Вопрос дня. В чём «Спартак» превзошёл ЦСКА?

ОПРОС. Как вам дерби ЦСКА — «Спартак»?

«Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби страны со счётом 2:1. Матч получился одним из самых ярких и богатых на события во всём чемпионате. Впечатлениями от игры делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

Егор Титов, бывший капитан «Спартака»:

— Дерби было интересным. Самое главное – счёт. Как и любому болельщику «Спартака», приятно, что выиграли и оторвались на 10 очков от ЦСКА. Теперь мы практически чемпионы. Всё по делу.

Дмитрий Галямин, бывший защитник ЦСКА:

— Шикарная игра, одна из лучших в этом сезоне и по эмоциям, и по качеству. Все любители футбола получили удовольствие. И чемпион сегодня определился. «Армейцы» могли сравнять счёт в матче, но им нужно было выигрывать. Равенство счёта в этой встрече никак бы не отразилось на «Спартаке». Красно-синим не хватило завершающего удара. Такого нападающего, как Зе Луиш в «Спартаке», у нынешнего ЦСКА на сегодняшний день нет.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ:

— По той игре, которую показывает «Спартак», вероятность его чемпионства огромная. Но интрига ещё будет в борьбе за лигочемпионское место и в зоне вылета. Нас ещё ожидают баталии.

Владимир Пономарёв, экс-защитник ЦСКА:

— Валидольный матч для всех, другого такого в этом сезоне не припомню. Хорошие скорости, отличное понимание игры и большое количество ошибок и с той, и с другой стороны. Чёрт знает, кто больше заслужил победу. На первых минутах «армейцы» могли забивать, и совсем по-другому игра бы сложилась: «Спартак» бы расстроился, а ЦСКА больше внимания уделял бы обороне. И вдохновение бы какое-то получили, полетели бы на взятие ворот «Спартака».

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:

— Если бы «армейцы» забили первыми, в первой же атаке, то игра сложилось бы явно по-другому. Но, к сожалению, сделали много ошибок. Второй пропущенный мяч сломал игру. Проиграли матч, который не должны были проигрывать. Понятно, «Спартак» теперь станет чемпионом.

Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

— Всё перечеркнула грубейшая ошибка Васина. Это ключевой момент игры. Поэтому, конечно, «Спартак» был удачливым сегодня. Команда создала много моментов, могла увеличить счёт. «Спартак» как был лидером, так и остался. Можно сказать, красно-белые оформили чемпионство.

Взгляд изнутри

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА:

— Должен сказать, что футбол, как никакая другая игра, базируется на ошибках. Кто их допускает меньше, тот и выигрывает. Второй пропущенный гол сегодня – это труднообъяснимый ляп. Если отвлечься от результата, считаю, довольно много у нас позитивного было. В частности, игра в позиционном нападении.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель:

— Весь сезон «Спартак» – лучшая команда Премьер-Лиги по двум качествам: характеру и везению, и в дерби ничего не изменилось. Характер – в лидерских качествах Глушакова, отодвинутой от своих ворот игре в последние 20 минут, самоотдаче Зобнина, смещениях Промеса на позицию правого защитника. Везение – в ситуациях, когда соперник прощает «Спартак». Ни одна команда РФПЛ, даже «Томь», не допускает столько явных голевых моментов, сколько красно-белые (это не статистика с потолка, а официальные данные), но «Спартаку» систематически везёт на слабую реализацию соперника. Как в дерби – если бы Ионов забил на первой минуте, игра пошла бы иначе.

«Спартак» ещё не чемпион». Каррера и Гончаренко – о дерби Массимо Каррера и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене».

Мнение читателей

himki:

— Отличный матч! Супер! Праздник футбола! Играли две сильнейшие команды России на сегодняшний день. ЦСКА не везло вначале, однако и «Спартак» несколько стопроцентных моментов упустил во втором тайме. В целом по чемпионату «Спартак» заслужил чемпионство. ЦСКА должен быть вторым, «Зенит», считаю, не достоин прямого выхода в ЛЧ. Поздравляю КБ! Хотя всегда симпатизировал «армейцам». И вообще, такие дерби — украшение российского футбола, приятно смотреть. Каррере отдельный респект.

jinno:

— Даже как-то неловко комментировать дерби, где всё решил нелепый привоз, зачем Васин устроил возню с мячом в метре от Акинфеева, непонятно. Ну хоть не придётся говорить о судействе, Безбородов очень грамотно отсудил, выдержал давление. Обновление рекорда двух побед в дерби за сезон с 1999 года вроде… «Армейцы», наверное, кучу рекордов для «Спартака» обновили всего одной игрой. Очень любезно со стороны красно-синих.

tzar88

— Как знал, если выстоим первый тайм, то наберём очки в матче. ЦСКА весной очень мощно проводит первые минуты, но на весь матч не хватает.