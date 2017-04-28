MVP 25-го тура РФПЛ. Бей первым, Федя!

Взоры двух столиц посреди недели были прикованы к троице лидеров чемпионата. Предсказуемо тяжёлая победа «Спартака» и внезапно крупная — ЦСКА, ещё одно спорное судейское решение в пользу «Зенита» — на этом пёстром фоне выступление «Краснодара» было обречено остаться на периферии внимания. И осталось, по большому счёту. Тем удивительнее персональное отличие его лучшего бомбардира!

Непродолжительный больничный определённо пошёл на пользу Смолову — позволил перевести дух после раннего входа в состязательный год, обострил голевой голод. Закрыв бюллетень, Фёдор с удвоенной энергией принялся навёрстывать упущенное. И сразу дела «быков» пошли на лад: команда выбралась из нервирующей ничейной полосы, вернувшись на путь выигрышный. Ни один из трёх победный матчей южан в апреле не обошёлся без меткого выстрела человека с номером 90 на футболке. Именно его гол де-юре стоил «Амкару» первого домашнего поражения в сезоне. Он же фактически обеспечил Смолову титул самого ценного исполнителя 25-го тура чемпионата.

11 из 12 членов жюри конкурса упомянули фамилию Смолова в своих тройках. Десятка баллов отошла герою срединедельного дерби на «Песчанке» Витиньо (гол + два паса), полдюжины — автору единственного мяча в Тушино, спартаковцу Фернандо. Обойти земляка в итоговом реестре последнему помогла активность красно-белой братии в Сети. По итогам голосований на специальной странице проекта и паблике «Чемпионата» во «ВКонтакте» трудолюбивый хавбек набрал максимум бонусных очков и удвоил собственный результат. «Армейский» технарь довольствовался третьим местом.

Система голосования MVP РФПЛ

После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос. 12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте». После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос. 12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Витиньо, Смолов, Фернандо.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Смолов, Головин, Фернандо.

Валерий Газзаев, экс-наставник сборной России, депутат Госдумы РФ: Витиньо, Смолов, Фернандо.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Смолов, Витиньо, Акинфеев.

РФПЛ

Витиньо, Смолов, Головин.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Головин, Смолов, Фернандо.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Витиньо, Лунёв, Головин.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Витиньо, Смолов, Натхо.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Витиньо, Смолов, Фернандо.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Витиньо, Смолов, Фернандо.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Витиньо, Лунёв, Смолов.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Витиньо, Смолов, Натхо.

Читатели

mvp.championat.com

Фернандо («Спартак») — 347 голосов — 3 дополнительных балла.

Витиньо (ЦСКА) — 273 — 2.

Фёдор Смолов («Краснодар») — 87 — 1.

«ВКонтакте»

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Фернандо («Спартак») — 2 204 — 3.

Фёдор Смолов («Краснодар») — 942 — 2.

Витиньо (ЦСКА) — 868 — 1.

Итоги 25-го тура РФПЛ:

Фёдор Смолов («Краснодар») — 14;

Витиньо (ЦСКА) — 13;

Фернандо («Спартак») — 12;

Александр Головин (ЦСКА) – 4;

Андрей Лунёв («Зенит») — 2;

Бибрас Натхо (ЦСКА) – 2;

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 1.

На исходе месяца лидирующие позиции в апрельском зачёте Промеса внезапно пошатнулись. И пошатнул их никто иной, как Смолов. Сдвиг матча «Краснодара» на Первомай лишил Фёдора возможности побороться за статуэтку, но мы решили слегка пренебречь календарным принципом ради соблюдения спортивного. Все встречи 26-го тура пойдут в зачёт второго месяца весны.

Лучшие в апреле