Кто вдохновляет игроков перед дерби?

Кто вдохновляет игроков «Спартака» и ЦСКА перед дерби? Ответ в нашей рубрике «Красота дня».

Через несколько часов на «Арене ЦСКА» начнётся главный матч Премьер-Лиги. Не сомневаемся, что футболисты обеих команд подарят красивейшую игру. По-другому и быть не может, когда перед дерби тебя вдохновляют такие красотки.

Игорь Акинфеев счастлив в браке с Екатериной Герун, с которой воспитывает двоих детей. Екатерина родилась в Киеве, отучилась на химика, но выбрала карьеру модели. До знакомства с Игорем девушка равнодушно относилась к футболу, но муж сумел переубедить супругу, и теперь Герун — завсегдатай матчей с участием ЦСКА.

Ольга Березуцкая со спортом на ты. Девушка занималась художественной гимнастикой, а потом сменила зал на бассейн и стала чемпионкой России по синхронному плаванию. Завершив спортивную карьеру, супруга защитника ЦСКА связала свою жизнь с танцами. В её резюме значатся такие коллективы, как «Тодес», балет Street Jazz, также Ольга выходила в финал шоу MTV «Звезда танцпола», отвечала за танцевальную часть в группе «Винтаж». Сейчас Березуцкая сконцентрирована на семье. Вместе с Василием Ольга уже почти восемь лет.

Нина и Понтус Вернблумы женаты уже больше пяти лет и, по словам девушки, никогда не ссорятся. Пара воспитывает двоих детей: девочку Пенни Вера и мальчика Милле, который занимается в футбольной школе ЦСКА.

Ангелина, девушка Александра Головина, предпочитает поддерживать любимого человека на стадионе. Её присутствие уже помогло молодому футболисту стать лидером полузащиты «армейцев», а сегодня может помочь Головину огорчить Артёма Реброва.

Наблюдает за игрой любимого человека вживую и девушка Фёдора Чалова. Молодой нападающий ЦСКА просто не мог выбрать другую. Мало того, что Валерия – личность творческая и учится в Московском художественно-промышленном институте, так ещё и носит самую настоящую «армейскую» фамилию Федотова.

Таяне Сантос – жена Витиньо, которой бразилец дарит великолепную игру и голы за ЦСКА, а Таяне обещает вдохновить на подвиги в матче со «Спартаком».

Артём и Екатерина Ребровы познакомились в конце 2008 года в «Одноклассниках» и вместе до сих пор. Супруга подарила стражу ворот «Спартака» двоих сыновей, Артёма и Платона, а сам Артём уверен, что в этом году подарит жене долгожданное чемпионство.

Чемпионства заждалась и жена Дмитрия Комбарова Татьяна, которая счастлива в браке уже почти шесть лет. Татьяна будет болеть за «Спартак» в дерби и желать, чтобы навесы её мужа становились результативными.

Рамине всего 23 года, но в браке с Романом Зобниным она уже два года. Несмотря на это, свадьбу пара решила отпраздновать только в декабре прошлого года. Может быть, с этим связана уверенная игра молодого полузащитника этом сезоне?..

А Александр Самедов в браке уже давно. Вместе с женой Юлией футболист воспитывает двоих детей.

Перед переходом в «Спартак» в прессе писали, что жена Фернандо против переезда в Россию, но, как оказалось, это были всего лишь слухи. Сейчас Рафаэла комфортно себя чувствует в Москве, а Фернандо является любимцем спартаковской публики.

Вдохновит на очередной красивый гол своего мужа и жена Дениса Глушакова Дарья. Капитан «Спартака» уже давно счастлив в браке и обожает нянчиться с двумя детьми.