ЦСКА – «Спартак»: всё, что нужно знать перед матчем

Статистика противостояния
ЦСКА и «Спартак» сыграли между собой в российских чемпионатах 51 матч. На данный момент небольшой перевес у красно-синих. «Армейцы» одержали 20 побед, спартаковцы – 18, а ещё в 13 случаях была зафиксирована ничья. Разница мячей: 68 – 68. Шесть голов – максимальное количество, забитое в одной игре ЦСКА – «Спартак». Это случалось в дни самых крупных побед каждой из команд над принципиальным соперником. Красно-белые в 1993 году разгромили ЦСКА – 6:0 (Ледяхов – 3, Бесчастных, Пятницкий, Карпин). «Армейцы» в свою очередь дважды выигрывали с разницей в четыре мяча. В 2008 году они взяли верх в дерби со счётом 5:1 (Вагнер Лав – 3, Красич, Эркин / Баженов), а в 2015-м команда Леонида Слуцкого переиграла команду Мурата Якина – 4:0 (Ерёменко – 2, Тошич, Муса). Интересно, что последние три встречи Премьер-Лиги, в которых ЦСКА был хозяином поля, завершались со счётом 1:0. В 2013-м и 2016-м минимальную победу одерживали «армейцы», а в 2014 году спартаковцы завоевали три очка благодаря голу Дмитрия Комбарова с пенальти.
Потери команд
По-прежнему нет ясности по поводу состояния нападающих «Спартака» Зе Луиша и Луиса Адриано, получивших повреждения в Уфе и пропустивших три последних тура. Шансы Зе Луиша принять участие в дерби вроде бы выше. Проходила информация, что легионер из Кабо-Верде будет включён в заявку на матч красно-белых с «Уралом», однако Зе Луиш опять посмотрел футбол с трибуны. Помимо того, в спартаковском лазарете находится защитник Евгений Макеев. ЦСКА в очередной раз лишился травмированного полузащитника Алана Дзагоева, который попросил замену в игре с «Локомотивом».
«Дзагоев получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к матчу со «Спартаком». Но я уверен, что наши врачи сделают всё возможное, чтобы он смог принять участие в дерби», – прокомментировал ситуацию с Дзагоевым генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Его слова оставляют надежду болельщикам красно-синих, хотя сложно представить, что Дзагоев быстро вернётся в строй. Стоит напомнить, что в списке потерь «армейцев» и дисквалифицированный на два года полузащитник Роман Ерёменко.
Стартовые составы
У ЦСКА есть вопросы по трём позициям. Во-первых, это трио центральных защитников. По-видимому, Виктор Гончаренко, как и в матче с «Ростовом», поставит на Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого и Виктора Васина, а Алексей Березуцкий начнёт игру на скамейке. На левом фланге надо будет выбрать между Кириллом Набабкиным и отбывшим дисквалификацию Георгием Щенниковым. Если удастся поставить на ноги Дзагоева, то слева может сыграть Александр Головин. Впрочем, существует и другой вариант: «опустить» глубже Витиньо. Тогда впереди будут действовать Алексей Ионов и Аарон Оланаре.
Основа «Спартака», пожалуй, таит в себе больше загадок. Начиная с того, кто сыграет в атаке красно-белых, и заканчивая тактической схемой. Наверное, Массимо Каррера снова учтёт систему игры соперника, а значит, и сам выставит трёх центральных защитников. Вернёт в стартовый состав Илью Кутепова либо бросит в бой Сальваторе Боккетти. В общем-то, кадровая ситуация во всех линиях, кроме нападения, позволяет итальянскому тренеру готовить разные ходы. Андрей Ещенко, Александр Самедов, Джано Ананидзе – любой из них тоже имеет неплохие шансы выйти с первых минут. Отбыл дисквалификацию и готов помочь «Спартаку» Денис Глушаков.
Судья матча
Арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга обслуживал в 2014 году упомянутое выше дерби, которое завершилось минимальной победой «Спартака». Тогда Безбородов допустил ошибку, повлиявшую на результат: назначил пенальти в ворота ЦСКА вместо того, чтобы показать Сергею Паршивлюку вторую жёлтую карточку за симуляцию. Впрочем, Безбородова, как выяснилось позже, подвёл дополнительный судья, подсказавший петербуржцу, что был фол на Паршивлюке.
«У нас уже не первый раз возникают претензии к этому арбитру. Пусть думают те, кто назначает его на такие матчи», – жаловался по окончании матча главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. В нынешнем сезоне Безбородов работал на 14 матчах РФПЛ, показал 60 жёлтых карточек и четыре раза удалял игроков с поля. В прошлом туре он назначил три пенальти в ворота «Томи» в Каспийске. По количеству одиннадцатиметровых Владислав занимает четвёртое место, уступая Алексею Еськову, Сергею Иванову и Сергею Лапочкину.
ЦСКА в этом чемпионате России при судействе Безбородова одержал три победы в трёх матчах – над «Крыльями Советов» (2:1), «Арсеналом» (1:0) и «Уфой» (2:0). При этом в Уфе петербургский арбитр назначил пенальти в сторону «армейцев» на фол со стороны Георгия Щенникова. Трижды работал он и на матчах «Спартака». Запомнилось судейство Безбородова в домашней встрече спартаковцев с «Ростовом» (1:0), когда были удалены Фёдор Кудряшов и Сесар Навас. Вдобавок Владислав обслуживал обе игры между «Спартаком» и «Краснодаром». В Москве победили красно-белые (2:0), а на поле «быков» команды разошлись миром (2:2). В Краснодаре Безбородов назначил пенальти в ворота гостей, зафиксировав фол Дмитрия Комбарова.
Турнирная ситуация
За пять туров до финиша лидер «Спартак» опережает идущего следом ЦСКА на семь очков. Красно-белых, в принципе, устроит и ничья, тогда как красно-синим нужно побеждать. Не только с точки зрения борьбы за первое место, но и для того, чтобы не уступить «Зениту» вторую путёвку в Лигу чемпионов.
Если «армейцы» победят, то реанимируют интригу чемпионской гонки. Хотя и в этом случае всё будет в руках самих спартаковцев. На финише сезона «Спартак» сыграет дома с «Томью» и «Тереком», а также в гостях с «Амкаром» и «Арсеналом». ЦСКА в концовке чемпионата примет «Арсенал» с «Анжи» и отправится на выезд к «Амкару» и «Рубину». Календарь у конкурентов примерно одинаковой сложности.