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175 лет назад 2016
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Как чемпионы ФНЛ закреплялись в Премьер-Лиге
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Михаил Георгиев

Чью судьбу повторит «Динамо»? Чемпионы ФНЛ — в Премьер-Лиге

«Динамо» официально оформило возвращение в Премьер-Лигу с первого места и теперь не должно повторить ошибки предшественников.
29 апреля 2017, суббота. 21:45. Футбол

2011-2012, «Мордовия»: 15-е место

Как поднялись. В переходном сезоне была нудная система деления ФНЛ на две отдельные лиги после года регулярного чемпионата – ту самую «регулярку» саранчане закончили наравне с «Аланией», а потом совершили резкий рывок, проиграв в ключевой стадии сезона всего три матча. Многих из той команды – братьев Мухаметшиных, Кирилла Панченко, Давида Юрченко – вы хорошо знаете.

Что ждало в РФПЛ. Щербаченко допустил главную ошибку новичка Премьер-Лиги, которую за два года до него сделала «Сибирь» Криушенко, – доверился тем же людям, которые выходили в Премьер-Лигу. «Мордовия» не была совсем слабой, но крепости состава не хватило для Премьер-Лиги. Доринел Мунтяну, принявший «Мордовию» зимой, тоже не смог спасти положение – команда вылетела сразу после повышения.

«Мордовия» допустила главную ошибку новичка Премьер-Лиги – доверилась тем же людям, которые выходили в Премьер-Лигу

2012-2013, «Урал»: 11-е место

Как поднялись. Екатеринбург долго шёл к повышению в Премьер-Лигу, ещё со времён Евгения Алхимова и «Химок» с Андреем Тихоновым в составе, в городе построили первый стадион к чемпионату мира – «Урал» и город объективно переросли РФПЛ. Клуб, чьей звездой и тогда, и сейчас является восседающий на тренерской скамейке Григорий Иванов, прошёл сезон с двумя поражениями, а после 10-го тура вообще не проигрывал. Звёздами той команды были Спартак Гогниев, помогающий выплыть из ФНЛ «Кубани», и мастер штрафных Херсон Асеведо, сейчас играющий за «Кайрат».

Что ждало в РФПЛ. Первый сезон в Премьер-Лиге у «Урала» получился скомканным – три тренера за чемпионат, изнурительная борьба за выживание. Зато сейчас «шмели» держатся в РФПЛ четвёртый сезон кряду. Судьба у клуба незаурядная: скандалы, над ним ржут из-за танцующего майонеза, но при этом «Урал» прослыл хорошей школой молодых игроков, через которую прошли Смолов, Подберёзкин и Ерохин. Буквально через несколько дней «Урал» побьётся за Кубок России – это будет важнейший матч в его истории.

2013-2014, «Мордовия»: 8-е место

Как поднялись. Вполне вероятно, «Мордовия» поднялась бы в РФПЛ не с первого места, если бы не внезапное банкротство «Алании» Газзаевых. Двух поражений в семи стартовых турах хватило, чтобы снять с тренерского поста Сергея Подпалого, а его сменщик Юрий Максимов выдал 20-матчевую беспроигрышную серию. Чуть ли не лучший футбол в карьере стал показывать Евгений Луценко, нашёл свою команду Антон Коченков. Путёвку в Премьер-Лигу «Мордовия» завоевала задолго до финиша – на флажке проиграла три матча кряду и всё равно сохранила 6-очковый отрыв от тульского «Арсенала», закончившего сезон вторым.

Что ждало в РФПЛ. Традиционный для новичка Премьер-Лиги пасьянс – сначала непригодным считают тренера, потом и половину состава. «Мордовию» принял Юрий Сёмин, вслед за ним потянулись Ломич, Васин, Власов, Сысуев, Мухаметшин. В «Мордовии» Палыч был верен себе, совмещая невзрачную и порой откровенно «автобусную» игру с хорошим результатом, – Саранск стал 8-м в Премьер-Лиге, чего с командой никогда не было, и победил дома «Зенит». Правда, на второй сезон «Мордовия» отправилась обратно в ФНЛ, а теперь рискует утонуть ещё глубже.

2014-2015, «Крылья Советов»: 9-е место

Как поднялись. «Крылья» долго ходили по лезвию ножа, балансируя на грани вылета в первую очередь по финансовым причинам, и опустились на четвёртый сезон турбулентности. Шоковую терапию дано было провести Франку Веркотерену – бельгийскому специалисту с явным уклоном на строительство обороны. Половину матчей в ФНЛ «Крылья» отыграли в пять защитников, зато результата добивались стабильно, а вратарь команды Евгений Конюхов в ходе сезона сделал 12 «сухарей» кряду – невероятная статистика даже при таком стиле в такой лиге.

Что ждало в РФПЛ. Веркотерен окончательно перестроился на игру в пять защитников, а атакующие действия доверил одному-единственному Йоану Молло. И если в первом сезоне их союза «Крылья» и Молло были счастливы вместе (итоговое 9-е место), то на второй год волжане почти не забивали и бельгийского тренера уволили в конце октября. С Вадимом Скрипченко лучше стало ненадолго – сейчас «Крылья» тоже по уши в борьбе за выживание.

2015-2016, «Газовик»: 13-е место?

Как поднялись. Появление Оренбурга на карте РФПЛ – заслуга одного сильного тренера, Роберта Евдокимова. Он шёл к Премьер-Лиге планомерно: в первый сезон после подъёма в ФНЛ прытко закончил сезон и стал пятым, на второй развил состав, попросил у руководства заняться инфраструктурой, усилил слабые места и дошёл до полуфинала Кубка России. Прыжок в Премьер-Лигу случился на третий, когда «Газовик» тактически и структурно был к этому готов.

Что ждало в РФПЛ. Роберт Евдокимов шёл в Премьер-Лигу со своим уставом и не намеревался усиливать состав уже «Оренбурга», но реалии и минимум забитых мячей заставили идти на трансферный рынок. Защита «газовиков» по-прежнему состоит из людей, делавших погоду в ФНЛ, зато на острие атаки бегает купленный из чешской «Виктории» Дюриш, а вокруг него – Нехайчик, Георгиев, Драгун, Ефремов, обладающие опытом игры в РФПЛ. Пока «Оренбург» — 13-й и выглядит самой симпатичной командой из тех, что стоят на вылет.

2016-2017: «Динамо»

Как поднялись. Всего два поражения за сезон намекают, что «Динамо» было на голову сильнее всех конкурентов – обыграть бело-голубых смогли только «Тосно», чьи штанги-перекладины «Динамо» обстукивало весь матч, и «Факел», забивший победный мяч в концовке. Главные роли возвращения «Динамо» в Премьер-Лигу с первого места – у Кирилла Панченко, настрелявшего 22 из 58 голов москвичей, и Юрия Калитвинцева, перестроившего разрозненную команду в крепкую семью.

Что ждёт в РФПЛ – ?

Лаки-Панч. Каким «Динамо» поднимается в Премьер-Лигу
Панченко, Шунин, Калитвинцев и другие, кто сотворил динамовское возвращение.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва ФК Крылья Советов ФК Мордовия ФК Оренбург ФК Урал
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