Вернблум – Фернандо. Кто круче?

Позиция опорного полузащитника – одна из важнейших в футболе, особенно в современном. Логично, что Вернблум и Фернандо являются одними из главных шестерёнок в механизмах выходящих на финишную прямую сезона ЦСКА и «Спартака». Швед уже несколько лет бетонирует опорную зону «армейцев», поначалу поражавший своим весом бразилец пришёл в форму и сейчас стал одним из самых полезных игроков не только в «Спартаке», но и в РФПЛ. Сравниваем показатели полузащитников, которые должны будут обеспечить контроль центра поля в предстоящем дерби.

Передачи

В плане конструктивной игры в пас и вовлечённости в игру преимущество у Фернандо. Хавбек «Спартака» в среднем совершает больше передач (69 за игру против 48 у Вернблума) и делает их точнее (85% против 75% у шведа). Кроме того, Фернандо чаще играет длинными передачами. Бразилец совершает 9 лонгболлов за игру, Вернблум – всего 3,4. Так же дело обстоит и с ключевыми передачами – 0,8 у Вернблума и 1 за игру у Фернандо. Конечно, функции Понтуса и его визави различаются, доставкой мяча группе атаки в ЦСКА занимаются другие люди. Однако в плане передач преимущество однозначно у Фернандо. Интересно, что Вернблум всё-таки умудрился сделать больше голевых передач – 2 в РФПЛ и 1 у бразильца.

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Защита

При построении ЦСКА Вернблум практически полностью сосредоточен на разрушительной работе, в то время как Фернандо всегда помогает или страхует кто-то из партнёров. Говорят об этом и цифры. Понтус минимум два раза за игру вступает в единоборства, у спартаковца эта цифра чуть пониже. Швед чуть чаще блокирует удары по воротам и чаще фолит (1,9 фола за игру против 1,4). В плане борьбы в воздухе Фернандо Вернблуму вообще не конкурент. Понтус выигрывает за матч 3,1 верховых дуэли за игру, в то время как Фернандо – всего 0,2. Зато в остальных компонентах показатели идентичны. Фернандо и Вернблум совершают по 2,5 перехвата за матч и редко идут в дриблинг (1 у бразильца, 0,7 у шведа).

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Удар

Оба футболиста обладают поставленными ударами. Правда, в этом компоненте преимущество стоит отдать всё же Фернандо. Бразилец уже не в первый раз показывает высокий класс, забивая шикарные мячи с дальних дистанций. Самый яркий пример – гол «Томи». Ну и мяч в ворота «Урала», в котором не обошлось без рикошета.

Вернблум же привык подключаться к атакам и решать эпизоды уже внутри чужой штрафной. Несмотря на это, порой Понтус творит и такие шедевры.

Роль в команде

О вовлечённости в командную игру обоих игроков можно судить по карте передач. И Вернблум, и Фернандо действуют чуть ближе к своим воротам, закрывая свободные зоны. Правда, роль Понтуса в построении атак более неприметна. Чаще всего он переводит мяч назад или поперёк на Березуцкого или Игнашевича, которые дальним пасом начинают атаку. Или же адресует передачи находящимся выше креативным полузащитникам.

Что касается Фернандо, то видно, что он гораздо чаще играет вперёд благодаря отличной культуре паса. Более того, жирная точка обозначает, что он очень часто встречается с мячом. Чаще любых других игроков. Что может говорить о том, что Фернандо – ключевой футболист при выходе «Спартака» из обороны в атаку.

О передвижениях обоих игроков вам ещё более подробно расскажет карта касаний.

Видно, что Фернандо действует гораздо шире и встречается с мячом в абсолютно разных зонах, в то время как Вернблум чаще всего работает именно по позиции. На свободных пространствах чаще играют Головин и Витиньо. О том, как строится защита ЦСКА в центре поля, вы можете прочитать здесь:

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А пока стоит знать одно – в сегодняшнем матче Вернблум и Фернандо станут одними из важнейших фигур. Вряд ли они превратятся в героев матча. Но поверьте, их влияние на итоговый результат будет одним из определяющих.