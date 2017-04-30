Фернандо: мы заслужили право покричать вдоволь!

Футболисты «Спартака» не стали сдерживать эмоций после ключевого матча в борьбе за чемпионство.

Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.

– Мощное получилось дерби? – спросил Фернандо корреспондент «Чемпионата».

– Ещё бы! Было важно выиграть российское «класико» в гостях. Мы ещё больше укрепили свои претензии на чемпионство.

– Болельщики ЦСКА сильно надымили. Это мешало?

– Немного. Хотя вроде больше мешало «армейцам». Им же нужно было переламывать игру.

– Знаете, сколько очков «Спартаку» необходимо набрать для золотых медалей?

– Кажется, не так много осталось. Ещё зависит от завтрашнего матча «Зенита». Хотя они, вероятно, выиграют.

– На данный момент «Спартаку» нужно набрать четыре очка, чтобы гарантировать чемпионство.

– Да-да. Знаем, что мы близко. Но пока мы ещё ничего не добились. Нам нужно выжимать максимум в каждой встрече. Любая игра для нас – финал.

– Многих удивило, что Дзагоев был заявлен на матч в официальном протоколе, объявлен диктором перед игрой, но на поле так и не вышел.

– Нам без разницы, играть против Дзагоева или ещё кого-то. У нас своя команда. Хотя ЦСКА тоже силён. Поэтому матч получился настолько упорным.

– Из раздевалки «Спартака» долго доносились крики.

– Мы заслужили право покричать вдоволь. Всё-таки проделали большую работу. Игроки, тренеры — все вложились в этот результат.

– Что сказал Каррера после матча?

– Поздравил нас. Это ведь не так просто – побеждать в дерби. Верно?

«Спартак» ещё не чемпион». Каррера и Гончаренко – о дерби Массимо Каррера и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене».

– На этот раз к вам в раздевалку заезжал болельщик-инвалид Александр Хрычара.

– На самом деле он нас всегда сопровождает: что на домашних, что на выездных матчах.

Хрычара, выйдя из раздевалки «Спартака», также пообщался с «Чемпионатом».

– Я не хотел бы афишировать своё присутствие в раздевалке красно-белых.

– И всё же какое настроение у парней после матча?

– Отличное! Конечно, все довольны. При этом не расслабляются. Настроены по-боевому.

Вот Джикия точно настроен по-боевому.

– Вы играли с «Зенитом» и с ЦСКА. Кто вам показался сильнее?

– «Спартак», – с улыбкой ответил российский защитник грузинского происхождения.

– А если всё-таки выбирать из двух соперников?

– Об этом даже думать не хочется. Есть «Зенит», есть ЦСКА – и тех, и других мы обыграли со счётом 2:1.

– Что же спартаковцы всё-таки кричали в раздевалке?

– Что вы… Это нельзя повторять вслух. Тут камеры.

Вышел к журналистам и Таски, которому был задан, пожалуй, главный вопрос.

– «Спартак» – чемпион?

– До цели мы пока не добрались. Дойдём, когда все наши соперники потеряют математические шансы на золото. Сегодня была важная победа для нас и наших болельщиков.

Глушаков: болельщики с начала сезона кричат, что мы чемпионы Капитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над ЦСКА рассказал, почему это были не похороны, а просто победа.

– «Спартак» дважды обыграл ЦСКА в сезоне. Чемпионской почерк?

– Безусловно! Каждый матч с прямым конкурентом – игра за шесть очков. Мы победили ЦСКА дважды. Значит, мы явно превосходим «армейцев».

– Говорят, вы близки к переезду в чемпионат Турции. Не обидно будет остаться без Лиги чемпионов?

– Абсолютно искренне могу сказать: я не веду переговоров с турецкими клубами. Я рад играть за московскую команду, мне всё нравится в «Спартаке», и я счастлив из-за близости к чемпионству. Будем готовиться к Лиге чемпионов в следующем сезоне.