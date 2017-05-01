Восхитительная восьмёрка. Кто забил самые важные мячи сезона

Совсем скоро сервант этого парня перестанет быть пустым. И он сам добился этого.

Глушаков: болельщики с начала сезона кричат, что мы чемпионы Капитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над ЦСКА рассказал, почему это были не похороны, а просто победа.

Успех «Спартака» необычен ещё и тем, что он получился очень фрагментарным. Появляется в команде Александр Самедов — забивает победный мяч «Зениту». Появляется Луис Адриано — пока здоров, забивает в двух больших матчах. Переходит Георгий Джикия — выносит мяч из пустых ворот в дерби. Критикуемый Ещенко забивает победный мяч «Крыльям» в матче-мучении, критикуемый Попов отдаёт две голевые передачи, почти превратившийся в невидимку Мельгарехо приносит три очка в Екатеринбурге… И так далее.

Всего несколько игроков по ходу всего сезона, не сбавляя стабильных оборотов, вели «Спартак» к титулу. Артём Ребров — своей ежеминутностью на поле. Квинси Промес — своим умением в одиночку вытащить из соперника очки. Фернандо — своей заряженностью на драку и способностью построить город-сад даже на свалке. Роман Зобнин — своей повсеместностью и объёмом работы, в том числе креативной. И Денис Глушаков.

Лучшие качества трофейного «Спартака» — ментальные. Это идёт от Массимо Карреры: итальянец весь сезон находит нужные слова в раздевалке, и команда не позволяет себе расслабиться. 16 очков из 24 возможных в матчах с четырьмя лучшими соперниками по таблице, но поражения от «Уфы» и «Крыльев Советов» говорят о том, что там, где нужно было больше спокойной стратегии, у «Спартака» могли возникнуть проблемы. Однако там, где требовалось проявить ярость, «Спартак» был несгибаем. Одна из печальных особенностей чемпионата России — почти никто не умеет играть под прессом, любое давление провоцирует вылетающий синий экран смерти и дурацкие индивидуальные ошибки. «Спартак» стал чемпионом, потому что научился наслаждаться давлением — в этом плане для итоговой победы выстраданная ничья в Грозном значит как минимум не меньше, чем две победы в дерби.

И Глушаков обеспечивал результат в матчах, где нужна была ярость. Четыре победных мяч и гол+пас Дениса в первом дерби останутся ключевым вкладом в чемпионство. Он выходил наказывать соперников уже в те минуты, когда на висках вздувались вены. Первый случай показался случайностью, но уже после второго соперники, испытывающие страх перед давлением последних минут, впадали в ступор перед действиями Глушакова. Черт возьми, он ведь действительно хоронил их.

Каррера почти сразу заметил стремление Глушакова вжаться в штрафную при обороне, что часто оставляет пустоту в зоне подбора после фланговых атак. Решением проблемы стал его перевод чуть дальше на половину соперника; так стало опаснее у чужих ворот и безопаснее у своих. Денис по-прежнему не идеальный опорный полузащитник по позиции, но по своей сути он — опорнее некуда, именно на него полагается команда в утверждении своего менталитета. Всегда, когда «Спартаку» трудно, он обращается к Глушакову. Ответ появляется в любом случае, даже если этот ответ отрицательный, как в случае с ростовским удалением. От красно-белой восьмёрки не требуется ничего невероятного в игровом плане: например, всего 19 передач в дерби для центрального полузащитника — это очень мало, но не в этой игре.

История Глушакова серьезно пересекается с новейшей историей «Спартака» в целом.

Глушаков сделал то, что делал два десятка раз в этом сезоне. Когда команда была близка к тому, чтобы поплыть, Денис опустился чуть ниже, помогать Фернандо в игре между линий, и этим успокоил партнёров. Когда же синий экран смерти вылетел у Виктора Васина, Глушаков оказался там, где наказание было предназначено привести в исполнение.

История Глушакова серьёзно пересекается с новейшей историей «Спартака» в целом. Над игроком похихикивали, припоминая ему слова о стремлении к трофеям, а над командой злорадно смеялись после каждой за 14 лет упущенной возможности выиграть что-то серьёзнее «Копа дель Соль». После очередного трагичного самоуничтожения из словаря болельщика «Спартака» доставалось определение «ОПГ Ромашка», и фамилия полузащитника возникала одной из первых. Когда «Спартак» декларировал ориентацию на игру и давно ставший фольклором стиль, Глушаков чаще действовал в решающие моменты плохо. Но время возмездия пришло. Когда основой команды стал обожжённый болезненным опытом менталитет, Глушаков стал самым важным парнем на поле.