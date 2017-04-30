Дерби всея Руси. Фанаты ЦСКА и «Спартака» подрались у стадиона. LIVE!

Всё, что происходит вокруг главного дерби России – в режиме реального времени.

Время, указанное в трансляции – московское.

17:29. Полюбуйтесь перфомансом фанатов, пока ЦСКА доминирует на стартовом отрезке матча.

17:25. Алан Дзагоев смотрит за футболом из ложи прессы, увы.

17:18. Как ЦСКА не забил?! Первый же момент в матче – дальний удар Алексея Березуцкого потащил Ребров, Ионов на добивании попал в штангу, Головин с острого угла тоже не попал в створ. «Спартак» прощён.

17:16. Матч начался!

17:12. Баннерный ответ красно-белых: тут понятнее.

17:10. Экстренная замена в составе ЦСКА: Кирилл Набабкин выйдет вместо Алана Дзагоева. Видимо, Дзагоев снова почувствовал дискомфорт на предыгровой разминке.

17:08. Семь минут до начала дерби. Аншлаг.

17:03. Баннер фанатов ЦСКА на дерби. Срочно нужна расшифровка!

17:01. Полина Куимова передаёт со стадиона, что там тоже гонки. Не «Формула-1», но тоже неплохо – ОМОН прилетел в стычку фанатов ЦСКА и «Спартака», как болид «Феррари», и разогнал драку.

16:58. Так, начало матча откладывается, так что пока держите кадр, объясняющий меры безопасности на сегодняшнем матче.

ОМОН Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

16:50. На стадионе пока разогревает военный оркестр.

16:43. Ахахахах. Дерби ЦСКА и «Спартака» начнётся на 15 минут позже, чем ожидалось. Спасибо «Матч ТВ» и трансляции «Формулы-1» на телеканале. Футбольная страна!

16:41. Ну куда на дерби без взаимных оскорблений?

16:38. Какие прогнозы? Какой будет счёт? Сколько болельщиков досмотрят первый тайм в очереди на вход? Кто станет героем матча? Сколько ещё драк мы увидим? Будет ли аншлаг?

И конечно, сохранится ли хотя бы видимость интриги в чемпионской гонке? Ух, сколько вопросов.

16:32. «Спартак» уже разминается.

16:30. Полчаса до старта!

16:26. Дмитрий Егоров передаёт с «ВЭБ-Арены», что около стадиона случилась драка. Несколько десятков болельщиков ЦСКА напали на спартаковцев, ожидавших прохода на стадион.

16:23. Минутка статистики. Три последних Дерби всея Руси на поле ЦСКА неизменно были «очень результативными», – один гол, и хватит. В сезоне-2013/14 – 1:0 в пользу красно-синих с ошибкой Реброва, сезон спустя – 1:0 в пользу красно-белых с липовым пенальти, ещё сезон спустя – 1:0 в пользу красно-синих с «ковыряшкой» Мусы. Какой сценарий будет в этот раз?

16:14. Пока до начала матча 45 минут, подключайтесь к нашему корреспонденту Григорию Телингатеру, который ходит вокруг стадиона и устраивает викторину для болельщиков.

16:08. Наш обозреватель Олег Лысенко застал, как игроки «Спартака» вышли гулять по газону. Болельщики ЦСКА ожидаемо «приветствуют» их.

16:05. Теперь – ремарки по красно-белым. Снова вне стартового состава Илья Кутепов – после «Урала» Массимо Каррера сказал, что предпочитает ему Джикию, и от своей линии не отступил. Тактических экспериментов под ЦСКА тоже нет – «Спартак» сыграет 4-2-3-1. Вероятно, Зобнин левее, Промес правее, Попов на позиции «десятки».

16:03. А вот и состав «Спартака»! Зе Луиш на лавке, зато играет Луис Адриано.

16:01. Состав «Спартака» до сих пор в тайне. Ставь лайк, если думаешь, что так Массимо Каррера бережёт интригу насчёт участия в матче Зе Луиша!

15:59. Модный приговор от Дмитрия Егорова: наш журналист предлагает сравнить, как выглядят ЦСКА и «Спартак» при подъезде на стадион.

15:56. Если вдруг не успели поставить на гол Оланаре, вот предложение от спекулянтов перед «ВЭБ-Ареной». Полине Куимовой предложили билеты за 6 тысяч. Неплохая сумма за то, чтобы позагорать в долгой очереди – вход на трибуну С прямо сейчас выглядит именно так.

Очередь на вход на трибуну С Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

15:53. ЦСКА уже на стадионе, автобуса «Спартака» до сих пор нет. Кстати, обратите внимание на автобус ЦСКА и найдите одно очень любопытно выглядящее здесь лицо.

15:51. Несколько ремарок по составу ЦСКА. Во-первых, нам больно, если вы действительно поставили все деньги на гол Оланаре – было очевидно, что Виктор Гончаренко сделает ставку на двух менее рослых, но юрких нападающих, Витиньо и Ионова. Во-вторых, Алан Дзагоев в старте – учитывая его историю болезни, это очень важно. В-третьих, слева снова не Набабкин, не Щенников, не Тошич, не Миланов – Головин. Интересный выбор, учитывая, что играть слева Головину не очень удобно.

15:47. Состав ЦСКА на дерби!

15:43. Что ещё вокруг «ВЭБ-Арены»… Традиционные палатки с красно-синими «розами», программками и значками. Перед каждым московским матчем на каждом стадионе столицы вы такое увидите.

Значки и шарфы Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

15:40. А тем временем на стадионе ЦСКА произошло невиданное событие: специально на дерби на матч приехала… ВТОРАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ! В предыдущих матчах была всего одна, из-за чего болельщики ЦСКА успели настрадаться.

Камера хранения Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

15:38. Волейболист Алексей Спиридонов устраивает собственный репортаж со странными аллегориями.

15:36. Наши корры Никита Кузин и Полина Куимова гуляют вокруг стадиона и рассказывают, что там уже дежурит много полицейских. Парк возле арены закрыли – чтобы не было околофутбольных поединков. Кроме дворников, там никого нет.

Ограждение парка Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

15:34. Для болельщиков ЦСКА вещает Сейду Думбия.

15:30. Вокруг стадиона пока много красно-синего, но «Фратрия» намерена набить стадион красно-белым.

15:27. Ловите красивый план из раздевалки ЦСКА. Даже если болеете за «Спартак», каждый из нас хотел бы посидеть на крайнем слева месте. Там очень хорошо сидится.

15:22. Букмекеры считают фаворитом дерби ЦСКА и предлагают ставить хату на победу «армейцев» (коэффициент 2.35) и гол Аарона Оланаре (коэффициент 2.70). Если учесть, что Оланаре весной не забивал за ЦСКА, а на гол Квинси Промеса дают 2.77, букмекеры явно дружат с логикой.

15:18. Знакомьтесь, рука Питера в сегодняшнем дерби – Владислав Безбородов, арбитр матча. На неделе он поставил три пенальти в Дагестане в пользу «Анжи». Само по себе предложение звучное – уже не волнует, что все 11-метровые назначены по делу.

Безбородов размялся перед дерби. 3 пенальти в ворота «Томи»: что это было?

15:15. Кстати, магазин на Земляном Валу – одна из ключевых территорий сегодняшнего дерби. Вы уже точно слышали, что руководство ЦСКА устроило с билетами. Если коротко – сделали приоритетную систему продаж, приоритет за владельцами абонементов и людьми, сходившими на матчи с «Локомотивом» и «Ростовом». Болельщики красно-белых сделали просто – объединились в Рунете и выкупили билеты на пару секторов «ВЭБ-Арены» как раз в магазине ЦСКА на Земляном Валу.

Дмитрий Егоров передаёт, что отчасти акция руководства «армейцев» всё-таки сработала.

15:11. Наш корреспондент Григорий Телингатер включается из официального магазина ЦСКА на Земляном Валу. Возможно, с шашлыками в магазин тоже нельзя.

Магазин ЦСКА Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

15:08. Чтобы вы не скучали, будем вбрасывать в эфир материалы о дерби, которые написали в последние дни. Не зря же «Чемп» – мясной сайт, для которого существует только «Спартак»:(

Здесь эксперты рассуждают, кто фаворит грядущего дерби.

Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби?

Здесь наши журналисты, Олег Лысенко и Антон Михашенок, соревнуются в аргументах за ЦСКА и «Спартак».

5 аргументов в пользу ЦСКА в дерби

5 аргументов в пользу «Спартака» в дерби

Здесь – тактическое превью матча.

Опять тройка? Как Каррера сыграет в дерби

15:00. Привет всем, кто зашёл на «Чемпионат»! Сегодня нас ждёт новая серия великого дерби – красно-синие против красно-белых, Гончаренко против Карреры, «кони» против «мяса». ЦСКА – «Спартак». Может быть, турнирное значение матча ЦСКА и «Спартака» ничтожно, и красно-белые всё равно возьмут чемпионство, но насколько сильнее будут эмоции от золотых медалей, если «Спартак» дважды за сезон выиграет дерби? И насколько, наоборот, ЦСКА будет чувствовать моральное удовлетворение, проиграв в чемпионской гонке, но победив злейшего врага?

Вокруг такого дерби интересно всё – начиная едой для болельщиков, заканчивая тренерскими жестами. «Чемпионат» будет следить за каждой деталью вокруг матча в режиме реального времени, а наши корреспонденты помогут в этом. Начиная с 15 часов, заканчивая последним словом со стадиона, мы будем рассказывать вам обо всём. Следите за дерби с нами!