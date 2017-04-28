ЦСКА размялся перед битвой со «Спартаком» — в мгновениях 25-го тура

Подарок тура
ЦСКА вручил Сергею Игнашевичу памятную футболку с цифрой 500 — именно столько матчей провёл он за клуб. В церемонии принял участие тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич.
Серия тура
Вратарь «Ростова» Никита Медведев продлил свою сухую серию в матче с «Уфой» до 862 минут. Этот показатель является рекордным среди действующих вратарей, а наивысший результат на данный момент принадлежит Руслану Нигматулину, которому удалось отыграть на ноль в течение 939 минут.
Реабилитация тура
«Спартак» быстро оправился от крупного поражения в матче с «Ростовом» и обыграл «Урал», сохранив семиочковый отрыв от ЦСКА.
Разгром тура
ЦСКА безжалостно разгромил «Локомотив» со счётом 4:0, показав «Спартаку», что к дерби команда подходит в хорошей форме.
«Позор» тура
«Рубин» в домашней встрече снова не добился победы, продлив свою безвыигрышную серию до 7 матчей. Президент клуба Ильсур Метшин назвал игру с «Тереком» «позором».
Стоит отметить интересную акцию, которую организовали футболисты «Рубина» для своих болельщиков: в честь 59-летия клуба игроки решили оплатить билеты всем желающим, так что вход на матч был свободным.
Прерванная серия тура
«Краснодар» сумел нанести «Амкару» первое домашнее поражение в нынешнем сезоне.
Протест тура
Болельщики тульского «Арсенала» призывают к отставке главного тренера Сергея Кирьякова.
Перформанс тура
Фанатский сектор ЦСКА поддерживал команду с помощью множества ярких растяжек, а позже устроил акцию с фонариками.
Хет-трик тура
«Анжи» сумел спасти игру с «Томью» благодаря трём пенальти, которые безжалостно реализовал Арсен Хубулов.
Поддержка тура
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поддержал полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру.
Телефон тура
Массимо Каррера продемонстрировал чехол для телефона с фразой, которая давно стала фирменной для «Спартака».
Полёт тура
Нападающий «Оренбурга» Элгуджа Лобжанидзе наносит удар головой во время матча с «Зенитом».
Жест тура
Арбитр матча ЦСКА – «Локомотив» Сергей Карасёв показывает, на сколько ЦСКА отстаёт от «Спартака».
Болельщик тура
На матче «Спартак» — «Урал».
Баннер тура
Когда любовь к команде вдохновляет на нечто большее.