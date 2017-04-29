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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

10 лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов в истории

Роналду побил рекорд Джимми Гривза по голам в топ-5 европейских первенств. Вспоминаем других прирождённых бомбардиров в истории футбола.
29 апреля 2017, суббота. 22:30. Футбол

10. Сильвио Пиола, Италия

274 гола

Легенда итальянского футбола довоенных лет. Рослый и массивный форвард, которых сейчас модно называть словом «таргетмен». Скудетто Пиола выиграть так и не сумел, зато стал лучшим бомбардиром в истории Серии А и рекордсменом чемпионата по количеству голов в одном матче (6). Выиграл чемпионат мира в 1938 году.

9. Алан Ширер, Англия

283 гола

Ширер – квинтэссенция понятия «форвард британского стиля». Приклеить мяч к ноге, обыграть нескольких оппонентов за раз – это всё не про него. Зато Алан обладал инстинктом киллера и делал простую, но самую важную в футболе вещь – забивал. И делал это сотни раз. Потрясающий форвард вписал своё имя в историю, даже не играя за топ-клубы.

Алан Ширер

Алан Ширер

Фото: Reuters
Лучшие бомбардиры в истории клубов АПЛ
21 января Уэйн Руни стал лучшим снайпером в истории “МЮ”. Вспоминаем, кто ещё забивал больше всего голов за топовые английские команды.

8. Гордон Ходжсон, Англия

287 голов

Сразу отметим, что Гордон Ходжсон не имеет отношения к Рою, работавшему со сборной Англии. Он полноценная и очень значимая в истории английского футбола фигура, один из культовых и самых продуктивных форвардов «Ливерпуля» за всё время. Гордон начинал карьеру в ЮАР, где родился и вырос, в 21 год переехал на «Энфилд», чтобы забивать сотни мячей и стать одним из самых крутых в истории нападающих.

7. Делио Оннис, Аргентина

299 голов

Оннис – настоящий космополит. Родился в Риме в семье аргентинских мигрантов, а карьеру сделал в чемпионате Франции, забив 299 голов и став лучшим бомбардиром лиги в истории. За карьеру Делио наколотил 413 мячей в 627 играх. Наверняка забил бы больше, если бы мог выступать за сборную Аргентины. Но за «альбиселесте» тогда могли играть исключительно футболисты из национального первенства.

6. Дикси Дин, Англия

310 голов

Когда Дикси было семь лет, отец привёл его на «Гудисон Парк», где играл «Эвертон». Тогда у мальчугана родилась мечта, которую он воплотил спустя годы. В течение 12 лет Дин был главной ударной силой «Эвертона» образца 1920-х — 1930-х годов. Он забивал столько, сколько не мог никто другой. В 18 лет записал на свой счёт 33 гола за сезон, а в 1928 году и вовсе поставил рекорд, настреляв за сезон 60 (!) мячей. Многие связывают его голевое чутьё с последствиями комы, в которую он впал после аварии. Поговаривали, что, после того как вышел из комы, Дин стал другим человеком – бесстрашным и уверенным в себе.

5. Стивен Блумер, Англия

317 голов

В Англии Блумер считается самой первой футбольной звездой. Пик его карьеры пришёлся на начало XX века. Записи его игры найти очень трудно, а тех, кто видел её вживую, наверное, и вовсе невозможно. Тем не менее Стивен занял 6-е место в списке лучших игроков Британии всех времён. Такой след он оставил в национальном спорте.

4. Лионель Месси, Аргентина

337 голов

«Месси – это «Барса», а «Барса» — это Месси», — сказал недавно Неймар. Так и есть. Лео делает на поле всё что ему вздумается: творит, феерит и, конечно, забивает. Наверняка Месси забьёт ещё полсотни голов и уже в следующем сезоне обойдёт обгоняющих его Мюллера и Гривза. И сделает это легко. Если только его не заберёт инопланетный корабль, доставивший футболиста на землю 29 лет назад.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Reuters

3. Герд Мюллер, Германия

365 голов

Бомбардир нации, о его подвигах в красках рассказывают в Германии до сих пор. Невысокий, крепко сбитый Герд мало походил на профессионального футболиста, но на поле его не мог удержать никто. Он молниеносно ускорялся, проникал в штрафную и на подсознательном уровне чувствовал, где в следующую секунду окажется мяч. Легенда немецкого футбола и прирождённый бомбардир, чьи рекорды держались почти 40 лет.

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2. Джимми Гривз, Англия

366 голов

Форварду были важны только ворота и мяч. Гривз чувствовал себя в штрафной соперника как рыба в воде – его профессией было забивать, и он умел это как никто другой. Ни скромные антропометрические данные, ни проблемы с алкоголем не мешали ему добросовестно выполнять свою работу. «Не знаю, почему, но для меня не было ничего проще, чем забивать голы. Это было естественно», — вспоминал он позже. Более 400 голов в различных турнирах – лучшее тому подтверждение.

1. Криштиану Роналду, Испания

367 голов

Как бы вы ни относились к Криштиану, от факта не убежишь – он умеет играть в футбол. И в этом деле является одним из лучших в истории. Роналду уже 32, но он всё ещё самый модный футболист на планете Земля, нарцисс, которого можно любить или ненавидеть, но относиться равнодушно просто невозможно. Врождённый талант, помноженный на сумасшедшую работоспособность и желание развиваться, – рецепт успехов одного из самых успешных в мире людей.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алан Ширер Криштиану Роналду Лионель Месси
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