Слово горца. Как Самуэль Это’о тащит свой клуб в Европу

Когда Самуэль Это’о оказывается в новой команде, он претендует на вакансию то ли помощника тренера, то ли старшего брата игроков. Не верите? Вот доказательство. «Я был старшим братом для игроков «Анжи». Когда нужно было дать совет или встряхнуть команду, я делал это», — рассказывал Самуэль в интервью месяц назад. Вот другое воспоминание. «Это’о мог сам оштрафовать игрока за невыполнение условий контракта», — вспоминает Гаджи Гаджиев совместную работу в «Анжи». Рассуждая о перспективе стать тренером, футболист скромно сказал, что ещё не решил, какую команду возглавит в будущем: «Интер», «Барселону» или кого-то ещё.

Чувство собственной значимости может навредить. Около трёх лет назад футболист оказался в неплохом европейском середняке – «Сампдории», которая тогда претендовала на попадание в Лигу чемпионов. Но быстро поссорился с партнёрами по команде и Синишей Михайловичем и ушёл. Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал разрыв контракта словами: «Если Это’о хочет следовать зову своего кошелька, мы не можем ему помешать».

Самый главный тренер

Так летом 2015 года он оказался в «Антальяспоре». 34 года, контракт на три сезона, морской курорт и команда, которая заняла пятое место во втором турецком дивизионе и через стыки чудом пробилась в элиту. Добавим размер гонорара – четыре млн евро, согласно некоторым СМИ. Было похоже, что камерунец собирается заканчивать карьеру долго, со вкусом и не напрягаясь.

Выступаем на расслабоне. Почему Это'О не войдёт в историю Самуэлю Это'О хватило недели, чтобы разжечь первый конфликт в «Сампдории». Вне игры камерунец напоминает о себе уже чаще, чем на поле.

Но всё оказалось не так. Новичок Суперлиги бодро начал сезон, а Это’о в первом круге (15 матчей) забил 14 голов. Огромный авторитет камерунца тоже пригодился: после увольнения главного тренера он целый месяц исполнял его обязанности. Под руководством Это’о «Антальяспор» провёл три матча и набрал четыре очка. Весной он забил ещё несколько голов и в итоге в споре лучших бомбардиров уступил только Марио Гомесу.

Можно говорить об относительности бомбардирских достижений в чемпионате Турции, но всё-таки «доигрывать» можно по-разному. Робин ван Перси младше камерунца на три года, Лукаш Подольски на пять, но в гонке бомбардиров оба ему уступили. И даже нельзя сказать, что на Это’о играла вся команда: тот же Марио Гомес куда чаще бил по воротам. Так же как и Уэсли Снейдер и ещё восемь других игроков. К 20 голам Самуэль добавил шесть ассистов и закончил сезон в статусе полубога. Клуб закончил сезон на девятом месте. Вроде бы неплохо, но руководство хотело большего.

«Я дам тебе 100 тыс. евро»

Бывший помощник Жозе Моуринью, которому Самуэль Это’о передал тренерское кресло по ходу прошлого сезона, провалил летнюю подготовку. Новый сезон «Антальяспор» начал с восьми матчей без побед: пять поражений, три ничьих и железное (свинцовое) последнее место в таблице. Это’о был так плох, что его публично раскритиковал президент клуба Али Озтюрк. Футболист выступил в «Инстаграме»: вырезал из своей страницы в «Википедии» фрагмент с наградами и сопроводил эмоциональной речью на турецком. «Возможно, некоторые не уважают «чёрных». Но я играю 18 лет, многого достиг, выиграл много трофеев. Не собираюсь меняться, я всегда полностью отдаюсь игре и защищаю цвета клуба. Я буду бороться за успех «Антальяспора», но это возможно только при взаимном уважении».

За это Это’о был отчислен. Он сразу опубликовал ещё один пост, в котором объяснил, что не имел в виду президента «Антальяспора», назвал того «братом» и назвал случившееся недопонимание происками врагов. Инцидент замяли.

На фоне ужасного старта случился, пожалуй, главный переломный момент в сезоне. После очередного плохого матча Самуэля позвали болельщики. Он подошёл, выслушал одного из них и произнёс мотивационную речь года. «Мы завершим сезон в первой десятке, обещаю. Это не пустые слова. Я дам тебе € 100 тыс., если мы не окажемся в десятке», — сказал Это’о и взял телефон болельщика, чтобы доказать серьёзность намерений. Вот как выглядел этот исторический диалог.

Насколько важно знать цену деньгам? Что ж, вот ответ: через тур после обещания «Антальяспор» впервые в сезоне выиграл. Это’о забил победный гол. В следующей игре – снова минимальная победа, снова гол Это’о. Вообще-то у клуба сменился тренер – место помощника Моуринью Жозе Мораеша занял Реза Чалимбай – но мы же понимаем, что это просто совпадение. Ладно, это шутка. На самом деле, нападающий обрёл мотивацию. Дело действительно не в команде, а в одном игроке, и вот почему.

С момента разговора с болельщиком сыграно 20 матчей. За это время «Антальяспор» переместился с 18-го места на шестое и на два очка отстаёт от зоны Лиги Европы. В последних 20 матчах клуб набрал 43 очка, и 20 из них принёс Это’о. Ещё раз: 20 очков из 43 – заслуга победных голов камерунца, либо голов, которыми он сравнивал счёт. По степени влияния на результат он идёт в лиге Златана Ибрагимовича, Мауро Икарди и Антуана Гризманна.

После двух победных голов осенью он дублем принёс ничью с «Истанбулом», забил победный гол «Османлиспору» и два гола «Аланьяспору» (матч был выигран со счётом 2:1) зимой и в том же духе продолжает до сих пор. В последнем туре впервые в Турции оформил хет-трик. Это если речь идёт о голах, но Самуэль ещё и лучший ассистент в команде. В общем, вовремя придумать себе мотивацию действительно важно.

Самолюбие и лидерство

Это’о не изменился. Он по-прежнему вырезает (!) скриншоты, когда кто-то пишет о нём что-то хорошее в Интернете, и выкладывает их в свой «инстаграм». Рассказывает, как он, а не Моуринью, настраивал футболистов «Интера» на финал Лиги чемпионов… Он держит дистанцию с одноклубниками – например обиделся, когда они закидали его тортом в день рождения. И забивает и раздаёт голевые передачи.

Когда клуб и футболист подписывали контракт на три года, казалось, что это слишком много и 37-летний Это’о уже точно не будет нужен «Антальяспору». Но сейчас ему 36, и он тащит клуб в еврокубки.