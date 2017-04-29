5 аргументов в пользу ЦСКА в дерби

У поклонников ЦСКА есть по меньшей мере полдесятка серьёзных поводов для оптимизма перед дерби со «Спартаком» 30 апреля. Вот они.

Психология

Неправда, что на ЦСКА не давит ответственность. Давит, но не с такой страшной силой, как на противника. Кто бы что ни говорил вслух, подспудно «армейцы» ещё зимой готовились к борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов – очень уж велик был очковый дефицит (минус 8) и неясны перспективы после смены тренера и скромной – бесплатной – доукомплектации.

Мало кто ожидал, что взрослая команда так быстро примет и усвоит требования Виктора Гончаренко. Многих её уверенное выступление по весне удивило. Кого – приятно, кого – не очень. То, что «армейцы» недодали «Ростову», создав прорву опасных моментов, они отвесили отнюдь не простым «Уфе» с «Локомотивом» – и на подъёме подходят к главному испытанию второго круга. Но по-прежнему не фаворитами всего сезона.

Последнее обстоятельство минимизирует риск чрезмерного мандража и школярских ошибок на ватных ногах. «Спартак» находится под более пристальным вниманием и, соответственно, жёстким общественным прессингом. Ему раскрепоститься и показать себя во всей красе будет объективно сложнее соперника.

Опыт личного состава

Если на одну чашу воображаемых весов бросить золотые медали российской чеканки «армейцев», а на другую – спартаковцев, первая со свистом улетит вниз. Тут счёт убийственный для лидера сезона – 57:0.

Из актуального состава ЦСКА 18 футболистов выигрывали РФПЛ, и лишь один из них – Ионов – с другой командой, «Зенитом». Чалов, Жамалетдинов, Гордюшенко и Кучаев этого сделать не могли по уважительной причине – первый сезон во взрослом футболе «варятся». Остальные, повторюсь, чемпионским духом проникнуты, кто в большей, кто в меньшей степени.

Среди подопечных Карреры чемпионов России нет. Ситуацию можно рассмотреть с под разными углами зрения. С одной стороны, красно-белые голоднее до победы. С другой – заведомо уступают соседям в плане турнирного опыта. ЦСКА умеет терпеть, брать свои очки, догонять и обгонять, тогда как «Спартак» — современная плеяда – этому только учится.

Выстроенная оборона

Новая система способствовала значительному повышению обороноспособности ЦСКА. Внедрение в структуру игры дополнительного стоппера дало превосходный эффект. Только цифры: если в первой половине сезона красно-синие пропускали в среднем 0,64 мяча за матч, то сейчас – 0,25. В два раза меньше!

У «Спартака» в тылу всё не так хорошо, и это ещё мягко сказано. Весенняя норма красно-белых (1,25 гола за тур) позволяет предположить, что в дерби красно-белые тоже что-нибудь да пропустят. А современный ЦСКА, забив гол, своего не упускает. По крайней мере, так было до сих пор.

Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби? «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты.

Тренер

14-летняя разница в возрасте тренеров в нашем случае не значит ровным счётом ничего. В каких-то житейских аспектах Каррера, возможно, и превосходит коллегу-соперника, но в сугубо профессиональных – уступает.

Не смотрите, что в России Гончаренко до недавних пор возглавлял клубы средней руки – «Кубань», «Урал», «Уфу». В его практике был, например, БАТЭ, с которым Виктор, ещё юношей по меркам профессии, трижды попадал в групповой турнир Лиги чемпионов и раз выходил из группы Лиги Европы, принуждал к миру «Ювентус» и побеждал «Лилль» с «Баварией». Последние выступления ЦСКА служат дополнительным подтверждением командирского мастерства белоруса.

Для главного тренера Карреры «Спартак» – это, образно говоря, «дипломная работа». От её оценки напрямую зависят дальнейшие перспективы автора. Пока Массимо с достоинством несёт свалившуюся на него в августе 2016-го ношу. Но для успеха в дерби эмоционального заряда и интуиции может не хватить. Тут навыки управления коллективом в штатной и экстремальной ситуациях желательны. Приобрести их за восемь месяцев самостоятельной практики затруднительно.

Что увидел Каррера на «Песчанке». 5 выводов о дерби ЦСКА – «Локомотив» Дерби на «ВЭБ-Арене» дало массу пищи для размышлений Массимо Каррере и немного поводов для оптимизма перед воскресной встречей с ЦСКА.

Своё поле

Единственное поражение на «Песчанке» ЦСКА потерпел прошлой осенью, в другом турнире и с иным тренером – от «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов. На внутренней арене он после новоселья непобедим. Из дюжины домашних матчей РФПЛ красно-синие выиграли семь, четыре из них – крупно, три – со счётом 4:0.

Прошу прощения за ужасную банальность, но фактор поля – тоже за ЦСКА. Во-первых, ему лучше соперника известны особенности газона. А во-вторых, болельщиков «армейцев» вокруг него должно собраться больше, чем недругов. Всё-таки домашний матч – нехорошо будет уступить гостям в численности…