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«Спартак», ЦСКА, «Лацио», «Рома» — в обзоре дня
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Жидкость для Карреры, рекордсмен Медведев. Обзор дня

Дерби ЦСКА – «Спартак», всероссийский рекорд голкипера «Ростова» и другие главные новости минувшего дня.
1 мая 2017, понедельник. 00:00. Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА и увеличил отрыв в таблице РФПЛ до 10 очков

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» со счётом 2:1 победил ЦСКА на домашнем стадионе «армейцев».

Красно-белые повели в счёте на 32-й минуте, когда ворота Игоря Акинфеева сумел поразить Луис Адриано. В конце первого тайма красно-синие отыгрались — Алексей Березуцкий переправил мяч в сетку ворот Артёма Реброва. Победный мяч подопечные Массимо Карреры забили в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Денис Глушаков.

Благодаря этой победе лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.

Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
30 апреля 2017, воскресенье. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 – Адриано – 32, 1:1 – А. Березуцкий – 45, 1:2 – Глушаков – 51
Фернандо: мы заслужили право покричать вдоволь!
Футболисты «Спартака» не стали сдерживать эмоций после ключевого матча в борьбе за чемпионство.

Фанаты ЦСКА бросили в Карреру стакан с прозрачной жидкостью

30 апреля на «ВЭБ Арене» в Москве «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. В концовке столичного дерби произошёл инцидент с участием главного тренера красно-белых Массимо Карреры и болельщиков ЦСКА, расположившихся за скамейкой запасных «Спартака».

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии случившегося инцидента, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.

Гол Бухарова принёс «Ростову» победу над «Амкаром»

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «Амкар». Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на 57-й минуте записал на свой счёт Александр Бухаров, который появился на поле после замены в начале второго тайма. С 54-й минуты «Амкар» играл вдесятером после того, как полузащитнику Бранко Йовичичу была показана красная карточка.

Таким образом, «Ростов» продлил до десяти матчей свою серию без поражений в РФПЛ, а «Амкар» не может победить уже в седьмой игре подряд.

«Ростов» (42 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (34) находится на девятой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
30 апреля 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Бухаров – 57
Удаления: нет – Йовичич, 54

Медведев установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии

Голкипер «Ростова» Никита Медведев в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» к 78-й минуте встречи продлил свою сухую серию до 940 минут.

Таким образом, Медведев установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Предыдущий рекорд принадлежал Руслану Нигматуллину (939 минут).

Последний раз 22-летний Медведев пропускал в матче с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в рамках 16-го тура РФПЛ.

Он вам не Димон! Медведев — самый «сухой» вратарь в истории чемпионата
Вратарь «Ростова» Никита Медведев, не пропуская в РФПЛ уже 952 минуты, стал новым рекордсменом чемпионата, перекрыв достижение Нигматуллина.

«Лацио» одержал победу над «Ромой» в римском дерби

«Лацио» одержал победу над «Ромой» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Римское дерби прошло на стадионе «Олимпико» и завершилось со счётом 3:1 в пользу «орлов».

На 12-й минуте Бальде Кейта подхватил мяч у правого края штрафной «Ромы», немного сместился в центр и пробил из-под Эмерсона в ближний угол, где неудачно сыграл Войцех Щенсны, не сумев нормально поставить руку. В конце первого тайма Даниэле Де Росси сравнял счёт, реализовав пенальти за спорный фол Уоллеса против Кевина Стротмана.

В начале второй половины игры Душан Баста подхватил мяч перед чужой штрафной, сместился немного влево и пробил с лёта в колено Федерико Фасио, а от аргентинского защитника «Ромы» мяч по дуге полетел под левую штангу ворот Щенсны. На 85-й минуте Сенад Лулич и Кейта убежали на последнего защитника «волков» в лице Антонио Рюдигера. Лулич покатил мяч вдоль штрафной на Кейта, который оформил дубль, расстреляв ворота из убойной позиции. На третьей добавленной минуте ко второму тайму Рюдигер оставил номинальных хозяев вдесятером, опасно сыграв против Филипа Джорджевича.

«Рома» (75 очков) занимает второе место в таблице серии А, «Лацио» (67) идёт четвёртым.

Италия - Серия А. 34-й тур
30 апреля 2017, воскресенье. 13:30 МСК
Рома
Рим
1 : 3
Лацио
Рим
0:1 – Кейта – 12, 1:1 – Де Росси – 45 (пен), 1:2 – Баста – 50, 1:3 – Кейта – 85
Удаления: Рюдигер, 90+3 – нет

«Амкар» предложил Гаджиеву новый контракт

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб предложил главному тренеру пермяков Гаджи Гаджиеву продлить контракт.

«Мы предложили новый контракт Гаджи Гаджиеву, и сейчас он над ним размышляет. Надеемся, всё разрешится уже в ближайшее время», – сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

71-летний Гаджиев возглавляет «Амкар» с 2014 года. После 25 туров нынешнего сезона РФПЛ пермяки занимают восьмую строчку в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 10 баллов.

«Тоттенхэм» выиграл у «Арсенала», одержав девятую кряду победу в АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Арсеналом». Встреча, прошедшая на стадионе «Уайт Харт Лэйн», завершилась со счётом 2:0.

На 55-й минуте счёт открыл Деле Алли, и почти сразу же хозяева получили право на пенальти, который реализовал Гарри Кейн.

Идущий на втором месте в таблице АПЛ «Тоттенхэм» (77 очков) одержал девятую кряду победу в чемпионате и вновь сократил отставание от «Челси» до четырёх очков.

«Арсенал» с 60 очками в активе занимает шестое место в таблице английского первенства.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
30 апреля 2017, воскресенье. 18:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 – Алли – 55, 2:0 – Кейн – 58 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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