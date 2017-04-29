«Чемпион пока ЦСКА. И в дерби это докажет». Прогнозы на 26-й тур РФПЛ

В 25-м туре нашего конкурса лучший результат показала команда журналистов, что позволило ей немного оторваться от читателей в борьбе за серебро. Лидируют же специалисты, и их преимущество намного прочнее, чем даже у «Спартака» над своими конкурентами.
Александр Титеев угадал счета матчей «Ростов» – «Уфа» и «Оренбург» – «Зенит», а также исходы игр «Спартак» – «Урал» и ЦСКА – «Локомотив». Итого — 12 баллов.
Игорь Колыванов и LeoBloom положили в копилки своих команд по 5 очков.
Знаменитый в прошлом форвард сборной России предсказал разницу в игре «Оренбург» – «Зенит», а также исходы встреч «Спартак» – «Урал» и «Арсенал» – «Крылья Советов».
Наш читатель из Тюмени угадал разницу в игре «Ростов» — «Уфа», а также исходы поединков «Спартак» — «Урал» и «Оренбург» — «Зенит».
Таблица после 25-го тура
Специалисты — 278
Журналисты — 216
Читатели — 208.
Прогноз специалистов
Максим Боков, бывший защитник ЦСКА:
«Локомотив» – «Рубин» – 2:1
После разгрома в дерби «Локомотив» будет очень опасен, но реабилитация не заставит себя долго ждать. Будет тяжело, но «железнодорожники» победят.
«Терек» – «Урал» – 2:1
«Терек» победил в прошлом туре и чувствует себя уверенно, к тому же грозненцы играют дома. Рискну поставить на победу хозяев.
«Уфа» – «Арсенал» – 2:0
«Уфа» провела несколько хороших игр, но проиграла. Но тот, кто очень хочет победы, рано или поздно её добьётся. Как раз во встрече с «Арсеналом» уфимцы завоюют три очка.
ЦСКА – «Спартак» – 3:0
Многие уже назвали «Спартак» чемпионом, но действующим чемпионом пока является ЦСКА, и «армейцы» позиции сдавать не собираются. Уверен, что ЦСКА выиграет в дерби, и сделает это уверенно.
«Ростов» – «Амкар» – 1:1
«Ростов» сейчас на ходу, а «Амкар» – крепкий орешек. Будет битва и, скорее всего, ничья, но голевая.
«Томь» – «Зенит» – 0:1
В матче столкнутся молодость и опыт. Прогнозировать сверхъестественную игру от «Томи» можно, но отобрать очки у «Зенита» всё равно не получится.
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:2
Игра за шесть очков. Отдам предпочтение «Оренбургу», потому что команда Роберта Евдокимова и в обороне, и в атаке действует слаженнее «Крыльев Советов».
«Краснодар» – «Анжи» – 2:2
«Краснодару нельзя терять очки в борьбе за еврокубки. Но «Анжи» всегда бьётся до конца. Не будет исключением и эта встреча, в которой махачкалинцы не позволят хозяевам победить.
Прогноз читателей
Salavat1980 (Стерлитамак):
«Локомотив» – «Рубин» – 3:1
В «Рубине» творится полный бардак, а «Локомотив» постарается реабилитироваться перед болельщиками после 0:4 от ЦСКА. Даже тот факт, что у Юрия Сёмина в голове кубковый финал, который для «железнодорожников» важнее чемпионата, с «Рубином» «Локо» уверенно справится.
«Терек» – «Урал» – 1:0
В этой непредсказуемой паре всё снова должно быть интересно. «Урал» летит в Грозный вторым составом, основа будет готовиться к кубковому финалу. В чемпионате турнирных задач у екатеринбуржцев уже не осталось, а «Терек» борется за пятое место.
«Уфа» – «Арсенал» – 2:1
«Уфе» пора прерывать шестиматчевую безвыигрышную серию.
ЦСКА — «Спартак» – 3:2
В данном случае я за красивый футбол и интригу до последнего тура.
«Ростов» – «Амкар» – 2:1
Сухая серия «Ростова» просто пугает, как Бердыев делает такое с не самыми сильными в РФПЛ игроками, уму не постижимо. Но всё рано или поздно заканчивается. «Ростов» пропустит, хотя и одолеет дома «Амкар».
«Томь» – «Зенит» – 0:2
«Томь» старается, но всё, что делают сибиряки, можно назвать просто — «марш обречённых». У «Зенита» тоже не всё в порядке, но есть много факторов, которые сыграют за команду Луческу.
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 2:1
Битвы аутсайдеров всегда непредсказуемы, но чаще, при прочих равных, побеждают хозяева.
«Краснодар» – «Анжи» – 2:1
«Краснодар», если не будет терять очки на ровном месте, как он это любит делать, ещё может погоняться за «Зенитом» в борьбе за бронзу.
Прогноз журналистов
Даниил Сальников, редактор отдела «Теннис»:
«Локомотив» – «Рубин» – 1:0
Москвичам нужно реабилитироваться за разгром в прошлом туре от ЦСКА. «Рубин» не забивал уже три тура, с гостевого матча против «Томи». Думаю, не забьют казанцы и на этот раз. Прогноз: «Локомотив» победит с минимальным счётом – 1:0.
«Терек» – «Урал» – 1:0
Уральцы довольно боевиты в весенней части сезона, хотя два последних матча против лидеров – «Зенита» и «Спартака» – проиграли всухую. Грозненцы находятся сейчас в таблице на 6-м месте и наверняка захотят дома победить.
«Уфа» – «Арсенал» – 0:1
Уфимцы в последних шести играх набрали всего два очка, а вот перед «Арсеналом» пока отчётливо маячит вылет в ФНЛ, причём напрямую. Рискну поставить на минимальную победу гостей.
ЦСКА — «Спартак» – 1:1
Дерби – это всегда интересно и увлекательно, особенно когда обе команды претендуют на верхнюю строчку таблицы. Скорее всего, будет ничья, причём голевая.
«Ростов» – «Амкар» – 1:0
«Ростов» в последних матчах начал забивать, а не пропускает команда аж с декабря. «Амкар» прочно застрял в середине турнирной таблицы и, скорее всего, не помешает хозяевам набрать три очка.
«Томь» – «Зенит» – 0:3
«Зениту», ведущему гонку за лидерами, в матче с аутсайдерами победа нужна как воздух, причём петербуржцы постараются это сделать убедительно.
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1
Классический матч за выживание, в котором разыгрывается шесть очков. Проигрывать, скорее всего, никто не захочет, поэтому будет ничья.
«Краснодар» – «Анжи» – 2:0
Краснодарцы смотрятся солиднее, да и цели у них заметно выше, чем у соперников. «Быки» просто обязаны порадовать домашнюю публику в этом матче.