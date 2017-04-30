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ЦСКА – «Спартак» – 1:2. 30 апреля 2017 года. Обзор матча, фото, видео
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

«Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.
30 апреля 2017, воскресенье. 19:20. Футбол

Кадровый вопрос

После первого дерби на неделе Виктор Гончаренко с таким неподдельным огорчением говорил о вынужденной замене Дзагоева, что казалось: неучастие Алана в матче со «Спартаком» – вопрос предрешённый. Тем не менее на разминку в воскресенье полузащитник красно-синих вышел в числе первых одиннадцати. О перенесённом повреждении напоминал тейп на задней поверхности бедра игрока. Замена произошла уже после публикации стартового протокола и объявления составов. Расстроенный Дзагоев отправился в ложу прессы, а Набабкин – на газон.

Главный «армеец» в девяти позициях повторил состав, разбиравший в среду на запчасти «Локомотив». Обе перестановки случились в обороне, одна плановая и одна форс-мажорная. Самый возрастной игрок команды Игнашевич присел на лавочку – Василий Березуцкий с неё поднялся. Левого защитника/полузащитника изначально должен был исполнять Головин, но после экстренного размена Дзагоева на Набабкина расположился на более привычной позиции в центре поля.

Спартаковские эскулапы к дерби №1 поставили на ноги почти всех пациентов клубного лазарета. Не всем нашлось место в стартовом составе. Если Луиса Адриано Массимо Каррера определил сразу в основу, то Зе Луиш остался дожидаться своего шанса в запасе – до начала второго тайма. Ещё одну возможность проявить себя получил Попов – и, забегая вперёд, отмечу: воспользовался ею недурно.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
30 апреля 2017, воскресенье. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 – Адриано – 32, 1:1 – А. Березуцкий – 45, 1:2 – Глушаков – 51

Игра

Четвертьчасовую задержку матча («спасибо» этапу Формулы-1) футболисты компенсировали зрителям бурным стартом. Двух минут встречи не прошло, а красно-синие сектора уже распалились. В ходе первой же атаки ЦСКА не раз и даже не два мог открыть счёт, но с ударами Алексея Березуцкого и Ионова Ребров справился, а Головин самостоятельно упустил свой шанс. Супершанс!

«Спартак» вызов принял – и понеслась развесёлая игра на встречных курсах. Фернандо примерялся к цели со стандарта, Зобнин беспокоил Акинфеева ударом с игры. Поначалу «армейцы» были острее, конкретнее в наступлении. После прострела Натхо едва не срезал мяч в свои ворота Таски. Плотный выстрел Витиньо не без труда парировал спартаковский кипер.

В восторг красно-белую трибуну привёл Луис Адриано. Полчаса бразильский голеадор был незаметен на поле – и тем самым, похоже, «приспал» сторожей. Неприятность на хозяйскую голову свалилась с проблемного фланга. Головин не угнался за Поповым, а Василий Березуцкий не уследил за единственным центрфорвардом гостей. 12-му номеру «Спартака» не составило труда с нескольких метров переиграть Акинфеева.

На выручку красно-синим пришёл стандарт. Как всегда активный Фернандес вынудил сфолить Комбарова, а Березуцкий №6 классно пробил головой после навеса Натхо. В данном случае недоработал Глушаков. Капитан красно-белых не успел накрыть стоппера ЦСКА.

В перерыве оба тренера, не сговариваясь, произвели по замене – что характерно, атакующей направленности. Луис Адриано уступил место на передовой Зе Луишу, тогда как у ЦСКА номинального бека Набабкина сменил более привычный к наступательным операциям Тошич. Хозяева агрессивнее пошли вперёд – и пропустили встречный удар. Васин в течение нескольких секунд побывал в шкуре героя и антигероя дня. Именно Виктор не пустил мяч за белую линию после прорыва Луиша, но вместо того чтобы отфутболить «Красаву» куда подальше, замешкался и позволил себя обокрасть Зобнину. А там и Попов подоспел, записав на свой счёт вторую результативную передачу в дерби. За неполный час «армейцы» пропустили столько же мячей, сколько за восемь предыдущих туров.

В мини-паузе после «налёта» В. Березуцкого на Джикию Гончаренко успел и атаку освежить, заменив Ионова на Оланаре, и дать инструкции Вернблуму. Содержание последних несложно было угадать. Швед не раз забивал важные мячи, вспоминая бомбардирскую молодость. Вот и на сей раз он двинул вперёд, перепоручив опорную зону Натхо.

Игра ещё больше раскрылась, и с интервалом в несколько минут команды обменялись убойными моментами. Феноменальный двойной сейв совершил Игорь Акинфеев – сначала отбил удар в упор Зобнина, а следом выгреб мяч из-под ног у Луиша. В ответном выпаде Витиньо уже обежал Реброва и целил в пустые ворота. На беду хозяев, Джикия догнал и выбил мяч.

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За пять минут до финального свистка возник повод вспомнить о «нефартовости» Промеса в дерби. Всем актуальным участникам РФПЛ быстроногий голландец забивал – кроме ЦСКА. Не забил и на сей раз. После быстрого отрыва Квинси от Тошича за хозяев «сыграла» стойка.

Шесть минут добавил к основному времени Владислав Безбородов – следствие двух остановок матча из-за использования зрителями пиротехники. Однако избежать первого домашнего поражения в чемпионате на «ВЭБ Арене» ЦСКА не сумел.

Два года назад ЦСКА «поздравил» «Спартак» с новосельем собственной победой. Красно-белые вернули красно-синим должок.

Судейство

В первый раз болельщики обеих команд напряглись после назначения на «междусобойчик» судьи из Петербурга. Второй – после «пенальтического хет-трика» Безбородова в Каспийске посреди недели. Работа рефери в дерби в любом случае рассматривалась бы пристально обоими противоборствующими лагерями, а последние события ещё больше заострили внимание на человеке со свистком.

К чести рефери, в целом он справился со своими обязанностями. Игру Безбородов вёл чётко и уверенно – откровенную грубость пресекал, оставаясь при этом в тени главных действующих лиц. Возможно, рефери недодал гостям одну карточку – за опасный подкат Глушакова под Вернблума, – но на исход матча это не повлияло. По крайней мере напрямую.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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