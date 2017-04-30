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Главная информация о матче 26-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

ЦСКА – «Спартак»: всё, что нужно знать перед матчем

Ожидаемые стартовые составы команд, данные о судье и прочая интересная информация – в превью столичного дерби ЦСКА – «Спартак».
30 апреля 2017, воскресенье. 09:00. Футбол
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Статистика противостояния

ЦСКА и «Спартак» сыграли между собой в российских чемпионатах 51 матч. На данный момент небольшой перевес у красно-синих. «Армейцы» одержали 20 побед, спартаковцы – 18, а ещё в 13 случаях была зафиксирована ничья. Разница мячей: 68 – 68. Шесть голов – максимальное количество, забитое в одной игре ЦСКА – «Спартак». Это случалось в дни самых крупных побед каждой из команд над принципиальным соперником. Красно-белые в 1993 году разгромили ЦСКА – 6:0 (Ледяхов – 3, Бесчастных, Пятницкий, Карпин). «Армейцы» в свою очередь дважды выигрывали с разницей в четыре мяча. В 2008 году они взяли верх в дерби со счётом 5:1 (Вагнер Лав – 3, Красич, Эркин / Баженов), а в 2015-м команда Леонида Слуцкого переиграла команду Мурата Якина – 4:0 (Ерёменко – 2, Тошич, Муса). Интересно, что последние три встречи Премьер-Лиги, в которых ЦСКА был хозяином поля, завершались со счётом 1:0. В 2013-м и 2016-м минимальную победу одерживали «армейцы», а в 2014 году спартаковцы завоевали три очка благодаря голу Дмитрия Комбарова с пенальти.

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У поклонников ЦСКА есть по меньшей мере полдесятка серьёзных поводов для оптимизма перед дерби со «Спартаком» 30 апреля. Вот они.

Потери команд

По-прежнему нет ясности по поводу состояния нападающих «Спартака» Зе Луиша и Луиса Адриано, получивших повреждения в Уфе и пропустивших три последних тура. Шансы Зе Луиша принять участие в дерби вроде бы выше. Проходила информация, что легионер из Кабо-Верде будет включён в заявку на матч красно-белых с «Уралом», однако Зе Луиш опять посмотрел футбол с трибуны. Помимо того, в спартаковском лазарете находится защитник Евгений Макеев. ЦСКА в очередной раз лишился травмированного полузащитника Алана Дзагоева, который попросил замену в игре с «Локомотивом».

«Дзагоев получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к матчу со «Спартаком». Но я уверен, что наши врачи сделают всё возможное, чтобы он смог принять участие в дерби», – прокомментировал ситуацию с Дзагоевым генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Его слова оставляют надежду болельщикам красно-синих, хотя сложно представить, что Дзагоев быстро вернётся в строй. Стоит напомнить, что в списке потерь «армейцев» и дисквалифицированный на два года полузащитник Роман Ерёменко.

Стартовые составы

У ЦСКА есть вопросы по трём позициям. Во-первых, это трио центральных защитников. По-видимому, Виктор Гончаренко, как и в матче с «Ростовом», поставит на Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого и Виктора Васина, а Алексей Березуцкий начнёт игру на скамейке. На левом фланге надо будет выбрать между Кириллом Набабкиным и отбывшим дисквалификацию Георгием Щенниковым. Если удастся поставить на ноги Дзагоева, то слева может сыграть Александр Головин. Впрочем, существует и другой вариант: «опустить» глубже Витиньо. Тогда впереди будут действовать Алексей Ионов и Аарон Оланаре.

Основа «Спартака», пожалуй, таит в себе больше загадок. Начиная с того, кто сыграет в атаке красно-белых, и заканчивая тактической схемой. Наверное, Массимо Каррера снова учтёт систему игры соперника, а значит, и сам выставит трёх центральных защитников. Вернёт в стартовый состав Илью Кутепова либо бросит в бой Сальваторе Боккетти. В общем-то, кадровая ситуация во всех линиях, кроме нападения, позволяет итальянскому тренеру готовить разные ходы. Андрей Ещенко, Александр Самедов, Джано Ананидзе – любой из них тоже имеет неплохие шансы выйти с первых минут. Отбыл дисквалификацию и готов помочь «Спартаку» Денис Глушаков.

Судья матча

Арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга обслуживал в 2014 году упомянутое выше дерби, которое завершилось минимальной победой «Спартака». Тогда Безбородов допустил ошибку, повлиявшую на результат: назначил пенальти в ворота ЦСКА вместо того, чтобы показать Сергею Паршивлюку вторую жёлтую карточку за симуляцию. Впрочем, Безбородова, как выяснилось позже, подвёл дополнительный судья, подсказавший петербуржцу, что был фол на Паршивлюке.

5 аргументов в пользу «Спартака» в дерби
На этот раз Антошка не выздоровел — Антошка написал этот текст. А вот Глушаков — по-прежнему «похороны».

«У нас уже не первый раз возникают претензии к этому арбитру. Пусть думают те, кто назначает его на такие матчи», – жаловался по окончании матча главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. В нынешнем сезоне Безбородов работал на 14 матчах РФПЛ, показал 60 жёлтых карточек и четыре раза удалял игроков с поля. В прошлом туре он назначил три пенальти в ворота «Томи» в Каспийске. По количеству одиннадцатиметровых Владислав занимает четвёртое место, уступая Алексею Еськову, Сергею Иванову и Сергею Лапочкину.

ЦСКА в этом чемпионате России при судействе Безбородова одержал три победы в трёх матчах – над «Крыльями Советов» (2:1), «Арсеналом» (1:0) и «Уфой» (2:0). При этом в Уфе петербургский арбитр назначил пенальти в сторону «армейцев» на фол со стороны Георгия Щенникова. Трижды работал он и на матчах «Спартака». Запомнилось судейство Безбородова в домашней встрече спартаковцев с «Ростовом» (1:0), когда были удалены Фёдор Кудряшов и Сесар Навас. Вдобавок Владислав обслуживал обе игры между «Спартаком» и «Краснодаром». В Москве победили красно-белые (2:0), а на поле «быков» команды разошлись миром (2:2). В Краснодаре Безбородов назначил пенальти в ворота гостей, зафиксировав фол Дмитрия Комбарова.

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Турнирная ситуация

За пять туров до финиша лидер «Спартак» опережает идущего следом ЦСКА на семь очков. Красно-белых, в принципе, устроит и ничья, тогда как красно-синим нужно побеждать. Не только с точки зрения борьбы за первое место, но и для того, чтобы не уступить «Зениту» вторую путёвку в Лигу чемпионов.

Если «армейцы» победят, то реанимируют интригу чемпионской гонки. Хотя и в этом случае всё будет в руках самих спартаковцев. На финише сезона «Спартак» сыграет дома с «Томью» и «Тереком», а также в гостях с «Амкаром» и «Арсеналом». ЦСКА в концовке чемпионата примет «Арсенал» с «Анжи» и отправится на выезд к «Амкару» и «Рубину». Календарь у конкурентов примерно одинаковой сложности.

«Чемпион пока ЦСКА. И в дерби это докажет». Прогнозы на 26-й тур РФПЛ
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Владислав Безбородов
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