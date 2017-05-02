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«Зенит», «Краснодар», финал Кубка России – в обзоре дня
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Текст: «Чемпионат»

«Зенит» обошёл ЦСКА, Шмейхель может вернуться в «МЮ». Обзор дня

Заключительные матчи 26-го тура РФПЛ, расписание заключительного тура чемпионата России, призовой фонд финального матча за Кубок – в обзоре
2 мая 2017, вторник. 00:00. Футбол

Призовой фонд финала Кубка России сезона-2016/17 составляет около 10 млн рублей

Призовой фонд финального матча Кубка России сезона-2016/17, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив», составляет около 10 млн рублей. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Финал Кубка России пройдёт 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт», начало игры — в 18:45 мск.

«Не было вообще никакого призового фонда, но сейчас мы его установили. Команды получат призовые. Пока сумма небольшая — около 10 миллионов рублей, она будет делиться пропорционально.

Мы будем делать всё для того, чтобы Кубок России был отдельным проектом. И мы эту работу уже начали", — цитирует Мутко ТАСС.

«Зенит» обыграл «Томь» и обошёл ЦСКА в таблице РФПЛ

Сегодня в 26-м туре Премьер-Лиги «Томь» на своём поле принимала «Зенит». Петербургская команда добилась победы, забив в каждом из таймов по одному голу.

На 35-й минуте сине-бело-голубые провели быструю атаку, в результате которой полузащитник Олег Шатов убежал к воротам и переиграл голкипера томской команды. На 83-й минуте сам Шатов ассистировал Мигелю Данни, который замкнул передачу и установил окончательный счёт.

Победа позволила «Зениту» обойти в турнирной таблице ЦСКА и выйти на второе место с отрывом в два очка. При этом команда Мирча Луческу отстаёт от лидирующего «Спартака» на восемь баллов. «Томь» в свою очередь продолжает замыкать таблицу РФПЛ с 14 очками.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
01 мая 2017, понедельник. 13:00 МСК
Томь
Томск
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Шатов – 35, 0:2 – Данни – 83
Вольная борьба в Томске. «Зенит» побеждает и обходит ЦСКА
Матч «Томь» – «Зенит» подарил два гола, но не подарил два удаления. Петербуржцы выиграли у томичей со счётом 2:0 и обогнали ЦСКА.

«Крылья Советов» ушли от поражения в матче с «Оренбургом» и покинули зону вылета

«Оренбург» упустил победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.

В середине второго тайма Благой Георгиев заработал штрафной и сам же мощнейшим ударом в ближний верхний угол открыл счёт. На 84-й минуте Андрей Малых придержал руками Сергея Корниленко в своей штрафной, а Дмитрий Ятченко с пенальти развёл мяч и вратаря по разным углам.

«Оренбург» (23 очка) занимает 13-е место в РФПЛ, «Крылья Советов» (22 балла) идут 14-ми. От зоны вылета самарцев отделяет один балл.

Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
01 мая 2017, понедельник. 15:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 – Георгиев – 68, 1:1 – Ятченко – 85 (пен)

«Краснодар» не смог победить «Анжи» на своём поле

«Краснодар» и «Анжи» сыграли вничью в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 0:0. «Быки» прервали серию из трёх побед в турнире.

Хозяева начали матч очень уверенно, но после серии позиционных атак провалились в обороне, чудом не пропустив. Далее «быки» стали играть осторожнее, качественно отрабатывая в защите.

После перерыва «Краснодар» продолжил владеть территориальным преимуществом, а «Анжи» действовал на контратаках. Забитых голов зрители так и не увидели.

«Краснодар» (45 очков) занимает четвёртое место в РФПЛ, опережая идущий пятым «Ростов» на 3 балла. «Анжи» (29 очков) делит с «Уралом» 11-е место, от зоны стыковых матчей клуб отделяют 6 баллов.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
01 мая 2017, понедельник. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
0 : 0
Анжи
Махачкала

Все матчи 30-го тура Премьер-Лиги начнутся 21 мая в 15:00

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала время начала матчей 30-го тура чемпионата. Все игры начнутся 21 мая в одно время – 15:00 по московскому времени. Центральным матчем тура станет игра «Локомотива» с «Зенитом», которая пройдёт в Москве.

30-й тур

21 мая (воскресенье)

«Арсенал» (Тула) — «Спартак» — 15:00

«Амкар» — «Рубин» — 15:00

ЦСКА — «Анжи» — 15:00

«Оренбург» — «Ростов» — 15:00

«Уфа» — «Урал» — 15:00

«Локомотив» — «Зенит» — 15:00

«Томь» — «Краснодар» — 15:00

«Крылья Советов» — «Терек» — 15:00

К. Шмейхель может заменить де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель может пойти по стопам отца Петра Шмейхеля и перейти в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают кандидатуру датчанина на случай перехода основного вратаря Давида де Хеа в «Реал».

Sky Sports сообщает, что Шмейхель является приоритетной целью среди голкиперов. При этом «МЮ» якобы опередил «Манчестер Сити» в борьбе за 30-летнего вратаря сборной Дании.

Контракт Каспера Шмейхеля с «Лестером» действует до лета 2021 года. На трансферном рынке Шмейхель оценивается в £ 6,8 млн.

«СКА-Хабаровск» объявил о разрыве контракта с Гордеевым

«СКА-Хабаровск» и главный тренер команды Андрей Гордеев решили прекратить сотрудничество. 30 апреля попечительский совет клуба принял решение о прекращении трудовых отношений с тренерским штабом команды в лице Гордеева и его помощников – старшего тренера Николая Ковардаева и тренера Дмитрия Лукошкина. Соглашение о сотрудничестве расторгнуто по взаимному согласию сторон.

«СКА-Хабаровск» благодарит Андрея Гордеева и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в продолжении дальнейшей карьеры", — говорится на официальном сайте дальневосточной команды.

Под руководством Гордеева «СКА-Хабаровск» провёл в общей сложности 15 матчей, из них 10 – в первенстве ФНЛ и ещё пять – в розыгрыше Кубка ФНЛ. Во встречах ФНЛ команда одержала 2 победы, 5 встреч завершила вничью и в 3 потерпела поражение.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский. В июне 2013 года он был назначен на должность старшего тренера «СКА-Энергии». В 2015 году исполнял обязанности главного тренера команды. С января 2016 года являлся главным тренером молодёжной команды «СКА-Хабаровск».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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