«Карпин — Уткину: хочешь проверить на мужика, но делаешь это без уважения»

Проверка на мужика от Уткина, одна нога Мбаппе и стрим из раздевалки — в комментариях пользователей «Чемпионата».

Карпин — Уткину: мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика?

henry1448:

— Ты хочешь проверить меня на мужика, но ты делаешь это без уважения.

Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов

аlexvu:

— Хороший график работы у человека, 40 минут через 3 недели)

Лавров рассказал, что во время переговоров его успокаивают мысли о «Спартаке»

balboa:

— «Я постоянно думаю о «Спартаке» — сказал Лавров, доставая из кармана валидол =)

adrianalima80:

— Кокорин: когда я хожу по полю, меня успокаивают СМС на номер 900.

Пике: «Барселона» бесконечно сильнее «Реала»

peacedaronio:

— Вообще, когда Пике получает мяч в пяти метрах от ворот, спокойно его обрабатывает, думает, куда бы пробить, а потом заряжает со всей дури прямо во вратаря — это бесконечно.

7 «класико» с самыми драматичными развязками за 10 лет Вспоминаем сыгранные за последние 10 лет матчи «Реала» и «Барселоны», в которых всё решилось на последних минутах.

В ресторанах Калининграда к ЧМ-2018 появится специальное футбольное меню

аbricos:

— В ресторанах Калининграда к ЧМ-2018 появится Леонид Слуцкий.

muraviev-unker:

— В меню: пельмени «Футбольные Ушки» от шеф-повара Суареса.

Варди установит железный забор вокруг дома, чтобы защитить кур от нападения лис

we1come:

— Варди установит железный забор вокруг дома, чтобы защитить кур от нападения лис, а он и сам нападение лис.

nixon61:

— Варди защищает «Тоттенхем» от «Лестера»?))))

wtf777:

— Адамова нужно срочно вызывать, он проконсультирует, что и как.

Губернатор: компетентные органы разберутся с расходами на «Крестовский»

boroda2-67:

— Медведей посадят?! Да не смешите.Во всём виноват монолитчик из Вологды, что арматуру в кармане выносил, да штукатур из Самарканда — тот в себе ведро шпатлёвки упёр. Им и сидеть.

Как выглядит поле стадиона за 42 млрд: такое не забудешь! «Зенит» одержал победу над «Уралом» на новом домашнем стадионе, который строился 9 лет. Лучшие кадры с матча – в нашей фотоленте.

Ярмоленко: я не знаю, как девочкам объяснить, что такое офсайд

nixon61:

— Держи: «Оффсайд — это когда распродажа начинается в 8.00, а ты в 7.50 в магазин ворвалась. И тебя охрана выводит, и больше не пускает»)))

geimover:

— Индзаги: узнал про правило офсайда только когда начал тренировать.

В Самаре неприглядные дома закроют двухметровыми заборами к ЧМ-2018

riogrande:

— В России неприглядных игроков национальной сборной закроют двухметровыми заборами.

Агент: за € 80 млн «Монако» продаст только одну ногу Мбаппе

surovij:

— Интересно, если отрезать одну ногу Мбаппе и пришить ее Кокорину, то кто кого обыграет? Трехногий Кокорин или одноногий Мбаппе?

chrom83:

— Я даже не знаю за чем интересней будет наблюдать: во Франции за одноногим игроком или в Италии за одиноко скачущей ногой!

Киллер Мбаппе. Кто он — «новый Анри», похоронивший «Ман Сити» После серии с «Ман Сити» о молодом форварде «Монако» говорят все. История Килиана Мбаппе, которого называют главной надеждой Франции.

Де Росси: хочу врезать битой футболистам, снимающим видео в «Инстаграм»

hetfild:

— Я прям представляю: Де Росси сидит после матча в раздевалке и наблюдает такую картину. Как шкет бегает по раздевалке с телефоном «Хаю хай, с вами Ивангай! Сегодня мы проиграли «Наполи», и для нас это большая печалька((( Но не это главное! Я забил гол и повторил празднование как КриРо! И сразу после матча ко мне подошли с предложением прорекламировать лак для волос! Но обо всем этом я расскажу вам в рубрики «Мой мейкап»».

molllka:

— И Де Росси с разбега, с двух ног влетает ему в грудак в прямом эфире)

«Барселона» забила 7 голов «Осасуне» и оторвалась от «Реала» на 3 очка

liar-liar:

— Когда увидел дубль Алькасера– прифигел, когда увидел дубль Гомеша– вообще офигел, но гол Маскерано… Походу в банке были не шампиньоны.

В. Уткин решил создать свой футбольный клуб

nanotek:

— Дерби против «БлэкСтарЮнайтед» катать будут.

empty-street:

— А как фанатов новой команды звать будут? Васьками?

А с трансферными новостями что будет? Что ни новость, то утка?

Интересненько…