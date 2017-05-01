Три незаметных героя «Спартака» в дерби

Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.

Дерби ЦСКА и «Спартака», жирно выделившего уже наметившуюся точку в чемпионской гонке, подарило традиционных героев на виду. Вновь сорвал овации Денис Глушаков – после гола «армейцам» его будут называть королём больших матчей, несмотря на систематические провалы в центре поля и регулярные передачи, отрезавшие опорную зону «Спартака». Традиционно много хвалят Артёма Реброва, без сейвов которого красно-белые не могли и мечтать о чемпионстве. Ивелину Попову, судя по сообщениям в социальных сетях, фанаты «Спартака» готовы простить весь невзрачный сезон – до конца апреля от болгарина шёл невзрачный креатив, а в дерби Попов сделал сразу две голевые передачи.

Похвалы заслуживают и другие игроки «Спартака». Возможно, это следствие наблюдений по всему сезону, но в мой список незаметных героев красно-белых попали люди, которые резко прогрессировали или сломали об колено общественное мнение в течение чемпионата.

Цифры: 4 удара (3 в створ), 4 удачные обводки, 8/13 выигранных единоборств

Массимо Каррера явно не выиграл тактическую дуэль у Виктора Гончаренко, но по ходу игры тренер «Спартака» сделал решение, уменьшившее остроту атак ЦСКА. «По первым 15-20 минутам стало понятно, как действует «Спартак». Это касается и Марио. Он создал много моментов, и Зобнин стал играть защитника», – отметил после дерби Виктор Гончаренко. Примерно с 58-й минуты красно-белые трансформировали тактику и при позиционной обороне стали встречать атаки соперника шестёркой в линию – так не брезгуют поступать исключительно оборонительные команды, как ранний «Атлетико» Симеоне и «Вест Бромвич» Пьюлиса. При 6-2-2/6-3-1 Комбаров и Ещенко смещались ближе к центру, а Зобнин и Промес заполняли фланговые зоны и уплотняли линию защиты.

За счёт нового тактического задания Зобнина Каррера решил сразу две проблемы. Во-первых, был нейтрализован Марио Фернандес – в последние полчаса латераль ЦСКА почти не касался мяча, в основном вылавливая его после традиционных диагоналей из глубины. Во-вторых, Каррера помог уйти от критики Дмитрию Комбарову: 23-й номер «Спартака» провёл очередной слабый матч в защите, часто открывал фланг и сваливался в центр, а с перемещением ближе к флангу Зобнина у Комбарова появилась страховка.

Мы привыкли к универсализму Зобнина, которого Каррера успел задействовать уже на шести позициях – в центре, на обоих флангах полузащиты, правым латералем, правым, а теперь и левым защитником. Своим объёмом работы Зобнин даёт Каррере возможность разнопланово использовать себя в плане заполнения зон. В первом тайме Роман встречал атаки ЦСКА в первой линии прессинга – характерно, что вместе с ним линию составляли Попов и Адриано, а Промес, уступающий Зобнину в игре без мяча, был подвинут в глубину. После 58-й минуты Зобнин уже персонально приглядывал за Фернандесом. Характерно, что «Спартак» перешёл на такую оборонительную тактику после паузы на пиро-шоу от фанатов ЦСКА – выходит, Акинфеев и Гончаренко не зря были раздражены их действиями.

Но Роман полезен не только оборонительными качествами. В нашем чемпионате среди футболистов без техники Зобнин входит в топ-10 по удачным обводкам, врубая пробивную мощь – во многом на ней Роман и настрогал в дерби 4 обводки. Он четырежды пробил по воротам ЦСКА и сделал две предголевые передачи. Пусть даже в эпизоде с первым голом Головин успел коснуться мяча, роль Зобнина тоже велика – он грамотно заполнил зону и сыграл в касание, понимая, что за спиной Березуцкого большая свободная зона. Здесь, кстати, тоже важна роль решения Карреры, только традиционного – Промес и Зобнин махнулись флангами в середине тайма.

Ещё одна цифра, подтверждающая сильные качества Зобнина в атаке, – после дерби с ЦСКА на счету игрока, купленного летом из утопленного «Динамо», 15 участий в голевых атаках. Столько же у всеми нахваливаемого Фернандо, Зе Луиша, больше – только у Квинси Промеса. Цифры только подтверждают готовность Зобнина полезно действовать на любой позиции, пусть его круг атакующих обязанностей и ограничен: регулярные смещения в центр, умение «протаскивать» мяч вперёд, использование мощи в штрафной при прессинге и подачах. Другого настолько универсального игрока, готового заменить Глушакова, Ещенко, Фернандо, а при подачах в штрафную – Зе или Адриано, в «Спартаке» нет.

Цифры: 1 отбор, 3 блокированных удара, 9 выносов, 3/5 выигранных единоборств

Все болельщики «Спартака» уже пьяны от эйфории и будут называть идиотами всех, кто поставит справедливость золота красно-белых под сомнение, но есть как минимум одна деталь, в которой игра «Спартака» вообще не тянет на чемпионскую – оборона. По воротам красно-белых наносят самые опасные удары в Премьер-Лиге по xG, по количеству допущенных явных голевых моментов у своих ворот «Спартак» – худшая команда РФПЛ (это не данные с потолка, а объективная статистика). Комбарова и Ещенко нещадно критикуют весь сезон, по ходу сезона психологически сломался под прессом ошибок Кутепов. Хочется верить, что с Виктором Васиным после ошибки в дерби такого не случится.

Здесь очень кстати пришёлся купленный зимой у «Амкара» Георгий Джикия. «Кутепов и Боккетти не играют, потому что я предпочитаю Джикию», – говорил Каррера после победы над «Уралом», увидев уверенность в действиях самого прогрессирующего защитника российского сезона. Изначально Джикия, игравший в «Амкаре» Гаджиева самого центрального в 5-3-2, виделся вариантом исключительно под тактику в 3 ЦЗ, но после ошибок Кутепова адаптировался и к четвёрке – 3 матча в такой схеме, два из них с «Зенитом» и ЦСКА.

Одна ошибка Джикии на первой минуте тоже могла дорого стоить – защитник проиграл позицию Ионову в момент дальнего удара Алексея Березуцкого, а при добивании уже дышал в спину игроку ЦСКА. Но в остальных моментах пара Джикия – Таски, не сыгравшая вместе ни минуты на сборах, здорово играла именно во взаимопонимании: там, где был отрезан или ошибался Таски, Джикия успевал на подстраховку (как в моменте, где Сердар подарил Витиньо выход на полупустые ворота), и наоборот. 9 выносов Джикии – следствие перехода ЦСКА Гончаренко на банальный навал. При верховых подачах защитник «Спартака» играл персонально по Вернблуму, цеплялся за отскоки и моментально выносил мяч – один из таких эпизодов привёл к свиданию Промеса и Акинфеева.

Джикия выигрывает верх в борьбе с Вернблумом…

…после серии отскоков выносит мяч…

…и организует Промесу выход один на один.

Вдобавок Каррера по-прежнему доверяет Джикии в плане первого паса. Против «Ростова» много точных длинных передач сделал Кутепов (13 из 16), у Джикии же до адресата не дошла ни одна из девяти. Однако в дерби Георгий снова был главным полевым игроком «Спартака» по длинным передачам – 13 лонг-боллов, 4 вышли точными. Чаще бил вперёд только Артём Ребров (22 лонг-болла). Вероятно, Каррера и в дальнейшем будет доверять Джикии длинный пас, несмотря на невзрачную статистику по точности – 36,2% точных лонг-боллов в «Амкаре», 19,6% в «Спартаке».

Летом 2016-го Джикия отдыхал от Премьер-Лиги, играя в городском чемпионате подмосковной Балашихи и забивая на футбольную диету в любимом «Макдоналдсе». Что-то подсказывает, что теперь в летних планах Джикии будет другой рацион и другой турнир. Чуть-чуть значимее.

Цифры: 2 удара (1 в створ), 4 острые передачи, 2 созданных голевых момента, 9/13 выигранных единоборств

Всех, кто по-прежнему считает Зе Луиша деревянным нападающим, нужно принудительно записывать на лоботомию. Здоровья Зе хватило всего на тайм, но за это время африканец ещё раз доказал, что в тактическом плане он, наряду с Фернандо, – ключевой футболист «Спартака» в нынешнем сезоне. Когда красно-белые играли против середняков, а Зе наблюдал за командой из пресс-бокса, отсутствие у «Спартака» резервного плана в атаке бросалось в глаза. До регулярных подач в штрафную не допрыгивал Лоренсо Мельгарехо, а единственное, что красно-белые соображали в позиционных атаках помимо подач – дальние удары, которыми «Спартак» в нынешнем сезоне забивает аномально много.

Зе не забил, загубил свой момент, когда «Спартак» забивал второй мяч, но важность мощи Зе для красно-белых стала заметна уже спустя 135 секунд после его выхода на поле. Ещенко решил вбросить аут длинным броском в стиле Делапа или Гуннарссона, Зе Луиш легко зацепился за верховой мяч и скинул его Зобнину. В борьбе с высокими защитниками ЦСКА африканец был безупречен – выиграл 9 единоборств из 13, очень много для нападающего.

Зе так важен для «Спартака», потому что силён в подыгрыше: за тайм он сделал больше обостряющих передач, чем любой другой игрок в дерби – 4 (у Попова и Ионова по 3, у остальных меньше). Самая крутая атака красно-белых в матче стала острой именно благодаря Зе Луишу, стянувшему на себя двоих защитников и открывшему свободное пространство для Зобнина. Для африканца игра «за счёт себя» в текущем сезоне уже привычна – критиковать его нельзя, даже невзирая на среднюю результативность.

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