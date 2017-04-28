ЦСКА размялся перед битвой со «Спартаком» — в мгновениях 25-го тура

ЦСКА громит «Локомотив» накануне дерби, Медведев снова сухой, «Рубин» не побеждает в седьмом матче подряд — в мгновениях 25-го тура.

Подарок тура

ЦСКА вручил Сергею Игнашевичу памятную футболку с цифрой 500 — именно столько матчей провёл он за клуб. В церемонии принял участие тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич.

Серия тура

Вратарь «Ростова» Никита Медведев продлил свою сухую серию в матче с «Уфой» до 862 минут. Этот показатель является рекордным среди действующих вратарей, а наивысший результат на данный момент принадлежит Руслану Нигматулину, которому удалось отыграть на ноль в течение 939 минут.

Реабилитация тура

«Спартак» быстро оправился от крупного поражения в матче с «Ростовом» и обыграл «Урал», сохранив семиочковый отрыв от ЦСКА.

Разгром тура

ЦСКА безжалостно разгромил «Локомотив» со счётом 4:0, показав «Спартаку», что к дерби команда подходит в хорошей форме.

«Позор» тура

«Рубин» в домашней встрече снова не добился победы, продлив свою безвыигрышную серию до 7 матчей. Президент клуба Ильсур Метшин назвал игру с «Тереком» «позором».

Стоит отметить интересную акцию, которую организовали футболисты «Рубина» для своих болельщиков: в честь 59-летия клуба игроки решили оплатить билеты всем желающим, так что вход на матч был свободным.

Прерванная серия тура

«Краснодар» сумел нанести «Амкару» первое домашнее поражение в нынешнем сезоне.

Протест тура

Болельщики тульского «Арсенала» призывают к отставке главного тренера Сергея Кирьякова.

Перформанс тура

Фанатский сектор ЦСКА поддерживал команду с помощью множества ярких растяжек, а позже устроил акцию с фонариками.

Хет-трик тура

«Анжи» сумел спасти игру с «Томью» благодаря трём пенальти, которые безжалостно реализовал Арсен Хубулов.

Поддержка тура

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поддержал полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру.

Телефон тура

Массимо Каррера продемонстрировал чехол для телефона с фразой, которая давно стала фирменной для «Спартака».

Полёт тура

Нападающий «Оренбурга» Элгуджа Лобжанидзе наносит удар головой во время матча с «Зенитом».

Жест тура

Арбитр матча ЦСКА – «Локомотив» Сергей Карасёв показывает, на сколько ЦСКА отстаёт от «Спартака».

Болельщик тура

На матче «Спартак» — «Урал».

Баннер тура

Когда любовь к команде вдохновляет на нечто большее.