«Карпин — Уткину: хочешь проверить на мужика, но делаешь это без уважения»

Карпин — Уткину: мы давно друг друга знаем, и ты решил проверить меня на мужика?
henry1448:
— Ты хочешь проверить меня на мужика, но ты делаешь это без уважения.
Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов
аlexvu:
— Хороший график работы у человека, 40 минут через 3 недели)
Лавров рассказал, что во время переговоров его успокаивают мысли о «Спартаке»
balboa:
— «Я постоянно думаю о «Спартаке» — сказал Лавров, доставая из кармана валидол =)
adrianalima80:
— Кокорин: когда я хожу по полю, меня успокаивают СМС на номер 900.
Пике: «Барселона» бесконечно сильнее «Реала»
peacedaronio:
— Вообще, когда Пике получает мяч в пяти метрах от ворот, спокойно его обрабатывает, думает, куда бы пробить, а потом заряжает со всей дури прямо во вратаря — это бесконечно.
В ресторанах Калининграда к ЧМ-2018 появится специальное футбольное меню
аbricos:
— В ресторанах Калининграда к ЧМ-2018 появится Леонид Слуцкий.
muraviev-unker:
— В меню: пельмени «Футбольные Ушки» от шеф-повара Суареса.
Варди установит железный забор вокруг дома, чтобы защитить кур от нападения лис
we1come:
— Варди установит железный забор вокруг дома, чтобы защитить кур от нападения лис, а он и сам нападение лис.
nixon61:
— Варди защищает «Тоттенхем» от «Лестера»?))))
wtf777:
— Адамова нужно срочно вызывать, он проконсультирует, что и как.
Губернатор: компетентные органы разберутся с расходами на «Крестовский»
boroda2-67:
— Медведей посадят?! Да не смешите.Во всём виноват монолитчик из Вологды, что арматуру в кармане выносил, да штукатур из Самарканда — тот в себе ведро шпатлёвки упёр. Им и сидеть.
Ярмоленко: я не знаю, как девочкам объяснить, что такое офсайд
nixon61:
— Держи: «Оффсайд — это когда распродажа начинается в 8.00, а ты в 7.50 в магазин ворвалась. И тебя охрана выводит, и больше не пускает»)))
geimover:
— Индзаги: узнал про правило офсайда только когда начал тренировать.
В Самаре неприглядные дома закроют двухметровыми заборами к ЧМ-2018
riogrande:
— В России неприглядных игроков национальной сборной закроют двухметровыми заборами.
Агент: за € 80 млн «Монако» продаст только одну ногу Мбаппе
surovij:
— Интересно, если отрезать одну ногу Мбаппе и пришить ее Кокорину, то кто кого обыграет? Трехногий Кокорин или одноногий Мбаппе?
chrom83:
— Я даже не знаю за чем интересней будет наблюдать: во Франции за одноногим игроком или в Италии за одиноко скачущей ногой!
Де Росси: хочу врезать битой футболистам, снимающим видео в «Инстаграм»
hetfild:
— Я прям представляю: Де Росси сидит после матча в раздевалке и наблюдает такую картину. Как шкет бегает по раздевалке с телефоном «Хаю хай, с вами Ивангай! Сегодня мы проиграли «Наполи», и для нас это большая печалька((( Но не это главное! Я забил гол и повторил празднование как КриРо! И сразу после матча ко мне подошли с предложением прорекламировать лак для волос! Но обо всем этом я расскажу вам в рубрики «Мой мейкап»».
molllka:
— И Де Росси с разбега, с двух ног влетает ему в грудак в прямом эфире)
«Барселона» забила 7 голов «Осасуне» и оторвалась от «Реала» на 3 очка
liar-liar:
— Когда увидел дубль Алькасера– прифигел, когда увидел дубль Гомеша– вообще офигел, но гол Маскерано… Походу в банке были не шампиньоны.
В. Уткин решил создать свой футбольный клуб
nanotek:
— Дерби против «БлэкСтарЮнайтед» катать будут.
empty-street:
— А как фанатов новой команды звать будут? Васьками?
А с трансферными новостями что будет? Что ни новость, то утка?
Интересненько…