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АПЛ
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Иллюзия интриги. Сравнение календаря «Челси» и «Тоттенхэма»

Несколько проходных матчей и развязка в последних турах, которую вы просто не сможете пропустить.
29 апреля 2017, суббота. 14:30. Футбол

Главным претендентам на победу в английской Премьер-лиге в этом сезоне осталось провести по пять матчей. Интрига, которая ещё месяц назад казалась мёртвой, как замороженный мамонт, после двух апрельских поражений «Челси» подаёт признаки жизни. Отрыв от «Тоттенхэма» — всего четыре очка, это не выглядит приговором, учитывая, что «шпоры» выиграли последние восемь игр в АПЛ. Команда Маурисио Почеттино на ходу, и это ещё мягко сказано. Есть ли у неё возможность завоевать титул? Чтобы лучше оценить её шансы, сравним календари «Тоттенхэма» и «Челси».

«Тоттенхэм» выиграл последние восемь игр в АПЛ.

Календарь «Челси»

35-й тур – выездная игра с «Эвертоном». Трудный соперник: осечка с «Бёрнли» в минувшем туре – просто случайность. До этого были две победы и выездная ничья с «МЮ». «Эвертон» математически продолжает бороться за шестое место и Лигу Европы, хотя провёл на две игры больше, чем идущий шестым «Арсенал». Ромелу Лукаку возглавляет гонку бомбардиров, у него 24 мяча. В общем, команда и её лидер будут мотивированы.

36-й тур – «Мидлсбро». На этой неделе у команды праздник: удалось выиграть. Вы не представляете, насколько это серьёзно. Домашняя победа над «Сандерлендом» — первая для «Мидлсбро» с середины декабря. Вымучить 1:0 с обречённым «Сандерлендом», конечно, здорово (именно вымучить, гости в два раза чаще били по воротам), но не слишком показательно.

На этой неделе у «Миддслбро» праздник: удалось выиграть. Впервые с декабря.

37-й тур – снова выезд. «Вест Бромвич» занимает удивительно сбалансированное место в таблице: отрыв от идущих впереди и позади команд, соответственно, шесть и четыре очка. Тони Пулис точно не вылетит из АПЛ и не претендует на еврокубки. С «Челси» его игроки будут играть за престиж, но не за место в таблице.

Итальянский гамбит. Как Конте преподал ещё один тактический урок
В ходе матча мало кто верил, что с такой игрой «Челси» выйдет в финал Кубка Англии. Но Конте сделал это. И сделал блестяще.

28-й тур (перенесённый матч) – «Уотфорд» приезжает в Лондон. Путешествие Вальтера Мадзарри в Англию пока получается противоречивым. Он провалился в кубках (поражения от команд из низших лиг), но уверенно удержал «Уотфорд» в середине таблицы. Ещё один недостаток: в матчах с «большими» клубами «шершни» часто разваливаются. 1:6 — от «Ливерпуля», 1:4 и 0:4 — от «Тоттенхэма». Во втором круге из сильных соперников удалось обыграть только «Арсенал». Интересная деталь: и Мадзарри, и Конте – любители игры с тремя защитниками. Но в первом круге так играл только «Уотфорд» — Конте ещё не вернул любимый модуль. А сейчас, когда 3-4-3 уже ассоциируется с «Челси», Мадзарри от неё отказался, перейдя на более привычные его игрокам 4-2-3-1.

38-й тур – «Сандерленд». Команда Дэвида Мойеса хуже, чем «Мидлсбро». Это всё, что о ней нужно знать. В последнем туре она приедет к (возможно) чемпионам Англии в статусе клуба Чемпионшипа.

Календарь «Тоттенхэма»

35-й тур – «Арсенал». Наверняка в главном европейском матче уик-энда будет рубка. Результат трудно предсказуем, но можно отметить одну деталь: «Тоттенхэм» в девяти матчах против команд из «большой шестёрки» одержал только две победы. Маурисио Почеттино – своего рода анти Юрген Клопп, он умеет конвертировать превосходство над середняками в результат, но пока не так хорош в играх против равных.

Алли-экспресс. Как «Тоттенхэм» вновь ворвался в чемпионскую гонку
Зимой Маурисио Почеттино внезапно решил пойти по пути Антонио Конте – и его ставка на 3-4-3 сыграла не хуже, чем у итальянского коллеги.

36-й тур – ещё одно дерби. Матч первого круга с «Вест Хэмом» получился очень упорным. Почеттино обыграл Билича со счётом 3:2, причём до 89-й минуты «шпоры» уступали. Но сейчас «Вест Хэм» уже не тот. Команда практически гарантировала себе место в АПЛ в следующем сезоне, а других достижений пока не предвидится.

37-й тур – «Манчестер Юнайтед». Задача Жозе Моуринью предельно проста: ему нужна Лига чемпионов. Через место в четвёрке или победу в Лиге Европы – не так уж важно. Пока шансы есть в обоих турнирах. В общем, это тоже матч, в котором легко потерять очки.

34-й тур (перенесённый матч) – выезд к «Лестеру». После увольнения Клаудио Раньери «Лестер» неслабо встряхнулся и одержал шесть побед подряд во всех турнирах. Правда, потом эффект «мы не сливали тренера» закончился: после шести побед команда уже пять матчей подряд не может выиграть. Турнирные перспективы у «Лестера» такие же, как у «Вест Хэма»: можно не переживать о вылете, если хотя бы иногда набирать очки. Вряд ли именно «Тоттенхэм» подходит для этого лучше всего.

38-й тур – выезд к «Халл Сити». Если «Челси» оступится, а «Тоттенхэм» пройдёт свой календарь без осечек, тот этот матч может стать для Маурисио Почеттино главным в сезоне. Но и для «Халла» — тоже. 1 января команда была на последнем месте, но после прихода Марко Силвы преобразилась. Сейчас «Халл» имеет шансы на спасение и бескомпромиссно за них бьётся: в шести последних играх — три победы и три поражения. Если «Тоттенхэм» будет иметь турнирную мотивацию, встреча получится драматичной.

Матч «Халла» и «Тоттенхэма» в последнем туре может стать главным в сезоне для обеих команд.

Так есть ли интрига?

Это не прогноз и не обещание чемпионства «Челси», а просто наблюдение: в оставшихся матчах Антонио Конте только раз, в Ливерпуле, может потерять очки без сенсации. Непобеды над «Боро», «Вест Бромвичем», «Уотфордом» и «Сандерлендом» удивят нас всех. В то же время у «Тоттенхэма» встреч, где запросто можно не выиграть, сразу две. Да и последняя игра с «Халлом» при определённых раскладах может стать для обеих команд кубковой. У «Челси» преимущество не только по очкам. Календарь тоже явно попроще.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Тоттенхэм Хотспур Челси
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