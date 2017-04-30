«Одни могут зародить интригу, другие – убить». 5 вопросов Широкову о дерби

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков за свою карьеру успел поиграть в двух главных клубах Москвы. Кому, как не ему, знать, каково это – выходить на дерби ЦСКА – «Спартак». Широков – один из немногих, кому удалось побывать в обеих раздевалках перед выходом на главное дерби отечественного футбола. Сегодня он поделится ожиданиями от воскресного матча в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Где острее воспринимают дерби – в ЦСКА или «Спартаке»?

— Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в «Спартаке» одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьёзно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить её окончательно.

2. Кто подходит к дерби в лучшем состоянии?

— Судя по последним играм, я бы сказал – ЦСКА. Однако в таких матчах текущая форма команд уходит на второй план. И спартаковцы, и «армейцы» подойдут к главному матчу сезона в России в полной боевой готовности. Гарантирую это на 200%!

3. Питерский арбитр в московском дерби – это нормально?

— Абсолютно нормально. Не жду каких-то судейских скандалов. Уверен, что судейство на матче будет классным. Владислав Безбородов этим отличается.

4. Потеря Дзагоева может стать определяющей для ЦСКА?

— Если Алан Дзагоев не сможет восстановиться к дерби, то это станет существенной потерей для ЦСКА. В этом случае «армейцы» смогут компенсировать потерю Алана, только сыграв за себя и чуточку за него.

5. Вернблум и Фернандо – кто круче?

— Фернандо и Вернблум одинаково хороши. Разница в функционале: бразилец больше созидает, а швед — разрушает. Если ЦСКА закроет Фернандо, игра «Спартака» может сломаться, несмотря на наличие в составе красно-белых других не менее классных исполнителей в центре поля.