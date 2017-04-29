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29 апреля 2017 года РФПЛ. 26-й тур. «Локомотив» — «Рубин» — 0:1. Видео
Фото: «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

«Сочи ждёт другую команду». «Локо» перед финалом проиграл «Рубину»

Перед самым важным матчем в сезоне, финалом Кубка, «Локомотив» проиграл во второй раз подряд, теперь — «Рубину» в Черкизове.
29 апреля 2017, суббота. 20:55. Футбол

— Я чуть билет не выронил, когда услышал свой номер, — по пути на трибуну говорит своей девушке студент Александр. Сегодня он приехал в Черкизово, чтобы показать ей фанатскую трибуну «Локо», но вытащил счастливый номерок и в итоге оказался в VIP-ложе стадиона — прямо над активными фанатами Южной трибуны. Отдельный «скайбокс» не меняет привычного поведения болельщика — «заряжать» можно и отсюда.

Фото: «Чемпионат»

Таких, как Саша, фанатов, попавших в «Команду удачи», — ещё семеро. Вместе с ними на трибуну отправляется 5-летний Матвей: сегодня его впервые привезли на футбол родители. Сначала Матвей немного растерян — обещанные папой трибуны немного отличаются от того, что он увидел здесь. Но быстро привыкает. Получить возможность бесплатно попасть сюда ещё раз Матвей сможет на всех оставшихся домашних матчах «Локомотива», если снова вытянет счастливый номер.

Фото: «Чемпионат»

Спустя несколько минут игры счастливые болельщики уже не замечают перемену обстановки, сконцентрировавшись на поле. Правда, именно «Локомотив» на поле выглядел не слишком собранным. В матче с «Рубином» Сёмин вернулся к схеме в три центральных защитника, причём место самого центрального занял невысокий Дмитрий Баринов, номинальный опорник, —Кверквелия против своей команды играть не может. Именно он упустил в центре штрафной Дениса Ткачука, который без проблем покатил мяч мимо Гилерме после прострела Цакташа. Ещё несколько возможностей забить организовал выздоровевший креативщик Рубен Рочина.

— Что буду делать, если Хави Грасия покинет «Рубин»? — после матча прокомментировал слухи вокруг своей команды испанский полузащитник. — Многое зависит от футболистов на поле. Вспомните два пенальти, которые мы не забили. Возможно, если бы ситуация сложилась иначе, разговоров об уходе Грасии не было бы. Что касается моих планов, то у меня контракт с «Рубином» на три года, мне здесь очень нравится.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
29 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Ткачук – 20

Всё же к концу тайма «Локо» создал два по-настоящему опасных момента: сначала Ари красиво перекидывал Рыжикова головой после выхода один на один, но ударил немного выше перекладины, а затем Фарфан после прострела Фернандеша оказался совсем один в паре метров от ворот «Рубина», но пробил совсем в другую сторону. Латиноамериканский новичок «Локо» пока не привык к Москве и в атаке «железнодорожников» выглядел как инородное тело.

Тем не менее в перерыве Сёмин Фарфана на поле оставил, зато убрал сразу и Фернандеша, и Ари — двоих игроков, которые придумали почти все голы «Локо» этой зимой.

— Так мы и планировали, — скажет после матча Сёмин. — Майкон с Миранчуком также должны были сыграть всего по тайму. Фарфан? Его нужно только поддержать. Он боец, но сегодня не получилось. Больше претензий к игрокам, которые сделали меньший объём работы, меньше выиграли единоборств и играли не ахти.

В раздевалке Фарфана «железнодорожники» вряд ли поблагодарили — перуанец в самом конце матча не забил в упор, начав обрабатывать мяч прямо перед пустыми воротами Рыжикова. Удар форварда «Локо» успел накрыть экс-«железнодорожник» Руслан Камболов, тогда как в середине матча ворота «Рубина» спасла штанга после мощного выстрела перешедшего на привычное место Баринова.

— В раздевалке все подошли и поздравили меня с тем, что в нужное время оказался в нужном месте, — говорит довольный Камболов. — Честно говоря, против «Локо» всегда играть неприятно, ведь этот клуб меня воспитал, и за это я очень благодарен.

Дожать «Рубин» «Локомотиву» так и не удалось — перед самым важным матчем сезона «железнодорожники» проиграли во втором матче подряд. «Мы пришли смотреть другое» и «Сочи ждёт другую команду» — так обратились фанаты к футболистам.

«Железнодорожники» отправить к южной трибуне, и болельщики стали мягче. «Ничего страшного, главное, чтобы в Сочи получилось. Ждём

кубок!» — кричали фанаты футболистам, которые с извиняющимся видом ловили шарфы и бросали в ответ свои майки.

«Не переживайте, в Сочи получится», — подбадривает усталого Виталия Денисова маленький болельщик Матвей, впервые фотографирующийся с кумиром. Сейчас голосом этого маленького «железнодорожника» говорили все болельщики «Локо», соскучившиеся по трофеям.

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Рубин Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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