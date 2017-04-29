Опять тройка? Как Каррера сыграет в дерби

Один из самых ярких матчей в сезоне и точно лучший в плане атакующих действий «Спартак» Массимо Карреры сыграл в Уфе. «Мы выбирали схему, исходя из соперника», – сказал Каррера после встречи, в которой его тактический эксперимент породил тотальное доминирование на поле. Сыграли все решения Карреры: переход на 3-4-3 под «Уфу», до Семака бывшую одним из образцов игры в три центральных защитника; одновременное появление в составе Зе Луиша и Луиса Адриано, выигравших всё воздушное пространство; выход Георгия Джикии. «Он больше привык играть в три защитника», – говорил Каррера в Уфе, а потом начал адаптировать Джикию под традиционную тактику.

У «Спартака» накопился и неудачный опыт использования 3-4-3 – в Ростове-на-Дону Каррера снова отзеркалил тактику и получил болезненное поражение. Но в «дерби всея Руси», где чуть ли не впервые мозгов будет больше, чем эмоций, Каррера снова должен сыграть в три защитника.

Почему «Спартак» должен сыграть в три центральных?

1. Банальная логика. Смотрите: впервые «Спартак» сыграл 3-4-3 от соперника против «Уфы», чью тактику строил Виктор Гончаренко, а Сергей Семак лишь начал аккуратно надламывать (у последнего очевидно есть свои идеи, но пока они идут «Уфе» в негатив). Гончаренко закладывал базис оборонительной игры и там, и в ЦСКА, а значит, у двух команд есть системные сходства.

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2. Лишение ЦСКА численного преимущества. Ещё один логический тезис, основанный на математике начальных классов. Два нападающих окажутся против двух центральных защитников в равных условиях – значит, нужно добавить лишнего защитника, чтобы создать численный перевес против соперника. У ЦСКА в центре обороны сразу три игрока, выпускать против такой защиты одного нападающего – самоубийство, двух – более реальный вариант вскрыть соперника. Правоту тезиса в мартовской игре с «армейцами» доказал «Зенит»: пока с обороной ЦСКА толкался один Дзюба, моментов из штрафной у «Зенита» не было, но стоило Луческу переместить в атаку Кокорина, как петербуржцы создали сразу два опасных момента.

Трое нападающих «Спартака» против троих защитников ЦСКА – уже размен, гарантирующий отсутствие у соперника численного преимущества. Примерно так устроены тактические игры в нынешнем сезоне АПЛ: когда схема 3-4-3 «Челси» только набирала ход, первым под неё своими 3-4-3 решился ответить Рональд Куман – при традиционной тактике «Эвертона», 4-2-3-1, численный перевес получала бы и атака оппонента (три форварда против двух центральных защитников), и защита (три защитника против одного Лукаку). Куману не помогло, но с тех пор под Конте отзеркалили свою тактику Почеттино, Гвардиола, Моуринью – совместными усилиями они нашли недостатки «Челси» при таком плане на игру.

3. Противодействие нападающим. Гончаренко должен держать в голове вариант с мощным Оланаре, но в отличие от уфимского и ростовского прототипов, Фатаи и Бухарова, Аарон – малоподвижный форвард при игре без мяча: против «Зенита» Оланаре почти не прессинговал на флангах, стабильно встречал атаки соперника в центральном круге, а при наступлении ЦСКА тоже был максимально привязан к штрафной площадке. Пара Витиньо – Ионов смотрится выигрышно: оба не являются чистыми нападающими, но активны, много двигаются и качественно прессингуют. Девять отборов Витиньо в матче с «Ростовом» – впечатляющая статистика (хотя против «Ростова» он был одним из центральных полузащитников).

3-4-3 – умный ход против регулярных смещений Витиньо и Ионова на фланги. Традиционная система защиты при фланговых атаках по такой тактике выглядит следующим образом: латераль играет с футболистом, сместившимся на бровку, центральный хавбек караулит открывания из глубины, крайний центральный защитник страхует латераля на случай удачной обводки или открывания за его спиной. Когда соперник играет в четыре и плохо тактически готов, порой случается так.

Чтобы избежать подобных провалов, «Спартаку» не помешает насытить защиту, иначе такие свободные зоны, как в ситуации с голом Дзагоева, появятся обязательно.

Трое нападающих «Спартака» против троих защитников ЦСКА – уже размен, гарантирующий отсутствие у соперника численного преимущества.

Какие недостатки «Спартака» заметны при 3-4-3?

Атакующий футбол и регулярная острота у ворот ЦСКА – главный ключ к успеху «Спартака». Плюсы 3-4-3 красно-белых мы расписывали после «Уфы», но есть и ряд моментов, в которых команда Карреры действует не слишком качественно, и часть минусов связана с обороной.

Каррера сыграл в Конте. С чем «Спартак» подходит к «Зениту» Массимо Каррера впервые в сезоне сыграл по схеме 3-4-3, и эксперимент удался – «Спартак» разбил одну из сильнейших защит Премьер-Лиги.

Проблемы с заполнением зон при обороне. И в Уфе, и в Ростове-на-Дону было заметно, что «Спартак» при 3-4-3 несложно взломать. Во-первых, красно-белые плохо перестраиваются в переходной фазе из атаки в оборону и теряют центр – Глушаков и Фернандо часто синхронно реагировали на подключения соперника по флангу, оставленному Комбаровым, двигались в одной связке, но оказывались отыгранными. По набору умений Фернандо подходит под требования схемы 3-4-3, где обязательно нужен один силач, грамотно разрушающий атаки, но и ему при такой тактике недостаёт позиционного чутья.

Во-вторых, плохо страхуют крайних центральных защитников. В обоих матчах Таски и Джикия выдёргивались чуть выше за нападающими, а соперники закидывали мяч за спину красно-белым.

Если у «Ростова» функцию страхующего сильно выполняет Сесар Навас, то у «Спартака» — Илья Кутепов, явно тяжело переживающий психологический груз.

Ненадёжность лонг-боллов. Одним из выигравших от тактической перестройки «Спартака» стал Георгий Джикия – в Уфе он дебютировал за красно-белых и клещами вцепился в свой шанс. Однако к тройке защитников «Спартака» ему ещё нужно адаптироваться. Во-первых, Каррера видит Джикию левым центральным, а не самым центральным, как Гаджиев. Во-вторых, «Спартак» отличается от «Амкара» в плане философии: если красно-белым при 3-4-3 было важно выигрывать верховую борьбу, то в «Амкаре» требовалось собирать подборы. Гаджиев высоко ценил умение Джикии пулять мяч в нужную точку, однако точности его лонг-боллам не хватало – 36,2% доходили до своего игрока.

Статистика длинных передач Джикии в «Спартаке» ещё хуже. В Уфе Георгий сделал лишь один точный лонг-болл из 17, в Ростове-на-Дону – ноль из девяти. Ожидаемый шаг Карреры – переложить обязанности Джикии на плечи Ильи Кутепова: несмотря на свои ошибки, Кутепов хорошо начинал атаки против мощного «Ростова», 13 из 16 его длинных передач были точными.

У красно-белых есть сразу две «дальнобойные пушки», работающие одинаково эффективно: Фернандо и Глушаков.

Конкретно в нынешнем состоянии – отсутствие мощи. Проблема, порождающая предыдущую, – за длинные передачи некому будет цепляться. У Мельгарехо натренирован прыжок, он работал над прыжками в высоту с детства, но и в недавнем матче с «Уралом», и в целом по сезону бросалось в глаза, что Лоренсо при сильном прыжке часто не хватает нескольких сантиметров роста. Мельгарехо не дотягивается за теми подачами, которые могут поймать Зе Луиш и Адриано. Появление одного из нападающих решит проблему: против «Уфы» Зе и Адриано выиграли 16 единоборств из 20, против «Ростова» тройка форвардов отвоевала мяч всего в 40% стыков.

Явная фланговая асимметрия. Если «Спартак» сыграет 3-4-3 против ЦСКА, правым латералем снова выйдет не Ещенко или Тигиев, а Зобнин. Он будет традиционно хорош в разрушении и принесёт мало пользы при атаках своим флангом – Зобнин предпочитает насыщать центр, на фланг при этом смещается или Попов, или даже Глушаков. Заметно, насколько Комбаров активнее Зобнина на фланговых участках: если главный универсал «Спартака» в

Ростове-на-Дону сделал 20 касаний на своём фланге за центральным кругом, то Комбаров сделал те же 20 — на четвёртой части фланговой зоны.

Ещё сильнее акцент на фланговую асимметрию сделает Квинси Промес. Каррера уже говорил, что тактика 3-5-2 не подходит Промесу, потому что ограничивает его функции. В 3-4-3 Квинси проще влиться: он исполняет роль красно-белого Азара, играющего инсайдом и постоянно смещающегося с фланга в центр. Приоритетный вариант построения атаки пока выглядит так: на острие – Мельгарехо, который развяжет Промесу руки, левее — Квинси, правее — Самедов, способный насытить правый край. При других вариантах – с Промесом ближе к правой бровке, с Джано или Поповым на этой позиции – перекос на один фланг будет очевидным.

Как «Спартак» должен вести игру?

Во-первых, активнее использовать оба фланга. Давить на левый край защиты ЦСКА нужно обязательно, кто бы там ни вышел – Набабкин любит сваливаться в центр, Щенников тоже часто допускает позиционные ошибки, а оборонительные качества латераля Тошича не выявлены до конца. Пока сценарий матча видится односторонним, в том плане, что вся острота будет возникать с одного фланга. Фернандес, Комбаров, смещающиеся на тот же фланг Ионов и Промес должны обеспечить перекос на одну бровку, а на другой, возможно, будут Набабкин и Зобнин.

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Во-вторых, привычно много бить издали. Концепция xG и банальные физика-математика предполагают, что вероятность гола ударом из-за штрафной ниже, чем ударом из неё, примерно до 5-6%. Однако у красно-белых есть сразу две «дальнобойные пушки», работающие одинаково эффективно: Фернандо и Глушаков. Давать бить Глушакову, который к тому же сильнее других игроков «Спартака» проявляет себя в «больших» матчах, нельзя, иначе Виктор Гончаренко наступит на те же грабли, что и Леонид Слуцкий в первом круге.