MVP 25-го тура РФПЛ. Бей первым, Федя!

Взоры двух столиц посреди недели были прикованы к троице лидеров чемпионата. Предсказуемо тяжёлая победа «Спартака» и внезапно крупная — ЦСКА, ещё одно спорное судейское решение в пользу «Зенита» — на этом пёстром фоне выступление «Краснодара» было обречено остаться на периферии внимания. И осталось, по большому счёту. Тем удивительнее персональное отличие его лучшего бомбардира!
Непродолжительный больничный определённо пошёл на пользу Смолову — позволил перевести дух после раннего входа в состязательный год, обострил голевой голод. Закрыв бюллетень, Фёдор с удвоенной энергией принялся навёрстывать упущенное. И сразу дела «быков» пошли на лад: команда выбралась из нервирующей ничейной полосы, вернувшись на путь выигрышный. Ни один из трёх победный матчей южан в апреле не обошёлся без меткого выстрела человека с номером 90 на футболке. Именно его гол де-юре стоил «Амкару» первого домашнего поражения в сезоне. Он же фактически обеспечил Смолову титул самого ценного исполнителя 25-го тура чемпионата.
11 из 12 членов жюри конкурса упомянули фамилию Смолова в своих тройках. Десятка баллов отошла герою срединедельного дерби на «Песчанке» Витиньо (гол + два паса), полдюжины — автору единственного мяча в Тушино, спартаковцу Фернандо. Обойти земляка в итоговом реестре последнему помогла активность красно-белой братии в Сети. По итогам голосований на специальной странице проекта и паблике «Чемпионата» во «ВКонтакте» трудолюбивый хавбек набрал максимум бонусных очков и удвоил собственный результат. «Армейский» технарь довольствовался третьим местом.
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос. 12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Витиньо, Смолов, Фернандо.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Смолов, Головин, Фернандо.
Валерий Газзаев, экс-наставник сборной России, депутат Госдумы РФ: Витиньо, Смолов, Фернандо.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Смолов, Витиньо, Акинфеев.
РФПЛ
Витиньо, Смолов, Головин.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Головин, Смолов, Фернандо.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Витиньо, Лунёв, Головин.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Витиньо, Смолов, Натхо.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Витиньо, Смолов, Фернандо.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Витиньо, Смолов, Фернандо.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Витиньо, Лунёв, Смолов.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Витиньо, Смолов, Натхо.
Читатели
Фернандо («Спартак») — 347 голосов — 3 дополнительных балла.
Витиньо (ЦСКА) — 273 — 2.
Фёдор Смолов («Краснодар») — 87 — 1.
«ВКонтакте»
Фернандо («Спартак») — 2 204 — 3.
Фёдор Смолов («Краснодар») — 942 — 2.
Витиньо (ЦСКА) — 868 — 1.
Итоги 25-го тура РФПЛ:
Фёдор Смолов («Краснодар») — 14;
Витиньо (ЦСКА) — 13;
Фернандо («Спартак») — 12;
Александр Головин (ЦСКА) – 4;
Андрей Лунёв («Зенит») — 2;
Бибрас Натхо (ЦСКА) – 2;
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 1.
На исходе месяца лидирующие позиции в апрельском зачёте Промеса внезапно пошатнулись. И пошатнул их никто иной, как Смолов. Сдвиг матча «Краснодара» на Первомай лишил Фёдора возможности побороться за статуэтку, но мы решили слегка пренебречь календарным принципом ради соблюдения спортивного. Все встречи 26-го тура пойдут в зачёт второго месяца весны.
Лучшие в апреле
|Игрок
|21 тур
|22 тур
|23 тур
|24 тур
|25 тур
|Сумма
|Квинси Промес («Спартак»)
|2
|12
|18
|32
|Фёдор Смолов («Краснодар»)
|4
|10
|14
|28
|Александр Бухаров («Ростов»)
|18
|18
|Роман Зобнин («Спартак»)
|18
|18
|Игорь Акинфеев (ЦСКА)
|13
|1
|14
|Витиньо (ЦСКА)
|13
|13
|Фернандо («Спартак»)
|12
|12