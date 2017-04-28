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10 самых крутых дерби ЦСКА – «Спартак» по версии бывших футболистов клубов
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

10 самых крутых дерби по версии спартаковцев и «армейцев»

Перед «дерби всея Руси» самые крутые матчи прошлых лет вспоминают их участники – экс-футболисты «Спартака» и ЦСКА.
28 апреля 2017, пятница. 18:30. Футбол
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби?
«Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты.

Самые крутые дерби по версии спартаковцев

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»

11 июля 1991 года. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

— Самое памятное дерби, в котором я принимал участие — это дерби 1991 года, когда мы обыграли ЦСКА со счётом 1:0, а я забил шикарный гол со штрафного всего на седьмой минуте матча. Было далековато до ворот, я один стоял у мяча. Тогда в «Спартаке» я был штатным исполнителем штрафных ударов, и сомнений не было – это моя точка! Удар получился сумасшедший! Просто паутину смахнул, как говорится. Вратарь, по-моему, даже среагировать не успел.

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Виктор Булатов, бывший полузащитник «Спартака»

15 августа 1999 года. ЦСКА – «Спартак» – 0:4

— Матч второго круга в 1999 году. Мы тогда выиграли 4:0. Это был реванш за поражение 1998 года, когда мы уступили на «Динамо» со счётом 1:4. Помню, в середине второго тайма меня заменил Артём Безродный и оформил дубль. Это был его лучший матч за «Спартак» в карьере. Олег Романцев был очень доволен. Для него то поражение 1:4 было очень чувствительным. Когда я ушёл с поля, то встал около скамейки запасных и взглянул на Олега Иваныча. У него было невероятно счастливое лицо.

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Стипе Плетикоса, бывший вратарь «Спартака»

1 ноября 2008 год. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

— Сразу вспоминается матч 2008 года, когда мы смогли обыграть ЦСКА спустя семь лет без побед. Никита Баженов забил решающий гол, и я провёл очень приличный матч. Постоянно смотрю фрагменты этой игру в YouTube, и каждый раз испытываю положительные эмоции. Эта встреча навсегда в памяти и в сердце до конца жизни. Помню, в раздевалке все сильно радовались, президент тоже заходил, поздравлял. Тот сезон для нас получился неудачным, но победа над «армейцами» немного скрасила чемпионат.

Видео

Мартин Йиранек, бывший защитник «Спартак»

26 июля 2009 года. ЦСКА – «Спартак» – 1:2

Запомнилась победа в 2009 году. Помню тот гол Алекса со штрафного – когда мяч сначала попал в штангу, потом отлетел в Акинфеева, после чего оказался в воротах. Играть в переполненных «Лужниках» — суператмосфера! Тот матч для меня — один из самых ярких за «Спартак». Отлично сыграли и победили ЦСКА. Надеюсь, и в воскресенье выиграет «Спартак». Красно-белые уже близки к чемпионству, и победа в дерби станет огромным шагом к титулу.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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Самые крутые дерби по версии «армейцев»

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

25 августа 1963 года. «Спартак» – ЦСКА – 3:0

— Помню, у нас со «Спартаком» получились две игры подряд. Первый круг заканчивался матчем с красно-белыми, а второй начинался. Мы обе встречи проиграли. Вроде это 1965 или 1966 год, тогда в «Лужники» на эти игры ходило по 105 тысяч человек. Столько народу, а на поле ни одной бутылки не бросили или постороннего предмета, вроде фаеров. Шарфы точно не бросали, ведь их тогда не было. Все сидели вместе и потихоньку выпивали. Если забивает «Спартак» — все выпивают, забивает ЦСКА – все выпивают. Проносили чемоданчик с закуской и бутылкой на троих. Атмосфера была отличная, а посуду мешками со стадиона выносили, и никто не ругался. Сейчас уже совсем не так, сейчас все на пределе.

Максим Боков, бывший защитник ЦСКА

26 сентября 1998 года. ЦСКА – «Спартак» – 4:1

— 1998 года. Стадион «Динамо». Матч второго круга. Ажиотаж сумасшедший! Это была первая победа ЦСКА за последние восемь лет, и какая! 4:1. За 15 минут до конца матча мы вели 4:0, и спартаковские трибуны опустели. Для меня это было непонятно. Тот матч стал отправной точкой, когда мы стали не всегда, но регулярно обыгрывать красно-белых.

Видео

Олег Яновский, бывший полузащитник ЦСКА:

9 ноября 2002 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

— В ноябре 2002 года мы играли на стадионе «Торпедо». Наверняка все помнят то снежное дерби. Играть в таких условиях – незабываемо. Конечно, немного нервировало, что матч задержался на 40 минут, но мы всё равно смогли переиграть красно-белых. «Спартак» тогда настаивал на переносе встречи, но мы были настроены играть, тогда Валерий Газзаев нас очень сильно мотивировал. Мы вышли с полной уверенностью, что победим, и сделали это. И ещё выделю матч в «Лужниках» весной того же года. Тогда мы полностью переиграли «Спартак» со счётом 3:0, не дав нанести ни одного удара – это было полное доминирование.

Видео

Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:

21 апреля 2002 года. «Спартак» – ЦСКА – 0:3

— Все дерби помню наизусть – от первой до 90-й минуты. Но особняком стоит первое дерби, когда я только перешёл в ЦСКА в 2002 году. Мы тогда победили со счётом 3:0. Мы  очень хорошо сыграли. «Спартак» не нанёс ни одного удара по нашим воротам. Мы вообще ничего не дали им сделать.

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Самые крутые дерби по версии спартаковца-«армейца»

Валерий Масалитин, бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА:

20 октября 1990 года. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

— Все матчи между «Спартаком» и ЦСКА надолго врезаются в память. Но больше всего мне запомнилось дерби второго круга чемпионата СССР. Тогда я играл за «армейцев», и нам нужно было обязательно побеждать «Спартак», чтобы занять второе место в турнирной таблице. При других раскладах ЦСКА опустился бы на пятое место. Матч получился насыщенным на опасные моменты, ни «Спартак», ни ЦСКА в обороне не отсиживались. В памяти ярко отложились попадания в каркас ворот. В итоге «армейцы» тогда обыграли «Спартак» со счётом 2:1 и завоевали серебряные медали чемпионата.

Видео

22 мая 1994 года. «Спартак – ЦСКА – 2:2 (пен. 4:2)

Запомнилось мне и другое дерби, когда я играл за «Спартак». В финале Кубка России 1994 года наша команда вела со счётом 2:0. Но ЦСКА сумел переломить ход встречи и сравнял счёт. Нас рассудила серия пенальти. «Спартак» всё-таки сумел обыграть «армейцев», в результате чего мы выиграли трофей.

Видео

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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