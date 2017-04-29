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Неймар
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«МЮ» готов отдать за Неймара € 200 млн. Главное — в обзоре дня

«МЮ» готов отдать на Неймара € 200 млн, Сёмин заплатит 30 000 рублей, а Таски собрался в «Трабзонспор» — в обзоре дня.
29 апреля 2017, суббота. 00:00. Футбол

«МЮ» готов заплатить отступные за Неймара € 200 млн

«Манчестер Юнайтед» готов активировать пункт об отступных, который прописан в контракте нападающего «Барселоны» Неймара, и заплатить за него € 200 млн, утверждает Daily Record. В стане манкунианцев активно подыскивают нового нападающего в свете травмы, которую получил Златан Ибрагимович, вероятно, выбывший на долгий срок.

При этом «красные дьяволы», по данным издания, пообещали удовлетворить требования Неймара по заработной плате. Бразилец подписал новый контракт с «Барселоной» в октябре прошлого года до 2021 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провёл в чемпионате Испании 26 матчей, забил 9 мячей и сделал 9 передач.

Смолов признан MVP 25-го тура РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов признан MVP 25-го тура российской Премьер-Лиги. Вторым стал форвард ЦСКА Витиньо, тройку замкнул полузащитник «Спартака» Фернандо.

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Смолов, забивший гол в выездной игре с «Амкаром» (2:0), набрал 11 баллов. Ещё два очка он получил в опросе в соцсети «ВКонтакте», одно — на странице проекта MVP.

На звание MVP 25-го тура РФПЛ также претендовали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Бибрас Натхо (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит») и Александр Головин (ЦСКА).

Сёмин оштрафован и дисквалифицирован на один матч РФПЛ условно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин решением КДК РФС, заседание которого состоялось 28 апреля, был оштрафован на 30 тыс. рублей и условно дисквалифицирован на одну игру РФПЛ за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в матче 25-го тура с ЦСКА (0:4). В соответствии с частью 4 статьи 29 дисциплинарного регламента РФС установлен испытательный срок продолжительностью до конца сезона 2016-2017 годов.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 80 тыс. рублей. За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий «армейцы» оштрафованы на 90 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 10 тыс. рублей.

«Бавария» объявила о продлении контракта с Алькантарой

Полузащитник Тьяго Алькантара продлил контракт с «Баварией». Прежний договор истекал летом 2019 года, но стороны решили пролонгировать его. Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Я и моя семья чувствуем себя в Мюнхене очень хорошо, как дома. Нам всё подходит. Хочу в будущем выиграть с «Баварией» как можно больше трофеев», — сказал Алькантара.

Тьяго Алькантара играет за «Баварию» с июля 2013 года, куда перешёл из «Барселоны».

Фото также можно посмотреть на официальной странице «Баварии» в «Твиттере».

Калошин: все пенальти в матче «Анжи» — «Томь» были по делу

Делегат УЕФА Леонид Калошин поделился мнением о судействе матча 25-го тура РФПЛ «Анжи» — «Томь» (3:3). Главный судья встречи Владислав Безбородов назначил в ворота томской команды три пенальти, каждый из которых был реализован полузащитником дагестанцев Арсеном Хубуловым.

«Все прекрасно понимают, что этот матч смотрели немногие, всех интересовали более важные игры. Лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Те люди, которые пытались поднять шум вокруг судейства игры, оказались посрамлены, поскольку все пенальти были по делу.

Первый пенальти — нарушение правил очевидное. Кажется, Соболев фолил. Мяч уже вылетал из штрафной, и в этот момент правая рука нашла мяч, было акцентированное действие игрока «Томи». Хорошо, что арбитр это увидел. Момент дурацкий, и судье надо было сообразить, что в такой ситуации игрок обороняющейся команды мог сфолить", — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».

Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»?

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски, скорее всего, продолжит карьеру в Турции. Местные СМИ сообщают, что футболист дал предварительное согласие на переход в «Трабзонспор» после встречи, состоявшейся в Москве.

Fanatik пишет, что руководство турецкого клуба готово платить 30-летнему защитнику € 2,5 в год. Контракт Сердара Таски с красно-белыми действует до июня 2017 года.

Об интересе «Трабзонспора» к турецкому футболисту неоднократно сообщалось в предыдущие трансферные окна, однако до сделки дело так и не дошло. В начале марта Таски заявил, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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