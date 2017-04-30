Перезагрузка. Что значит новое чемпионство «Баварии»

Филипп Лам сыграет ещё три матча – потом будут долгие проводы, слёзы, клятвы, а мозг начнёт осмыслять сценарии будущего, где «Бавария» уже готова доверить Ламу важный пост в структуре клуба. Маэстро паса Хаби Алонсо закончит вместе с Ламом. Слёзных прощаний не будет, только благодарность человеку, который помогал Хосепу Гвардиоле строить его игру. Среди тех, кто лучше других поймёт их страдания, – Франк Рибери и Арьен Роббен. Почти десяток лет они вместе грабили всех попутчиков, заслужили никнейм Robbery, но теперь им 67 лет на двоих. Супергерои тоже уходят на пенсию.

5 причин, почему Филипп Лам круче всех Капитан мюнхенской “Баварии” Филипп Лам проводит последний сезон в карьере. Чертовски жаль, что действительно последний.

В самом обидном для «Баварии» матче сезона, в Мадриде, играли Лам, Алонсо, Рибери, Роббен, а ещё Мануэль Нойер – мозг отказывается принимать, что ему уже 31. А ещё шестёрка зрелых игроков, находящихся сейчас в самом соку (Левандовскому 28, Видалю в мае исполнится 30). В том матче «Бавария» выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов, со средним возрастом 30 лет 110 дней. Такой состав и такой сезон, воспринимаемый многими игроками «Баварии» как провальный – всего один трофей из трёх возможных, – сигнал нужности ввода свежей крови.

Уходя из футбола, Лам и Алонсо закрывают временной отрезок, когда «Бавария» собирала команду конкретно ради европейского господства.

Уходя из футбола, Лам и Алонсо закрывают временной отрезок, когда «Бавария» собирала команду конкретно ради европейского господства. Вслед за ними уйдут Рибери и Роббен, это дело недалёкого будущего (хотя Роббен и сейчас в порядке, даже в больших матчах). Беспокоиться нужно уже сейчас – среди людей в структуре «Баварии», готовых легко заменить ушедших, есть только Йосуа Киммих, по-взрослому игравший уже на Евро год назад. Дуглас Коста, несмотря на сильный старт в «Баварии», оказался игроком зоны комфорта, чьи лучшие качества проявляются против середняков при комфортном счёте, Кингсли Коман – тоже ограниченный игрок, невзирая на свой талант. Команде явно нужны исполнители уровня Robbery, и безболезненной перестройка «Баварии» может стать лишь при двух условиях.

Первое – находка толкового спортивного директора. Прошлым летом «Баварию» покинул Маттиас Заммер, понимая грядущие перестановки в клубной верхушке (возвращение Ули Хёнесса из-за решётки), и его роль оказалась невероятно важной для клуба. Заммер без стеснения собирал сливки с других команд Бундеслиги и ставил на сложных, спорных игроков, как Тиаго Алькантара и Видаль. Без него стратегия «Баварии» повалилась – ожидаемая смена поколений, которую Заммер начинал трансферами Косты и Комана, была отложена на следующий год.

Собрать кабинетные сливки Бундеслиги – главная задача «Баварии» на межсезонье. Вся немецкая пресса ждёт приезда в Мюнхен самого крутого спортивного директора Бундеслиги, Макса Эберля из гладбахской «Боруссии». Эберль упирается и говорит, что в Мёнхенгладбахе у него туча нерешённых задач, но в его истории должен сыграть авторитет Руммениге и Хёнесса. Руководителям «Баварии» самим выгодно, чтобы трансферами в клубе рулил человек, откопавший персонажей вроде Джаки, Торгана Азара и Хана.

«Мой брат – гений, а я – нет». Единственный нормальный Азар Эден Азар не прилетел в Россию на матч с нашей сборной, зато прилетел его брат, Торган Азар, которого давно стоит рассматривать отдельно.

Если не Эберль, то… вероятно, должность спортивного директора тоже будет свободна. Заммер считает её неважной, Руммениге и Хёнесс, видимо, тоже – однако если ситуация с трансферами останется той же, «Бавария» снова останется и без свежей крови, и без второго нападающего, готового заменить Роберта Левандовского. Хотя собирать игроков с других клубов Бундеслиги «Бавария» не разучилась – летом из «Хоффенхайма» точно придут Никлас Зюле и Себастиан Руди.

Второе условие – помочь Карло Анчелотти в перестройке. При всех недостатках Анчелотти-тактика его «Бавария» прибавила во многих аспектах: стала лучше защищаться, отладила стандартные положения (12 голов в Бундеслиге – больше только у «Хоффенхайма» и «Ингольштадта»), добавила в своей игре хладнокровия, научилась добывать очки на последних минутах при очень слабой игре. Но одно качество Анчелотти не изменить – всегда, во всех командах он делал ставку на проверенных игроков. Именно поэтому перестройка при нынешнем тренере изначально выглядит неудачным решением: 18-летний Алешандре Пато получил шанс в «Милане» Анчелотти, потому что все нападающие россонери дружно разучились забивать; до Пато был Йоан Гуркюфф, уже сверкнувший во Франции, воспитанникам «Милана» дорога в состав была закрыта. Как и в «Челси», где крохи шансов получал только Джош Макикран. Как и в Мадриде, откуда бежал хоронить родной «Реал» Альваро Мората.

Анчелотти нужно помочь трансферами, иначе команда застынет в своём развитии, так что два условия дальнейшего развития «Баварии» взаимосвязаны. Своими действиями в первый сезон Карло упрямо доказывал, что не готов доверять молодёжи – Саншеш и Коман слишком сырые, Киммих банально проигрывал конкуренцию – значит, нужны игроки в расцвете сил, готовые заменить Лама и Алонсо, а также проводить Роббена и Рибери на пенсию. Подписание Руди, сделанное даже без спортивного директора – стрельба по двум зайцам: он способен закрыть обе позиции, и Лама, и Алонсо, как и Киммих. Возможно, в обновлённой «Баварии» место найдётся обоим.

Одно качество Анчелотти не изменить – всегда, во всех командах он делал ставку на проверенных игроков.

Независимо от трансферов, у Папы Карло даже есть игрок, вокруг которого будет строиться (и уже строится) его «Бавария». Раньше самым умным футболистом Мюнхена был Хаби Алонсо – он много работал в статике, придумывал передачи, отдыхая в центральном круге, и искал передачами свободное пространство. Теперь мозг «Баварии» – Тиаго Алькантара: воспитанник «Ла Масии» намного динамичнее, вдобавок к умениям Алонсо он ещё и умеет сам находить свободное пространство, оказываться на качественных ударных позициях. Хаби и Тиаго здорово сочетались на поле вместе, теперь Алькантара будет думать в одиночку.