Лобжанидзе наносит удар головой во время матча с «Зенитом».

Фото: fc-zenit.ru

Жест тура

Арбитр матча ЦСКА – «Локомотив» Сергей Карасёв показывает, на сколько ЦСКА отстаёт от «Спартака».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Болельщик тура

На матче «Спартак» — «Урал».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Баннер тура

Когда любовь к команде вдохновляет на нечто большее.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
Новости. Футбол
28 апреля 2017, пятница
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