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Карло Анчелотти
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Анчелотти покорил четвёртый топ-чемпионат. Главное — в обзоре дня

Досрочная победа «Баварии», чемпионская гонка «Барсы» и «Реала», неудачи финалистов Кубка России — главные события минувшего дня.
30 апреля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

«Бавария» в пятый раз подряд выиграла чемпионат Германии

«Бавария» после гостевой победы над «Вольфсбургом» (6:0) в матче 31-го тура чемпионата Германии досрочно оформила пятый подряд титул чемпиона страны. Мюнхенская команда за три тура до конца первенства набрала 73 очка, и её уже не опередит идущий следом в турнирной таблице «РБ Лейпциг» (63).

Голами в составе «Баварии» в матче с «Вольфсбургом» отметились Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер, Джошуа Киммих и Роберт Левандовски, который оформил дубль.

«Бавария» в пятый раз подряд и в рекордный, 27-й раз в истории выиграла Бундеслигу (ближайший преследователь — «Нюрнберг», 9 побед).

Главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти стал первым тренером, выигравшим четыре разных топ-лиги Европы: Серию А — с «Миланом», АПЛ – с «Челси», Лигу 1 – с «ПСЖ».

Германия - Бундеслига. 31-й тур
29 апреля 2017, суббота. 19:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
0 : 6
Бавария
Мюнхен
0:1 – Алаба – 19, 0:2 – Левандовски – 36, 0:3 – Левандовски – 45, 0:4 – Роббен – 66, 0:5 – Мюллер – 80, 0:6 – Киммих – 85
Удаления: Густаво, 78 – нет

«Терек» в Грозном со счётом 5:2 победил «Урал»

«Терек» одержал победу над «Уралом» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 5:2.

На 21-й минуте Роман Павлюченко вывел екатеринбургскую команду вперёд, но вскоре Аблайе Мбенге сравнял счёт, а в середине второго тайма оформил дубль. После этого ещё по одному голу в составе грозненской команды на свой счёт записали Заур Садаев, Игорь Лебеденко и Милад Мохаммади, а за «Урал» отличился Эдгар Манучарян.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
29 апреля 2017, суббота. 19:00 МСК
Терек
Грозный
5 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 – Павлюченко – 21, 1:1 – Мбенге – 33, 2:1 – Мбенге – 63, 3:1 – Садаев – 67, 4:1 – Лебеденко – 83, 4:2 – Манучарян – 87, 5:2 – Мохаммади – 90+2

«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал семиматчевую серию без побед в РФПЛ

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 20-й минуте записал на свой счёт полузащитник казанцев Денис Ткачук. Таким образом, «Рубин» прервал семиматчевую серию без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня подопечные Хави Грасии последний раз побеждали в выездном матче с «Анжи» (1:0) 6 марта.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
29 апреля 2017, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Ткачук – 20

«Динамо» вырвало победу над «Кубанью» и обеспечило себе первое место в ФНЛ

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Кубань» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в концовке записал на свой счёт защитник «Динамо» Иван Темников, который отличился на второй компенсированной минуте.

Таким образом, «Динамо» за четыре тура до конца турнира гарантировало себе первое место в турнирной таблице, поскольку располагающийся на втором месте «Тосно» перегнать московскую команду уже не сможет.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Балтика» на выезде благодаря голу Артёма Сердюка одержала победу со счётом 1:0 над «Мордовией».

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
29 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 – Темников – 90+2

Роналду вышел на первое место по количеству голов в ведущих европейских лигах

Форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счёт в домашнем матче 35-го тура Примеры с «Валенсией». На 27-й минуте португалец отправил мяч в ворота Диего Алвеса после передачи Даниэля Карвахаля.

Это 367-й гол Роналду в ведущих европейских чемпионатах. Таким образом, Криштиану опередил Джимми Гривза по количеству голов в топ-5 ведущих лиг Европы и вышел на первое место по этому показателю. 357 мячей Гривз забил в Англии, ещё 9 — в Италии.

Испания - Примера. 35-й тур
29 апреля 2017, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 – Роналду – 27, 1:1 – Парехо – 82, 2:1 – Марсело – 86

«Барселона» разгромила «Эспаньол» и сравнялась с «Реалом» по набранным очкам

«Барселона» выиграла у «Эспаньола» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В дебюте второго тайма Хосе Хурадо ошибся, выдав пас на ногу Луису Суаресу, который выскочил из-за спины защитника, вышел один на один и точно пробил с правой ноги в ближний угол. На 76-й минуте Лионель Месси прошёл по центру и отдал передачу на левый фланг на свободного Ивана Ракитича, и тот с левой пробил в касание в нижний дальний угол.

На исходе основного времени Месси выполнил заброс в штрафную, Аарон Кариколь пытался вынести мяч правой ногой, но тот попал ему в другую ногу и покатился в сторону ворот, Неймар оказался первым на мяче, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота.

«Барселона» догнала «Реал» и делит с ним первую строчку: обе команды набрали по 81 очку, но у мадридцев есть матч в запасе.

Испания - Примера. 35-й тур
29 апреля 2017, суббота. 21:45 МСК
Эспаньол
Барселона
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 – Суарес – 50, 0:2 – Ракитич – 76, 0:3 – Суарес – 87
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Терек ФК Барселона ФК Локомотив ФК Реал Мадрид ФК Рубин ФК Урал Карло Анчелотти Криштиану Роналду
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