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РФПЛ. «Томь» – «Зенит». Обзор матча – 0:2
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Анатолий Романов

Вольная борьба в Томске. «Зенит» побеждает и обходит ЦСКА

Матч «Томь» – «Зенит» подарил два гола, но не подарил два удаления. Петербуржцы выиграли у томичей со счётом 2:0 и обогнали ЦСКА.
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Труба и бой

Любители искать подводные течения в РФПЛ всегда с удовольствием рассуждают о том, что «Томь» и «Зенит» «кормятся» из одной трубы. Однако на самом деле томская команда достаточно неудобный соперник для петербургской. С 2008 года «Томь» каждый сезон отбирает очки у сине-бело-голубых. Именно после неудачных домашних матчей с сибиряками отправлялись в отставку Дик Адвокат в августе 2009-го и Лучано Спаллетти в марте 2014-го. В последнем случае зенитовцам как раз не хватило двух очков, отобранных томичами в заключительной части чемпионата, чтобы завоевать золотые медали. Вспоминается и случай, когда петербургский клуб отдал томичам в аренду Максима Канунникова и Евгения Старикова, не запретив почему-то двум нападающим выходить на поле в матче с «Зенитом». В результате Стариков забил гол с паса Канунникова, а команда Спаллетти проиграла в Томске со счётом 1:2…

В марте 2017 года давний партнёр сибиряков «Газпром нефть» направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов по налогам и частичную выплату долгов по зарплате. Естественно, этих денег оказалось недостаточно для решения всех проблем, включая усиление состава. «Томь» играет вчерашними дублёрами. Тем не менее «молодая банда» Валерия Петракова за восемь туров весны набирала в среднем даже чуть больше очков, чем команда образца первой части сезона (0,62 против 0,52 очка). Всё это свидетельствовало о том, что труба зовёт в бой обе команды. «Зениту», тем более в его сегодняшнем состоянии, никто не давал гарантий лёгкой победы над аутсайдером, которая обеспечивала бы преимущество над ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов.

Возвращение Пульича

У «Зенита» отбыли дисквалификации и вернулись в стартовый состав защитник Доменико Кришито и нападающий Артём Дзюба. Итальянец заменил Луиша Нету (португалец наоборот заработал дисквалификацию по итогам игры в Оренбурге), а Дзюба усадил на скамейку Луку Джорджевича. Кроме того, Мирча Луческу сделал перестановку в центре поля, где место Ибрагима Цаллагова занял Эрнани, выпавший из основы после слабой игры со «Спартаком». Александр Кокорин по-прежнему залечивает повреждение, отсутствовал в заявке и Йоан Молло. Однако самый большой сюрприз содержал в себе стартовый состав «Томи». В нём неожиданно оказался защитник Анте Пульич. Хорват в прошлом сентябре получил травму крестообразных связок, покинул команду и собирался судиться с томским клубом, который не имел возможности оплатить ему операцию. Сегодня Пульича хватило на тайм.

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«Томь» играет на равных

В течение первого получаса игры не чувствовалось, что между командами большая разница. Отлично организованная, подвижная и на удивление смелая «Томь» мало в чём уступала сине-бело-голубым. О заряженности хозяев на борьбу говорили, в частности, эпизоды с участием Никиты Гвинейского. Юный «опорник» сперва принял на бедро Игоря Смольникова, а потом въехал в ногу Хави Гарсии. Контроль мяча со стороны «Зенита» снова был бессодержательным. Эрнани, самый дорогой новичок зимы в РФПЛ, часто ошибался, выслушивал претензии от Луческу. Даже в эпизоде с первым по-настоящему опасным моментом у ворот томичей на 26-й минуте мяч попал к Смольникову, пробившему по воротам из-за штрафной с левой ноги, в результате того что защитник опередил Эрнани. Удар правого защитника «Зенита» в эффектном прыжке парировал надёжно действовавший Александр Мелихов.

Гостям принёс гол быстрый контрвыпад, а не «фигурное» катание мяча: Дзюба сделал скидку на Виктора Жулиано, а бразилец одним мастерским касанием отправил Олега Шатова на свидание с Мелиховым. Тут уже молодой голкипер не имел шансов спасти свою команду.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
01 мая 2017, понедельник. 13:00 МСК
Томь
Томск
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Шатов – 35, 0:2 – Данни – 83

Галимов не удалил двоих

На исходе трети матча произошёл конфликт между Кришито и нападающим «Томи» Александром Соболевым, которые сошлись в единоборстве. Габаритный Соболев повалил Кришито на газон с опасностью для здоровья итальянца, словно это был не футбол, а вольная борьба. Зенитовец в ответ ударил томича рукой по лицу. Сложилось полное впечатление, что судья Роман Галимов из Улан-Удэ должен удалить с поля и Соболева, и Кришито, но он ограничился жёлтыми карточками. Похоже, Галимов вообще стремится работать в либеральном стиле. Помимо этого арбитр не дал «горчичники» Гвинейскому и Мигелю Данни, прервавшему перспективный контрвыпад томичей фолом на Дмитрии Сасине.

Гол для дочки

В интервью в перерыве Дзюба сказал, что «Зенит» мог забить «Томи» пять-шесть голов, но допустил элементарные ошибки. Центрфорвард несколько преувеличил количество опасных моментов, созданных петербуржцами, хотя лично ему пять мячей в ворота своей бывшей команды не помешали бы. В таком случае Дзюба догнал бы лучшего снайпера чемпионата Фёдора Смолова из «Краснодара». Во втором тайме Артёму подарил великолепную возможность отличиться Шатов, однако он из убойной позиции пробил мимо цели.

Томичи не сдавались и не опускали рук. Понятно, что молодым футболистам очень тяжело проводить три матча за неделю на уровне Премьер-Лиги, тем не менее они создали проблемы «Зениту». Жёсткие стыки продолжались до финального свистка, к примеру, Соболев покинул поле, получив повреждение в борьбе всё с тем же Кришито. Вопрос об исходе снял только на 83-й минуте гол Данни. В очередной раз здорово сыграл Шатов, доказывающий, что Луческу зря не доверял ему: Олег выкатил мяч португальцу на пустые ворота. Данни посвятил гол родившейся на днях дочке. «Зенит» победил и опережает теперь ЦСКА на два очка.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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