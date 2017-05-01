Император без титула. Последнее дерби Франческо Тотти

15 футбольных людей, которые за 20 лет ничуть не изменились Терри, Тотти, Сёмин и другие люди из футбола, которых время обходит стороной.

— Я уже принял решение, но не хочу говорить, вдруг передумаю. Может, буду ещё играть или стану тренером, зато точно не собираюсь сидеть за письменным столом. В противном случае оставлю всё и начну выискивать таланты, – месяц назад Франческо Тотти дал понять итальянской прессе, что этот сезон, скорее всего, поставит точку в его карьере игрока «Ромы». 25 сезонов в составе родного клуба, 783 матча и 307 забитых голов – такова статистика Императора Рима. В воскресенье форвард сыграл в своём последнем дерби «Рома» – «Лацио».

Видимо, следующий сезон Франческо начнёт на руководящем посту. По крайней мере, президент «волков» Джеймс Паллотта сообщил, что подготовил для легенды выгодное предложение: должность директора и контракт на шесть лет. Наверное, для 40-летнего Тотти действительно наступил момент, когда необходимо превратиться из босса на футбольном поле в босса «Ромы» как клуба. Помочь жёлто-красным завоевать долгожданное чемпионство. Самому нападающему только раз посчастливилось выиграть золото Серии А в далёком 2001 году.

Если бы «Рома» взяла верх над «Лацио» в 34-м туре, то сократила бы отставание от лидера чемпионата Италии «Ювентуса» до шести очков, а значит, у Тотти-игрока ещё сохранялись бы кое-какие надежды на второй в карьере титул. Этот сезон не подарил Императору наслаждения победой в дерби. В игре первого круга, которую «волки» выиграли со счётом 2:0, ветеран просидел до финального свистка на скамейке запасных. Затем в двух полуфиналах Кубка Италии между «Ромой» и «Лацио» форвард выходил на замену в концовках, однако не забивал, а его команда уступила. На днях, в преддверии четвёртого римского дерби за сезон, в продажу поступили золотые бутсы, созданные в честь 25-летия выступления Франческо за «Рому». На презентации Тотти рассуждал о принципиальном противостоянии:

— Дерби Рима – это игра, которая отличается от всех остальных. Я всегда хочу уничтожить «Лацио» на футбольном поле, хотя в целом отношусь к этой команде с большим уважением. В такие дни фанаты заставляют тебя выкладываться на 101 процент, чтобы победить.

В предыдущий раз Тотти поражал ворота «Лацио» в ноябре 2015-го. Тогда голы капитана перевернули ход игры, которая складывалась в пользу соперника. «Рома» пропустила два мяча до перерыва, но во втором тайме дубль Франческо позволил свести матч вничью – 2:2. Вот бы так выстрелить в последней сцене римского сражения!

Тотти вряд ли стоило ждать в основе, тем более игру с «Пескарой» недельной давности он пропустил из-за ушиба стопы. Но, конечно, фанаты «волков» надеялись, что главный тренер Лучано Спаллетти выпустит их кумира на замену. Естественно, были подготовлены специальные баннеры, адресованные любимому Императору.

К огорчению Тотти, игра у его партнёров не заладилась с первых же ударов по мячу. «Лацио» забил быстрый гол после того, как Бальде Кейта на удивление легко расправился с двумя защитниками «Ромы». Впрочем, перед перерывом команда Спаллетти заработала, если называть вещи своими именами, липовый пенальти, благодаря которому Даниэле Де Росси сравнял счёт. Однако и дебют второго тайма сложился в пользу «Лацио»: Душан Баста при помощи рикошета поразил ворота Войцеха Щенсны. «Волкам» требовалось отыгрываться, и Спаллетти после часа игры стало окончательно ясно, что без главного героя в этот день никак не обойтись. Франческо появился на поле за 20 минут до финального свистка.

Если бы Тотти опять оформил дубль и добыл «Роме» важнейшую победу, то это было бы похоже на сказку. Болельщики верили в чудо. Конечно же, верил в него и 40-летний форвард. Тем не менее ничего подобного не произошло. За отведённое ему время Франческо совершил 15 касаний мяча, отдал 12 передач, сделал один отбор и однажды сфолил. Его единственный удар по воротам не достиг цели. Вместо Тотти дубль оформил нападающий «Лацио» Кейта, который забил в стремительной контратаке.

— Ужасные моменты сделали ужасной «Рому». Мы создали несколько моментов, а потом соперник реализовал свой первый же шанс. Безусловно, это был сильный психологический удар. Когда команда совершает ошибки, она уже не та. Мы потеряли остроту в атаке, принимали плохие решения. Надо было больше владеть мячом", – объяснил результат на пресс-конференции разочарованный Спаллетти.

Теперь «волки» отстают от «Ювентуса» на девять очков. Понятно, что за четыре игры до завершения чемпионата это практически гарантия чемпионства. Даже несмотря на то что через две недели «Ювентус» пожалует в гости к Тотти и его «Роме».

Интересно было бы узнать мнение Франческо об этой игре, о решениях Спаллетти по тактике и составу, особенно если бы Тотти комментировал дерби в качестве директора «Ромы». Что ж, подождём до следующего сезона. Правда, нынешний тренер может покинуть летом римский клуб, хотя Тотти утверждает, что хотел бы видеть Спаллетти у руля команды и дальше. Камень за пазухой Франческо не держит.

Журналисты успели задать форварду самый актуальный вопрос.

«Последнее дерби в моей карьере? Другие утверждают это. Я же не говорил ничего», – Тотти и после поражения от «Лацио» молчит о своём будущем. Кажется, он очень не хочет уходить, проиграв римское дерби. Может, в самом деле передумает?