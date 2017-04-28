10 самых крутых дерби по версии спартаковцев и «армейцев»

Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби? «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты.

Самые крутые дерби по версии спартаковцев

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»

11 июля 1991 года. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

— Самое памятное дерби, в котором я принимал участие — это дерби 1991 года, когда мы обыграли ЦСКА со счётом 1:0, а я забил шикарный гол со штрафного всего на седьмой минуте матча. Было далековато до ворот, я один стоял у мяча. Тогда в «Спартаке» я был штатным исполнителем штрафных ударов, и сомнений не было – это моя точка! Удар получился сумасшедший! Просто паутину смахнул, как говорится. Вратарь, по-моему, даже среагировать не успел.

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Виктор Булатов, бывший полузащитник «Спартака»

15 августа 1999 года. ЦСКА – «Спартак» – 0:4

— Матч второго круга в 1999 году. Мы тогда выиграли 4:0. Это был реванш за поражение 1998 года, когда мы уступили на «Динамо» со счётом 1:4. Помню, в середине второго тайма меня заменил Артём Безродный и оформил дубль. Это был его лучший матч за «Спартак» в карьере. Олег Романцев был очень доволен. Для него то поражение 1:4 было очень чувствительным. Когда я ушёл с поля, то встал около скамейки запасных и взглянул на Олега Иваныча. У него было невероятно счастливое лицо.

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Стипе Плетикоса, бывший вратарь «Спартака»

1 ноября 2008 год. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

— Сразу вспоминается матч 2008 года, когда мы смогли обыграть ЦСКА спустя семь лет без побед. Никита Баженов забил решающий гол, и я провёл очень приличный матч. Постоянно смотрю фрагменты этой игру в YouTube, и каждый раз испытываю положительные эмоции. Эта встреча навсегда в памяти и в сердце до конца жизни. Помню, в раздевалке все сильно радовались, президент тоже заходил, поздравлял. Тот сезон для нас получился неудачным, но победа над «армейцами» немного скрасила чемпионат.

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Мартин Йиранек, бывший защитник «Спартак»

26 июля 2009 года. ЦСКА – «Спартак» – 1:2

Запомнилась победа в 2009 году. Помню тот гол Алекса со штрафного – когда мяч сначала попал в штангу, потом отлетел в Акинфеева, после чего оказался в воротах. Играть в переполненных «Лужниках» — суператмосфера! Тот матч для меня — один из самых ярких за «Спартак». Отлично сыграли и победили ЦСКА. Надеюсь, и в воскресенье выиграет «Спартак». Красно-белые уже близки к чемпионству, и победа в дерби станет огромным шагом к титулу.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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Самые крутые дерби по версии «армейцев»

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

25 августа 1963 года. «Спартак» – ЦСКА – 3:0

— Помню, у нас со «Спартаком» получились две игры подряд. Первый круг заканчивался матчем с красно-белыми, а второй начинался. Мы обе встречи проиграли. Вроде это 1965 или 1966 год, тогда в «Лужники» на эти игры ходило по 105 тысяч человек. Столько народу, а на поле ни одной бутылки не бросили или постороннего предмета, вроде фаеров. Шарфы точно не бросали, ведь их тогда не было. Все сидели вместе и потихоньку выпивали. Если забивает «Спартак» — все выпивают, забивает ЦСКА – все выпивают. Проносили чемоданчик с закуской и бутылкой на троих. Атмосфера была отличная, а посуду мешками со стадиона выносили, и никто не ругался. Сейчас уже совсем не так, сейчас все на пределе.

Максим Боков, бывший защитник ЦСКА

26 сентября 1998 года. ЦСКА – «Спартак» – 4:1

— 1998 года. Стадион «Динамо». Матч второго круга. Ажиотаж сумасшедший! Это была первая победа ЦСКА за последние восемь лет, и какая! 4:1. За 15 минут до конца матча мы вели 4:0, и спартаковские трибуны опустели. Для меня это было непонятно. Тот матч стал отправной точкой, когда мы стали не всегда, но регулярно обыгрывать красно-белых.

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Олег Яновский, бывший полузащитник ЦСКА:

9 ноября 2002 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

— В ноябре 2002 года мы играли на стадионе «Торпедо». Наверняка все помнят то снежное дерби. Играть в таких условиях – незабываемо. Конечно, немного нервировало, что матч задержался на 40 минут, но мы всё равно смогли переиграть красно-белых. «Спартак» тогда настаивал на переносе встречи, но мы были настроены играть, тогда Валерий Газзаев нас очень сильно мотивировал. Мы вышли с полной уверенностью, что победим, и сделали это. И ещё выделю матч в «Лужниках» весной того же года. Тогда мы полностью переиграли «Спартак» со счётом 3:0, не дав нанести ни одного удара – это было полное доминирование.

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Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

21 апреля 2002 года. «Спартак» – ЦСКА – 0:3

— Все дерби помню наизусть – от первой до 90-й минуты. Но особняком стоит первое дерби, когда я только перешёл в ЦСКА в 2002 году. Мы тогда победили со счётом 3:0. Мы очень хорошо сыграли. «Спартак» не нанёс ни одного удара по нашим воротам. Мы вообще ничего не дали им сделать.

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Самые крутые дерби по версии спартаковца-«армейца»

Валерий Масалитин, бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА:

20 октября 1990 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

— Все матчи между «Спартаком» и ЦСКА надолго врезаются в память. Но больше всего мне запомнилось дерби второго круга чемпионата СССР. Тогда я играл за «армейцев», и нам нужно было обязательно побеждать «Спартак», чтобы занять второе место в турнирной таблице. При других раскладах ЦСКА опустился бы на пятое место. Матч получился насыщенным на опасные моменты, ни «Спартак», ни ЦСКА в обороне не отсиживались. В памяти ярко отложились попадания в каркас ворот. В итоге «армейцы» тогда обыграли «Спартак» со счётом 2:1 и завоевали серебряные медали чемпионата.

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22 мая 1994 года. «Спартак – ЦСКА – 2:2 (пен. 4:2)

Запомнилось мне и другое дерби, когда я играл за «Спартак». В финале Кубка России 1994 года наша команда вела со счётом 2:0. Но ЦСКА сумел переломить ход встречи и сравнял счёт. Нас рассудила серия пенальти. «Спартак» всё-таки сумел обыграть «армейцев», в результате чего мы выиграли трофей.

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