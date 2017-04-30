Глушаков: болельщики с начала сезона кричат, что мы чемпионы

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над ЦСКА рассказал, почему это были не похороны, а просто победа.

Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.

— Сегодня были «похороны»?

— Не «похороны», а очередная победа и гол. Очередная команда, которую мы победили.

— Неужели ЦСКА для вас не принципиальный соперник?

— Соперник для нас принципиальный. Нам обязательно нужно было побеждать на новом стадионе ЦСКА, надо было выиграть. У нас был должок за 0:4 на нашем домашнем стадионе. Пускай не так ярко сегодня победили, но три очка останутся, и матч войдёт в историю как победный.

— Фанаты кричали «мы – чемпионы». Согласны с ними?

— Наши болельщики с самого начала сезона кричат, что мы чемпионы. Видимо, они чувствовали, что будем побеждать. Мы пока ещё не завершили начатое дело, нужно его закончить и будем кричать.

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— В раздевалке было громко после матча. Что за эмоции были?

— В раздевалке не кричали, просто поздравили друг друга. Порадовались победе.

— Когда ЦСКА на первой минуте чуть не забил, не показалось, что всё пойдёт не по плану?

— Показалось, не показалось. Они ведь не забили. Это прелести футбола.

— Было много ошибок — это атмосфера дерби?

— Обе команды хотели победить, на то оно и дерби. Ошибки были с каждой стороны.

— Обращали внимание на то, что Алан Дзагоев в старте был, а потом его поменяли?

— Сказали, что он играет, потом, что не играет. Мы ждали, что Дзагоев не будет играть. Скорее всего, они специально всё устроили. Мы на это не обратили внимания. Наигранный большой спектакль.

— Было столкновение с ЗораномТошичем, как себя чувствуете?

— С ногой у меня всё нормально, просто устал, и её свело. Тошич задел меня совсем немного, больше испуг был, но по ноге он попал.

— Знаете, сколько очков осталось набрать для победы в чемпионате?

— Три или четыре. Четыре.

— Помните, когда побеждали ЦСКА два раза в чемпионате?

— Честно, не помню.

— Это было в 1999 году, 18 лет назад.

— Приятно нарушать такие традиции.