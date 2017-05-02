А. Березуцкий – это голова! Самые крутые голы 26-го тура

Проход Попова, пятка Дзюбы и ещё один трюк от Мбенге – в хит-параде лучших голов 26-го тура РФПЛ.

Логично, что в этом туре всё внимание было приковано к главному матчу сезона, определявшему градус золотой гонки. Однако и помимо матча ЦСКА — «Спартак» в РФПЛ в этом туре было на что посмотреть.

(ЦСКА — «Спартак» — 1:2, 32-я минута – 0:1)

Трансфер Адриано воспринимали неоднозначно, но даже если бы он полностью провалил этот сезон в «Спартаке», ему простили бы всё только за этот мяч. Отличный проход Ивелина Попова, своевременный пас, вовремя подставленная нога – и «Спартак» открыл счёт в дерби.

Восхитительная восьмёрка. Кто забил самые важные мячи сезона Совсем скоро сервант этого парня перестанет быть пустым. И он сам добился этого.

4. Мигель Данни, «Зенит»

(«Томь» — «Зенит» — 0:2, 83-я минута – 0:2)

Наверное, единственный футболист в нынешнем «Зените», к которому ни у кого не может быть никаких претензий. Правда, в этом голе Данни как следует помогли партнёры. Отметим классную стеночку Дзюбы и вернувшегося в основу Шатова.

Вольная борьба в Томске. «Зенит» побеждает и обходит ЦСКА Матч «Томь» – «Зенит» подарил два гола, но не подарил два удаления. Петербуржцы выиграли у томичей со счётом 2:0 и обогнали ЦСКА.

(«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1, 68-я минута – 0:1)

Очередной мяч болгарского легионера со штрафного. После отъезда Халка Благое Георгиеву нет равных в этом компоненте в РФПЛ. Сомневаетесь? Тогда оцените этот гол.

2. Алексей Березуцкий, ЦСКА

(ЦСКА – «Спартак» -1:2, 45-я минута – 1:2)

После перехода на схему с тремя центральными защитниками Алексей Березуцкий окончательно закрепился в качестве игрока основы. Алексей мог добавить ощутимой перчинки в чемпионскую гонку, не пропусти ЦСКА второй мяч. Однако на этой неделе Березуцкий с гордостью будет вспоминать, наверное, только свой шикарный удар головой, приведший к голу.

Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ.

1. Аблай Мбенге, «Терек»

(«Терек» – «Урал» –5:2, 33-я минута – 1:1)

«Терек» и «Урал» выдали один из самых результативных матчей сезона. Украшением которого стал гол форварда грозненцев Мбенге. В прошлом году он забил фантастический мяч в ворота «Спартака» ударом через себя. Теперь же исполнил не такой эффектный, но яркий трюк, позволивший ему завоевать первое место в нашем рейтинге.

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 71

ЦСКА — 54

«Краснодар» — 35

«Локомотив» — 26

«Рубин» — 22

Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Квинси Промес, «Спартак» — 16

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10

Витиньо, ЦСКА – 10