«Красное вино за каждый гол «Спартака». VIP-болельщики — о дерби

5 аргументов в пользу «Спартака» в дерби На этот раз Антошка не выздоровел — Антошка написал этот текст. А вот Глушаков — по-прежнему «похороны».

О сегодняшнем дерби спорят Михаил Грушевский, известный артист, болельщик ЦСКА, и Александр Кутиков, музыкант, участник культовой «Машины времени», болельщик «Спартака».

5 аргументов в пользу ЦСКА в дерби У поклонников ЦСКА есть по меньшей мере полдесятка серьёзных поводов для оптимизма перед дерби со «Спартаком» 30 апреля. Вот они.

– Почему в дерби победит ваша команда?

Грушевский: Можно назвать несколько весомых причин, почему ЦСКА завтра обыграет «Спартак», но все они скорее эмоционального, нежели логического характера, потому что логика в дерби вообще не работает. Поэтому приведу вот какой довод (на мой взгляд, он принципиален): ЦСКА это просто нужнее. Нам кровь из носу нужно выигрывать, а «Спартак» более чем устроит ничья. Сказать, что красно-белых устроит поражение, – это, пожалуй, прозвучит маразматично, но их поражение не похоронит, они всё равно практически гарантировали себе чемпионство. Четырёхочковый отрыв для «Спартака» более чем комфортен, а для ЦСКА очень важен завтрашний результат, особенно учитывая то, что «Зенит» собирает свои очки при дружной поддержке нашего судейского корпуса, «армейцам» приходится рассчитывать только на себя и свою игру.

Кутиков: Я думаю, будет ничья. На том уровне, на котором играют обе команды, главное – их настрой, командная игра, тренерские задумки и выполнение игроками этих задумок. Уровень исполнителей, что в «Спартаке», что в ЦСКА более чем достойный.

– Кто из соперников лучше готов к дерби?

Грушевский: У ЦСКА после эффектной победы над «Локомотивом» эмоциональный подъём, а «Спартак» одержал трудовую дежурную победу над «Уралом», обескровленным после поражения в Ростове. Но фаворита в этом матче нет. С точки зрения какой-то просто логики, конечно, фаворит «Спартак». Они идут на первом месте с семиочковым гандикапом. Но с точки зрения менее формальной логики в дерби не бывает фаворитов – это абсолютная аксиома, которая работает уже много лет. Поэтому шансы равны, кто из соперников будет удачливее и злее эмоционально, тот и выиграет. Мне кажется, что злее и более яростно будет играть ЦСКА. «Спартак» может себе позволить сыграть в хорошую игру, потому что поражение команду никуда не отбрасывает.

Кутиков: Спартаковцы – профессионалы. Профессионал именно этим и отличается, что к любой игре подходит с правильным настроением. Тем более в таком матче, как ЦСКА — «Спартак».

– Какое дерби предыдущих лет запомнилось вам больше всего?

Грушевский: Таких очень много, драматичных и ярких. Но одно из моих самых любимых по драматизму – это полуфинал Кубка России в 2011 году, когда счёт был 3:3, но мы победили по пенальти. И матч 2010 года в Химках, когда мы проигрывали 0:1 и у нас был удалён Шемберас, но мы выиграли 3:1, вырвав победу в меньшинстве. У спартаковцев найдутся свои любимые воспоминания по поводу дерби, они ещё и про 90-е годы расскажут, когда доминировали в российском футболе. Причём я не назвал два ярких разгрома, когда мы выиграли у «Спартака» 4:0 на «Открытие Арене» и 5:1 при Газзаеве, ещё в 2008 году. Мне кажется, это нехарактерно для дерби. Мы и проигрывали 0:3 «Спартаку» в 2013-м, но для дерби такой счёт скорее нонсенс, исключение из правил. А вот такие жаркие битвы более заслуживают упоминания, чем победы в одну калитку.

Кутиков: Все игры между ЦСКА и «Спартаком» имеют очень сложную драматургию. Поэтому специально выделить одну игру мне сложно. За свою жизнь я видел слишком много противостояний этих команд.

– Есть ли у вас предматчевые приметы?

Грушевский: Нет, абсолютно никакие приметы тут не работают. Я уже вспомнил 2008 год, там в ответном дерби фаворитом был ЦСКА, который шёл на втором месте, показывал очень яркую игру. И все говорили, что мы обыграем «Спартак». А в итоге это была первая победа «Спартака» после семилетнего перерыва. Они выиграли 1:0, Никита Баженова забил единственный мяч. Никакой логики в этом не было, поэтому и тут – не может быть никакой логики в таком матче, никаких предчувствий. Предчувствие у меня только одно – что ЦСКА сейчас в хорошем состоянии, не только физическом, но и эмоциональном. А что произойдёт завтра, абсолютно не могу понять. Выскажу только одно пожелание, причём это совокупное пожелание болельщиков ЦСКА и «Спартака»: чтобы завтра после матча не было необходимости обсуждать решения господина Безбородова.

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Кутиков: Каких-то особых – нет. Если бы это была игра на домашнем стадионе, я надел бы спартаковский шарф и красно-белые башмаки. А дома я поставлю перед собой бутылку красного и буду выпивать по бокалу за каждый забитый «Спартаком» гол, как это делали мои родители.

– Есть ли у вас друзья, которые болеют за команду-соперника?

Грушевский: Полно. Некоторые даже вместе со мной будут на стадионе. У двух болельщиков «Спартака» я даже буду завтра работать шофёром, они вместе со мной попадут на стадион. Один из них Александр Стриженов, а второй – Игорь Золотовицкий. Два актёра, режиссера, которые являются ярыми болельщиками «Спартака». Болеть они будут за свою команду, но на стадион попадут в автомобиле махрового «коня». Узнают, сколько лошадиных сил в моей машине.

Кутиков: Да, есть и родственники, которые болеют за «армейцев». Но у нас нет никакой конфронтации. Мы болельщики старой формации, тогда такого антагонизма, который существует сейчас в болельщицкой среде, не было. Нам ничего не мешает смотреть дерби вместе. Подкалываем друг друга, иронизируем, высказываем свои соображения по ходу матча. Всё это только добавляет остроты к просмотру матча и процессу боления.

– Драться за любимый клуб приходилось?

Грушевский: Нет, не было. Сейчас же век Интернета, вот выйдет на «Чемпионате» интервью, опуститесь в комментарии – там пройдутся и по национальности, и по пристрастиям. Скажут — вот у футбольного «Спартака» какие великие болельщики, назовут и Табакова, и Стриженова, и Мацуева с Золотовицким. Скажут — а вот у «конюшни» один Грушевский. Хотя, конечно, за ЦСКА болеет множество более достойных, чем я, людей. К сожалению, завтра не будет замечательной нашей болельщицы Натальи Селезнёвой, актрисы Театра сатиры. Но будут другие – Оскар Кучера, например. За ЦСКА болел наш великий Владимир Михайлович Зельдин, многие другие достойные люди нашей страны. Но спартаковцы любят бравировать тем, что культурная элита страны болеет за «Спартак». К сожалению, спор болельщиков часто переходит на личности. Что касается знакомых мне болельщиков «Спартака», мы можем долго спорить о матче или о чём-то концептуальном, но никогда не было фазы оскорбления. Благодаря «Чемпионату» у нас был спор с Денисом Мацуевым перед дерби — к сожалению, это дерби было проиграно «армейцами» и в результате мне пришлось музицировать для Мацуева. Он до сих пор содрогается и просыпается от жутких кошмаров с криком: «Опять Грушевский за роялем».

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Кутиков: Нет, такая форма боления мне не подходит. Я немножко иначе воспитан. Кулаки я пускал и пускаю в ход только тогда, когда это касается вопросов моей чести, чести моих друзей и моей семьи. Было дело, заключали пари. Но всё это происходило в атмосфере доброжелательности и юмора. Конечно, каждый болельщик считает свой клуб самым лучшим на свете, поэтому пытается в подобных спорах убедить своего оппонента в этом. Про себя могу сказать: я очень внимательно слежу за футболом, стараюсь его анализировать. Поэтому все достоинства и недостатки своей команды и команды противника хорошо представляю себе. Я прекрасно понимаю, что в ситуации, когда твоя команда, с точки зрения профессионального анализа, на сегодняшний день хуже, чем команда соперника, не нужно убеждать всех в обратном.