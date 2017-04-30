«Спартак» ещё не чемпион». Каррера и Гончаренко – о дерби

Массимо Каррера и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене».

После победы в самом ожидаемом матче весны Массимо Каррера находился в предсказуемо приподнятом настроении. Но принимать поздравления с первым титулом в самостоятельной практике отказался – всему своё время.

— Почему в первом тайме «Спартак» выглядел нервно?

— Мы не нервничали – просто стояли перед командой, которая хорошо играет в футбол. У ЦСКА отличные футболисты, нам было тяжело, но в первом тайме мы смогли забить, а в конечном счёте и победить.

4 очка до чемпионства «Спартака» после победы в дерби. Как это было Всё, что происходит вокруг главного дерби России, – в режиме реального времени.

— Менялось ли персональное задание Зобнину по ходу матча?

— Мы видели, что Фернандес опасен, и задача Зобнина была заниматься им. Это обсуждалось как перед матчем, так и по ходу.

— После игры спартаковская трибуна скандировала: «Мы — чемпионы». Готовы к этому кличу присоединиться?

— Нет, я назову себя чемпионом, когда стану чемпионом. Сегодня мы празднуем победу в дерби, и это правильно. Но «Спартак» ещё не выиграл чемпионат. Когда станем чемпионами, будем петь.

— Что даёт такое преимущество «Спартаку» перед остальными командами?

— Мне повезло с игроками – они пошли за моими идеями и мыслями. Парни усердно выполняют мои установки, поэтому мы лидируем с прошлого года. Я стараюсь делать всё, чтобы они отдавались игре на сто процентов. Я заставил их хорошо работать, в том числе фактически. Мы стали командой. Но прежде чем стать командой, мы стали семьёй. Я думаю, в этом весь секрет.

— Согласны, что российский футбол никогда не приблизится по качеству к европейскому?

— Думаю, он приближается. Я вижу большую интенсивность в игре. Команды неплохо играют. Возможно, мы не видим таких тактических успехов, как в Италии. Несмотря на это, здесь неплохой чемпионат.

— Оцените игру Зе Луиша.

— Он давно не играл, но много тренировался. Зе вышел на поле и выполнил установку, как и все остальные игроки.

— Чем вы его кормили перед матчем?

— Спросите у него. Я у Зе дома не готовлю.

Несмотря на поражение, Виктор Гончаренко нашёл позитив в игре собственной команды. Но начал всё же с негатива.

— Должен сказать, что футбол, как никакая другая игра, базируется на ошибках. Кто их допускает меньше, тот и выигрывает. Второй пропущенный гол сегодня – это труднообъяснимый ляп. Тем не менее такие игры нравятся болельщикам. Ради этого приходит полный стадион, создаётся потрясающая аура. Хороший накал был. Если отвлечься от результата, считаю довольно много у нас позитивного было. В частности – игра в позиционном нападении. Цель понятна. Четыре игры осталось, которые надо выиграть.

— Фернандес сегодня здорово начал, но во втором тайме сник. Почему?

— Думаю, это игра, которая мало заметна болельщику, но она очень интересна в плане тактики. По первым 15-20 минутам стало понятно, как действует «Спартак». Это касается и Марио. Он создал много моментов, и Зобнин стал играть защитника.

— Что случилось с Дзагоевым?

— Мы сделали всё возможное. Сегодня утром он сказал, что готов играть, но после разминки не смог выйти на поле.

— Две остановки матча повлияли на игру?

— Конечно, когда ты проигрываешь, соперник разными способами затягивает игру – путём выброса мяча со своей скамейки или неторопливого ввода в игру. Наши болельщики поспособствовали, чтобы ещё задержать игру. Когда игра разбивается на отрезки, это всегда на руку выигрывающей стороне.

— С чем была связана замена Ионова на Оланаре?

— «Спартак» закрылся, поведя в счёте, и нам понадобился силовой форвард, способный оказать давление на соперника.