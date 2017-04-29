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5 поводов для оптимизма «Спартака»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Антон Михашенок

5 аргументов в пользу «Спартака» в дерби

На этот раз Антошка не выздоровел — Антошка написал этот текст. А вот Глушаков — по-прежнему «похороны».
29 апреля 2017, суббота. 11:00. Футбол

1. «Спартак» очень хорош в больших матчах

Стереотип, что чемпионство добывается в матчах с середняками и аутсайдерами, в последние годы активно опровергается в Европе — если реально претендуешь на титул, то должен собрать максимум очков в первой пятёрке. «Спартаку» это удаётся — в нынешнем сезоне по этому показателю красно-белых уже никто не догонит. Перед дерби команда Массимо Карреры имеет 62% очков, набранных в пятёрке (13 из 21), и конкуренты далеко позади: у ЦСКА — 24% очков, у «Зенита» — 43%, у «Краснодара» — 33%, у «Ростова» — 38%. «Спартак» действительно очень хорош в больших матчах — там, где необходимо проявлять волю, веру и страсть, помимо выстроенной стратегии.

2. Глушаков — по-прежнему «похороны»

Когда перед дерби речь заходит об аргументах в пользу «Спартака», то после уже легендарного монолога Ивана Выродова из Шебекино вторым просто необходимо вспомнить Глушакова. Полузащитник пропустил из-за дисквалификации мид-уик с «Уралом», но сыграет в дерби, и если весь «Спартак» здорово проявляет себя в «больших» матчах, то Глушаков — олицетворение стремления к результату. В этом сезоне Денис успел стать лучшим игроком дерби, забить победные мячи в ворота «Ростова», «Амкара» и «Рубина», отметиться крайне важным первым голом в игре с «Уфой» и демонически красивой голевой передачей во встрече с «Зенитом». Всегда, когда «Спартаку» сложно и нужно выстрадать результат, на помощь приходит Глушаков. Именно благодаря ему у красно-белых всего три матча без забитых мячей, а это важно по двум причинам. Во-первых, это меньше, чем у всех конкурентов, а во-вторых, во всех трёх встречах «Спартак» проиграл («Уфе», «Крыльям» и «Ростову»). Ни одной нулевой ничьей — всякий раз, когда к этому шло, Глушаков приходил с похоронным ударом.

3. Фернандо функциональнее Вернблума

Второй определяющий лидерство «Спартака» человек — это Фернандо. Массимо Каррера сумел подстроить под него игровую схему, практически освободив от единоборств в движении и выписав бразильцу максимальную свободу действий. Как чистый опорник Фернандо, конечно, проигрывает Понтусу Вернблуму (в среднем 14 единоборств с успешностью 46% против 23 шведских с успешностью 60%), но часть оборонительной работы бразильца забирают на себя Глушаков, Зобнин и другие полузащитники, а в качестве осевого игрока Фернандо гораздо сильнее шведа. Он как бы объединяет двух футболистов — страхующего разрушителя и глубокого плеймейкера, а «Спартак» с Фернандо на поле имеет возможность корректировать свои действия под соперника. Если оппонент играет достаточно высоко, то Фернандо обеспечивает выход из-под прессинга первым пасом и не идёт глубоко на чужую половину (всего пять пасов на трети поля «Краснодара» в выездном матче и ни одной острой передачи). Если же противник запирается у своих ворот,

«Спартак» рассчитывает на видение бразильцем поля и его длинные переводы, вскрывающие зоны и отрезающие максимальное число защитников (44 паса на последней трети поля и 19 острых передач в матчах с «Анжи», «Оренбургом» и «Уралом»). Вокруг Вернблума так построить игру нельзя — бразилец при всей кажущейся очевидной неуклюжести функциональнее оппонента, и здесь у «Спартака» есть стратегическое преимущество в центре поля.

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4. ЦСКА не знает, чего ожидать от соперника

Так получилось, что «Спартак» имеет возможность до последнего скрывать, сыграют ли в дерби Зе Луиш и Луис Адриано, или хотя бы один из них. Таким образом, ЦСКА знает, к чему готовиться в части, касающейся построения атак, но не может знать, какую именно стратегию выберет Каррера. Я бы не стал утверждать, что «Спартак» очень умело перестраивается с игры в два центральных защитника на игру в три, но есть факт — итальянский тренер всегда держит при себе оба варианта, и здесь Виктору Гончаренко придётся готовиться и к одному, и к другому. ЦСКА более предсказуем (в этом, правда на дистанции, сила команды) — если в конкретном матче перекрыть Головину возможность играть с поднятой головой вперёд, то половину оборонительной работы уже можно считать выполненной. В этом плане Каррере, возможно, стоит обратить внимание на опыт «Зенита», когда буквально приклеенный к Головину Хави Гарсия заставил полузащитника весь матч играть короткими передачами поперёк поля с Марио Фернандесом.

5. «Спартак» не испытывает давления перед дерби

Это наиболее спорный аргумент — всегда то, что касается психологии, уходит в сторону метафизического, а не осязаемого. Тем не менее «Спартаку» действительно нечего бояться: поражение в дерби не станет не то что смертельным, оно даже критическим не будет. Да, отрыв сократится до четырёх очков, но после этого у красно-белых будут матчи с «Томью», «Арсеналом» и «Тереком» дома. Если не набирать в них девять очков, то о каком чемпионстве вести речь? Что действительно важно для «Спартака» перед дерби, так это найти баланс в своей расслабленности и не доходить до самоуспокоенности. Но для этого есть Массимо Каррера. Восхищение умением стильного итальянца мотивировать игроков уже стало моветоном.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Денис Глушаков Массимо Каррера
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