«Дзюбу – с чемпионством «Спартака». Футболисты в соцсетях

Дзюба получил поздравление с чемпионством «Спартака», Глушаков предложил разрезать Павлюченко, а Смолов показал своего кота.

Футболисты «Ростова» побывали на строящемся стадионе клуба, который примет чемпионат мира – 2018. Снимок с объекта выложил полузащитник жёлто-синих Александр Ерохин.

«Проверено! Стройка полным ходом», — написал игрок в «Инстаграме».

В матче 26-го тура «Ростов» обыграл «Амкар» со счётом 1:0. Автор единственного гола Александр Бухаров посвятил этому событию пост в социальной сети, загрузив фотографию болельщиков клуба.

«Хорошим людям — хороший подарок на праздники! С победой, Ростов!» — подписал снимок форвард.

22-летний вратарь жёлто-синих Никита Медведев стал рекордсменом российских чемпионатов по количеству минут без пропущенных мячей. Бывший одноклубник голкипера защитник Иван Новосельцев, ныне выступающий за «Зенит», поздравил Медведева с этим достижением.

«Дружище, поздравляю с таким важным рекордом (952 минуты сухих матчей), пускай это будет твоей первой победой! Молодец!» — написал Новосельцев.

На неделе капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал об истинной клубной принадлежности нападающего «Урала» Романа Павлюченко. Правда, для её проверки игрок столичного клуба выбрал не совсем гуманный метод.

«Разрежьте его — он красно -белый!» — подписал Глушаков совместный снимок с Павлюченко, добавив в числе прочих хэштеги «друг», «легенда» и «хулиган».

Форварды столичной команды Зе Луиш, Лоренсо Мельгарехо и Луис Адриано сделали совместную фотографию с защитником Маурисио по дороге на матч с ЦСКА.

«Благослави нас господь», — написал защитник Маурисиу у себя в «инстаграме».

После удачной встречи многие футболисты «Спартака» оставили счастливые посты в социальной сети.

«Спасибо за невероятную поддержку в этом дерби! Три очка наши, и впереди ещё более важные игры для нас всех! Вперёд, красно-белые!» — написал защитник Дмитрий Комбаров. Полузащитник Роман Зобнин был более краток, а Зе Луиш поблагодарил бога.

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников после матча саркастически высказался в адрес бывшего нападающего москвичей Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за «Зенит».

«Артёма Дзюбу — от души с чемпионством „Спартака“, — написал Кафельников в «Твиттере».

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов недавно стал хозяином кота. На неделе футболист поделился совместной фотографией со своим домашним животным.