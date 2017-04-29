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Нури Шахин
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Коллекционер бед. Почему футбол по-прежнему слишком несправедлив

Печальная история Нури Шахина, который мог бы стать одним из лучших игроков мира, если бы футбол был хоть немного милосерднее.
29 апреля 2017, суббота. 13:00. Футбол

Вы наверняка много слышали о Нури Шахине, даже если следите за футболом поверхностно — хотя бы потому, что он успел отметиться в культовых клубах трёх из четырёх лучших европейских лиг. Но при этом его карьера парадоксальным образом складывается так, как не пожелаешь никому.

Шахин дебютировал на профессиональном уровне в 16 лет, и это была бомба: Арсен Венгер сразу сказал, что мы имеем дело с самым талантливым игроком своего поколения, а он в таких вещах разбирается. Игровое мышление 16-летнего Шахина было старше его паспорта примерно в два раза, и тогдашний тренер Дортмунда Берт ван Марвейк первым обнаружил то, что на годы вперёд станет очевидным для всех: юный турок — футболист из тех, вокруг кого строятся команды. Он — футболист, присутствие или отсутствие которого ощущается даже с самого верхнего ряда стадиона: с ним и без него команда играет в разные виды спорта. Это почти невероятно, но такими качествами Шахин обладал уже в 16-17 лет.

Ван Марвейк ушёл, а сменившие его Юрген Рёбер и Томас Долль, верные последователи традиционной немецкой школы, с её упором на физику и отсутствие различий между творцами и работягами, загнали Шахина в запас и аренду. Это важный момент вот почему: все знают, что топ-игрока из Нури сделал особый подход Юргена Клоппа, но немногие в курсе, что до него рано повзрослевшего турка функционально истощили. В интервью от 2008 года Шахин говорит, что испытывает проблемы с регенерацией и восстановлением, и мышечное перенапряжение становилось уже тогда причиной отсутствия на поле. Главный сетевой критик современных тренеров, один из авторов российского чуда-2008 Раймонд Верхейен разносит всех подряд как раз за это: отсутствие индивидуального и научного подхода к работе с командой, ориентация на свой игровой опыт, когда интенсивность была намного ниже, убивают креативных футболистов. Первая беда Шахина — его лучшие качества были похоронены высокими физическими нагрузками в первые годы карьеры.

Это распространённая беда, Шахин не одинок. Сегодня если ты не имеешь два сердца, то места в центре поля ты не увидишь, и игра Н'Голо Канте, который дважды подряд сделал свои команды чемпионами Англии, только усилит тренд — все сойдут с ума в поисках своих Канте. Трагизм карьеры Нури заключается не только в том, что он умнее современной игры — все возможные и невозможные несчастья турок подшил в коллекцию одним переплётом.

Шахин — футболист, присутствие или отсутствие которого ощущается даже с самого верхнего ряда стадиона: с ним и без него команда играет по-разному.

Вторая традиционная сложность современного футбола — неправильная оценка трансферов и новых футболистов. «Реал» забирал Шахина у Юргена Клоппа абсолютной звездой, но в Мадриде турок стал лишь одним из двух десятков супергероев. Никакого отеческого отношения со стороны тренера, никакого фестивального духа внутри команды — «Реалу» после пропущенной им из-за травмы предсезонки не слишком и нужен был Нури, но Флорентино Перес не привык к тому, что звёзды на его арендованном, очевидно у бога, небе горят не в его созвездии. Вдобавок к физиологическим проблемам турок получил ещё и психологические, он начал сомневаться в себе, а аренда в «Ливерпуль» окончательно его раздавила. «Я не провалился в «Ливерпуле», Брендан Роджерс просто хотел, чтобы я играл «десятку», а я никогда не действовал под нападающими. Я спрашивал, почему меня выпускают на не мою родную позицию, но не получал ответа… Однако играть на «Энфилде» было отличным опытом, и если бы не эта аренда, я бы, возможно, не смог вернуться в «Боруссию». За это я рад. Слава богу, я ушёл от Роджерса», — говорил полузащитник, не скрывая своего разочарования. В Дортмунд Шахин возвращался, потеряв важнейшие годы карьеры, о его выдающихся способностях стали говорить, добавляя слово «теоретически».

Проводы Нури Шахина в «Реал»

Проводы Нури Шахина в «Реал»

Фото: Reuters

Шахин снова был дома, и почти сразу он заиграл так, как от него ждали. Это не было перерождением или реанимацией карьеры — Нури по-прежнему ориентировался на свои лучшие качества. Он удерживал баланс и темп игры, видел поле и ситуацию на нём на два шага вперёд, все атаки развивались через него, и сезон-2013/14 стал лучшим в карьере для центрального полузащитника. Юрген Клопп, который так любит Тони Крооса, получил своего Крооса — футболиста-аристократа, который действует одновременно и утонченно, и без лишнего на его позиции самолюбования. Шахин сыграл в 48 матчах из 51, проведённых «Боруссией», Клопп скалился в улыбке, обнимая лидера после победы над «Зенитом», и сам турок признавал, что находится в лучших кондициях за всю жизнь, особо выделяя ментальную устойчивость.

За семь с половиной лет Нури из-за повреждений пропустил в сумме больше двух лет тренировок — треть времени он лечился, ещё примерно треть набирал форму и всего треть играл.

Но на этом всё закончилось.

В следующем сезоне Юрген Клопп грустно прощался с Дортмундом, всё меньше скалился и всё больше иронично улыбался. Команда опустилась на дно, а Клопп роботизировал её, пытаясь найти ответы в усложнении физических нагрузок. Тренеру жутко не хватало осевого игрока — как только нагрузки стали механическими и Клопп потерял индивидуальный подход, Шахин начал вылетать из-за травм. Вместо Клоппа пришёл Томас Тухель, ещё больше любящий высокую интенсивность игры — эта любовь характеризуется, например, тренировочным упражнением, когда 20 футболистов запираются в штрафной и играют на двух максимум касаниях. Шахин перестал правильно восстанавливаться, и за три последних сезона, включая нынешний, полузащитник провёл меньше игр, чем в сезоне-2013/14.

Это третья беда турка — ошибки тренеров в подготовке Шахина в юности вернулись бесконечными травмами во взрослой карьере. За семь с половиной лет Нури из-за повреждений пропустил в сумме больше двух лет тренировок — треть времени он лечился, ещё примерно треть набирал форму и всего треть играл. Кажется, так просто не бывает, но Шахину удалось установить уникальное достижение — в этом сезоне он получал травмы и менялся по ходу игры с одним и тем же соперником, гладбахской «Боруссией», в двух разных кругах. Этот факт станет ещё грустнее, если добавить, что Нури выходил на поле лишь в восьми играх длинного сезона.

Травма голеностопа, полученная на прошлых выходных в Мёнхенгладбахе, вероятно, выбила Шахина из строя до конца сезона. «Боруссия» допускает, что турок успеет вернуться до конца мая, но, зная о его травматичности, в Дортмунде вряд ли станут рисковать. Это вдвойне обидно, потому что в апреле Нури, казалось, преодолел все проблемы со здоровьем — он снова держал игру вокруг себя, и вечно молодая «Боруссия» моментально стала выглядеть взрослее и солиднее. Команда, которая обычно не терпит промедления в построении атак, вынуждена была согласиться с темпом Шахина, который выбирал не как быстрее, а как правильнее продвигать мяч вперёд. «Как возможно возвращаться на такой уровень, я не знаю. Не думал, что можно играть настолько здорово после столь длительного отсутствия. Но Нури опроверг мои мысли и преподал мне урок», — говорил этой весной Томас Тухель. Турка хватило всего на несколько недель.

В Дортмунд Шахин возвращался, потеряв важнейшие годы карьеры, о его выдающихся способностях стали говорить, добавляя слово «теоретически».

В начале следующего сезона Нури Шахину исполнится 29 лет. Его авторитет в команде не подлежит сомнениям — Тухель признаёт это, а молодые игроки, которых в Дортмунде набралось на целый класс средней школы, называют Нури наставником, человеком, который всегда готов подсказать. Потенциал Шахина всегда оставался на уровне претендента на «Золотой мяч», но его годы стремительно уходят, и это повод вспомнить о несправедливости футбола. Время не даёт тебе шанса в этой игре, она не принимает никаких оправданий. Год футбольной карьеры идёт за три года на обычной работе, и мы часто забываем об этом, когда критикуем игроков. Их амбиции, перманентный юношеский максимализм, свойственный игре, живут в их головах, но реализовать их часто мешают внешние факторы, и хуже всего, если этот внешний фактор — собственное тело, которое неспособно переносить нагрузки. Футбол, как и почти любой спорт, не просто несправедлив — он несправедлив предельно жестоко. Сколько бы лет в игре ни осталось Нури Шахину, он обречён на рассуждения не о том, чего он может достичь, а о том, чего мог бы достичь.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нури Шахин
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