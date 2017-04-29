«Чемпион пока ЦСКА. И в дерби это докажет». Прогнозы на 26-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 26-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.

В 25-м туре нашего конкурса лучший результат показала команда журналистов, что позволило ей немного оторваться от читателей в борьбе за серебро. Лидируют же специалисты, и их преимущество намного прочнее, чем даже у «Спартака» над своими конкурентами.

Александр Титеев угадал счета матчей «Ростов» – «Уфа» и «Оренбург» – «Зенит», а также исходы игр «Спартак» – «Урал» и ЦСКА – «Локомотив». Итого — 12 баллов.

Игорь Колыванов и LeoBloom положили в копилки своих команд по 5 очков.

Знаменитый в прошлом форвард сборной России предсказал разницу в игре «Оренбург» – «Зенит», а также исходы встреч «Спартак» – «Урал» и «Арсенал» – «Крылья Советов».

Наш читатель из Тюмени угадал разницу в игре «Ростов» — «Уфа», а также исходы поединков «Спартак» — «Урал» и «Оренбург» — «Зенит».

Таблица после 25-го тура

Специалисты — 278

Журналисты — 216

Читатели — 208.

ЦСКА – «Спартак» и ещё 6 матчей, которые скрасят ваши выходные Футбольный календарь расписал ваше воскресенье по часам.

Прогноз специалистов

Максим Боков, бывший защитник ЦСКА:

«Локомотив» – «Рубин» – 2:1

После разгрома в дерби «Локомотив» будет очень опасен, но реабилитация не заставит себя долго ждать. Будет тяжело, но «железнодорожники» победят.

«Терек» – «Урал» – 2:1

«Терек» победил в прошлом туре и чувствует себя уверенно, к тому же грозненцы играют дома. Рискну поставить на победу хозяев.

«Уфа» – «Арсенал» – 2:0

«Уфа» провела несколько хороших игр, но проиграла. Но тот, кто очень хочет победы, рано или поздно её добьётся. Как раз во встрече с «Арсеналом» уфимцы завоюют три очка.

ЦСКА – «Спартак» – 3:0

Многие уже назвали «Спартак» чемпионом, но действующим чемпионом пока является ЦСКА, и «армейцы» позиции сдавать не собираются. Уверен, что ЦСКА выиграет в дерби, и сделает это уверенно.

«Ростов» – «Амкар» – 1:1

«Ростов» сейчас на ходу, а «Амкар» – крепкий орешек. Будет битва и, скорее всего, ничья, но голевая.

«Томь» – «Зенит» – 0:1

В матче столкнутся молодость и опыт. Прогнозировать сверхъестественную игру от «Томи» можно, но отобрать очки у «Зенита» всё равно не получится.

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:2

Игра за шесть очков. Отдам предпочтение «Оренбургу», потому что команда Роберта Евдокимова и в обороне, и в атаке действует слаженнее «Крыльев Советов».

«Краснодар» – «Анжи» – 2:2

«Краснодару нельзя терять очки в борьбе за еврокубки. Но «Анжи» всегда бьётся до конца. Не будет исключением и эта встреча, в которой махачкалинцы не позволят хозяевам победить.

10 самых крутых дерби по версии спартаковцев и «армейцев» Перед «дерби всея Руси» самые крутые матчи прошлых лет вспоминают их участники – экс-футболисты «Спартака» и ЦСКА.

Прогноз читателей

Salavat1980 (Стерлитамак):

«Локомотив» – «Рубин» – 3:1

В «Рубине» творится полный бардак, а «Локомотив» постарается реабилитироваться перед болельщиками после 0:4 от ЦСКА. Даже тот факт, что у Юрия Сёмина в голове кубковый финал, который для «железнодорожников» важнее чемпионата, с «Рубином» «Локо» уверенно справится.

«Терек» – «Урал» – 1:0

В этой непредсказуемой паре всё снова должно быть интересно. «Урал» летит в Грозный вторым составом, основа будет готовиться к кубковому финалу. В чемпионате турнирных задач у екатеринбуржцев уже не осталось, а «Терек» борется за пятое место.

«Уфа» – «Арсенал» – 2:1

«Уфе» пора прерывать шестиматчевую безвыигрышную серию.

ЦСКА — «Спартак» – 3:2

В данном случае я за красивый футбол и интригу до последнего тура.

«Ростов» – «Амкар» – 2:1

Сухая серия «Ростова» просто пугает, как Бердыев делает такое с не самыми сильными в РФПЛ игроками, уму не постижимо. Но всё рано или поздно заканчивается. «Ростов» пропустит, хотя и одолеет дома «Амкар».

«Томь» – «Зенит» – 0:2

«Томь» старается, но всё, что делают сибиряки, можно назвать просто — «марш обречённых». У «Зенита» тоже не всё в порядке, но есть много факторов, которые сыграют за команду Луческу.

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 2:1

Битвы аутсайдеров всегда непредсказуемы, но чаще, при прочих равных, побеждают хозяева.

«Краснодар» – «Анжи» – 2:1

«Краснодар», если не будет терять очки на ровном месте, как он это любит делать, ещё может погоняться за «Зенитом» в борьбе за бронзу.

Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби? «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты.

Прогноз журналистов

Даниил Сальников, редактор отдела «Теннис»:

«Локомотив» – «Рубин» – 1:0

Москвичам нужно реабилитироваться за разгром в прошлом туре от ЦСКА. «Рубин» не забивал уже три тура, с гостевого матча против «Томи». Думаю, не забьют казанцы и на этот раз. Прогноз: «Локомотив» победит с минимальным счётом – 1:0.

«Терек» – «Урал» – 1:0

Уральцы довольно боевиты в весенней части сезона, хотя два последних матча против лидеров – «Зенита» и «Спартака» – проиграли всухую. Грозненцы находятся сейчас в таблице на 6-м месте и наверняка захотят дома победить.

«Уфа» – «Арсенал» – 0:1

Уфимцы в последних шести играх набрали всего два очка, а вот перед «Арсеналом» пока отчётливо маячит вылет в ФНЛ, причём напрямую. Рискну поставить на минимальную победу гостей.

ЦСКА — «Спартак» – 1:1

Дерби – это всегда интересно и увлекательно, особенно когда обе команды претендуют на верхнюю строчку таблицы. Скорее всего, будет ничья, причём голевая.

«Ростов» – «Амкар» – 1:0

«Ростов» в последних матчах начал забивать, а не пропускает команда аж с декабря. «Амкар» прочно застрял в середине турнирной таблицы и, скорее всего, не помешает хозяевам набрать три очка.

«Томь» – «Зенит» – 0:3

«Зениту», ведущему гонку за лидерами, в матче с аутсайдерами победа нужна как воздух, причём петербуржцы постараются это сделать убедительно.

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1

Классический матч за выживание, в котором разыгрывается шесть очков. Проигрывать, скорее всего, никто не захочет, поэтому будет ничья.

«Краснодар» – «Анжи» – 2:0

Краснодарцы смотрятся солиднее, да и цели у них заметно выше, чем у соперников. «Быки» просто обязаны порадовать домашнюю публику в этом матче.