Тест. Что говорят о судьях после матчей «Спартака» с ЦСКА

Независимо от закономерности счёта, последовательности судей и количества ошибок футболистов, после дерби всех волнует работа арбитров. Количество спорных моментов на матчах ЦСКА и «Спартака» немногим меньше количества встреч этих команд в российской Премьер-Лиге. Можно вспомнить игру, в которой в ворота ЦСКА не были назначены семь пенальти (по мнению представителей «Спартака»), матч, в котором собака получила жёлтую карточку, и много чего ещё. Вы помните? Мы собрали несколько фраз, которые были сказаны после резонансных матчей. Обвинения, оскорбления и подозрения, которыми обменивались представители нашей футбольной элиты. Попробуйте понять, кто что сказал.

Ещё тесты

Тест. «Ну и?» Закончи фразы Валерия Карпина У Валерия Карпина сегодня день рождения. Его фразы вошли в историю отечественного футбола. Вы ведь их помните?