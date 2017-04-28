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ЦСКА – «Спартак», «Рома» – «Лацио» и другие матчи выходных
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

ЦСКА – «Спартак» и ещё 6 матчей, которые скрасят ваши выходные

Футбольный календарь расписал ваше воскресенье по часам.
28 апреля 2017, пятница. 21:30. Футбол

«Эспаньол» – «Барселона»

Когда: 29 апреля, 21:45

Прогноз: 1:2

10 лет назад каталонское дерби помогло Лео Месси поймать ещё одну волну приятных сравнений с Диего Марадоной – как же, забил «Эспаньолу» рукой, гол засчитали — значит божий дар. Чемпионскую гонку выиграть не удалось, но там была примерно та же история, что и сейчас: «Барселона» и «Реал» дружно спотыкались в кризисном решении и играли не до ошибки, а до момента, когда кто-то ошибётся. Календарь у сине-гранатовых и «сливочных» несложный, но с их стабильностью нельзя надеяться на 12 очков из 12 от каждых.

Даже бездарный сезон «Барселона» может увенчать золотым дублем и красиво проститься с Луисом Энрике – история, MSN и даже Андре Гомеш останутся, тренер уже точно уйдёт летом. Но задачи нужно решать поступательно. Первая миссия – разодрать защиту «Эспаньола», по продвинутой статистике одну из лучших в Примере (только у большой тройки сильнее). Кике Флорес рисует свою традиционную команду, с крепкой защитой, максимально вертикальным футболом и давно забытыми крутыми игроками, вроде Пабло Пьятти. Лёгкой прогулки, 7:1 и голов Маскерано здесь лучше не ждать.

«Рома» – «Лацио»

Когда: 30 апреля, 13:30

Прогноз: 2:2

В последние пару лет римское дерби превратилось в обычную календарную игру – футболисты-то традиционно любили друг друга провоцировать, плескать водой в лицо и прыгать в подкат на красную карточку, зато не было горячей атмосферы «Олимпико». Римских болельщиков решили усмирить ограничителями на стадионе – так усмирили, что джаллоросси и бьянкочелести в кои-то веки объединились. Против полиции. В марте-апреле «Рома» и «Лацио» встретились в полуфинале Кубка Италии, и яркое дерби наконец-то вернуло главный ингредиент: власти поняли, что огня в главном матче Рима не будет без канистры бензина.

Вместе с тиффози на римское дерби возвращаются оскорбительные кричалки, баннеры про печи и Освенцим, драки и пиротехника. Это так грязно. И прекрасно. Римское дерби без них было пресным.

«Покойся с миром, римское дерби». Почему фанаты «похоронили» его
Болельщики «Ромы» вновь проигнорировали дерби, Тотти не появился на поле, но «Рома» всё равно продолжает погоню за «Ювентусом».

«Эвертон» – «Челси»

Когда: 30 апреля, 16:05

Прогноз: 0:1

Воскресенье – день, когда в чемпионской гонке у «Челси» могут заболеть зубы. Среди всех соперников, оставшихся на финише сезона, «Эвертон» – самый сложный и амбициозный: в теории «ириски» могут зацепиться за еврокубки, хотя наверняка так и останутся седьмыми. «Эвертон» почти полностью копирует вектор подъёма «Тоттенхэма», с трансфером крутого спортивного директора Стива Уолша, привлечением сильной молодёжи и грамотного тренера. Удержать Ромелу Лукаку будет нереально, удержать Рональда Кумана – чуть проще, так что летом «Эвертон» ждёт тест на прочность амбиций. Но прямо сейчас «ириски» готовы обыграть любого.

Октябрьский флешбэк: Куман стал первым тренером, который решил построить команду 3-4-3 против 3-4-3 «Челси». Но без бойкого питбуля в опорной зоне, Идрисса Гуйе, план провалился – крупнее «Эвертон» Кумана не проигрывал никому.

Вместе с тиффози на римское дерби возвращаются оскорбительные кричалки, баннеры про печи и Освенцим, драки и пиротехника.

ЦСКА – «Спартак»

Когда: 30 апреля, 17:00

Прогноз: 1:0

Мечты «Спартака» о завоевании чемпионства на «ВЭБ-Арене» у злейшего врага придётся отложить на другой год, сейчас красно-белые «всего лишь» могут окончательно снять все вопросы в чемпионской гонке. «Зенит» слишком плох, чтобы быть в двойке сильнейших, а ЦСКА набрал мощный ход – кто остудит пыл «армейцев», если не вечный враг? А если ЦСКА выиграет дерби, празднования красно-белых будут отложены… видимо, придётся оформлять золото не с «Томью», а с «Тереком». Ну и привкус чемпионства «Спартака» будет немножко другим (хотя после многих лет без титулов – какая разница).

Красно-белого на московском дерби будет меньше, чем обычно – из-за решения ЦСКА продавать билеты в первую очередь своим. Но градус матча от этого не станет ниже. Прошлое дерби было огненным, но скомканным из-за слишком слабого ЦСКА. Теперь такого перекоса сил не будет.

Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби?
«Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты.

«Тоттенхэм» – «Арсенал»

Когда: 30 апреля, 18:30

Прогноз: 2:0

У воскресного дерби Северного Лондона особая подоплёка. Много лет подряд болельщики «Арсенала» троллят соседей за то, что их клуб всегда выше «Тоттенхэма», уже дважды «шпоры» теряли преимущество над соперником в последнем туре (сначала помешала отравленная пицца, потом – собственная усталость). Традиция, получившая название День святого Тоттерингема, закладывалась 21 сезон. А теперь вот-вот нарушится – «Тоттенхэм» с каждым сезоном при Маурисио Почеттино всё сильнее напоминает топ-клуб, а «Арсенал» без Арсена Венгера чуть ли не обречён стать середняком.

Мотивация «Арсенала» на дерби Северного Лондона – выкинуть «Тоттенхэм» из чемпионской гонки (пусть и формально, но ТТХ всё ещё там). Мотивация «шпор» – официально снять традицию вечного соперника стебаться. Если «Тоттенхэм» выиграет в дерби, «Арсенал» официально потеряет шансы устроить себе День святого Тоттерингема. Понятно, что при ином сценарии Венгер всё равно будет ниже Почеттино, но закончить многолетнюю традицию в очной встрече – это будет слишком по-голливудски красиво.

Фавр ещё со времён Бундеслиги умеет грабить богатых – его «Боруссия» регулярно капала на мозги «Баварии».

«Интер» – «Наполи»

Когда: 30 апреля, 21:45

Прогноз: 1:2

Итальянский футбол в одной зарисовке – клуб уже готов подписать статусного тренера, вписать ему множество нулей в контракт, позвать игроков на 150 млн евро, пока другой специалист неплохо делает свою работу. «Интер» Стефано Пиоли по-прежнему не выжимает всего из своего состава, проигрывает даже «Кротоне» и где-то бездарно упускает очки, как в миланском дерби, но контраст с соседями как раз очевиден. У «Милана» главное – характер, у «Интера» и рисунок игры в порядке. Команда много забивает, много пропускает, 5:4 для неё – почти норма, и с «Наполи» можно ждать продолжения дикой игры нерадзурри во Флоренции.

Медель за отвагу. Как «Интер» начинает забывать о Симеоне
Стефано Пиоли приходил в «Интер» временщиком, но выдал длинную победную серию и посеял сомнения, что он действительно временщик.

«Ницца» – «ПСЖ»

Когда: 30 апреля, 22:00

Прогноз: 0:2

Во Франции сюжет чемпионской гонки срисовали у испанцев, как контрольную у соседа по парте: две команды набрали поровну очков, у одной на матч меньше, она же вынуждена биться в двух турнирах и как-то правильнее расходовать силы. Посреди недели Париж встречался с «Монако», и там Леонарду Жардим как раз преподал урок ротации – бросил под «ПСЖ» состав на стыке второго и третьего в Кубке Франции, был раскурочен и обвинён соперником в неуважении, зато сохранил силы команды перед Лигой чемпионов. В выходные «Монако» сыграет с «Тулузой», симпатичной по игре, но находящейся на спаде – вероятно, Жардим пополнит очковый багаж.

Парижу будет сложнее. Унаи Эмери совершит (возможно, предпоследнюю) гастроль на Лазурный берег, только не в Монако, а в Ниццу – там, кажется, уже смирились с третьим местом, потому что ниже не упасть, а фантазии о подъёме — для детских сказок. Люсьен Фавр настроит «Ниццу» на матч как надо: тренер, у которого Марио Балотелли периодически чувствовал порядок с мозгами, точно способен настроить команду на гранда. Вдобавок Фавр ещё со времён Бундеслиги умеет грабить богатых – его «Боруссия» регулярно капала на мозги «Баварии».

Если «Тоттенхэм» выиграет в дерби, «Арсенал» официально потеряет шансы устроить себе День святого Тоттерингема.

А ещё

В Испании чемпионская гонка теперь заочная – «Реал» сдаёт экзамен одному из самых оригинальных преподов. В субботу против «Валенсии», старт в 17:15. Смотреть по SopCast и пиратским трансляциям, конечно.

В субботу же, в 19:30, – «Вольфсбург» против «Баварии». Следим за матчем вокруг цифры 5 – «Бавария» не выигрывает пять игр кряду, зато у неё есть любитель забивать пять «Вольфсбургу» — Роберт Левандовски.

Если скучаете по скандалам и любите составлять теории заговора, для вас – субботняя игра «Терека» и «Урала» в 19:00. Каждое касание мяча срежиссировано заранее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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