Символическая сборная 26-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 26-го тура сезона-2016/17.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Несмотря на поражение ЦСКА, вратарь Игорь Акинфеев может занести дерби со «Спартаком» себе в актив. Два пропущенных Акинфеевым мяча – следствие ошибок обороны. Если бы не Игорь, ЦСКА пропустил бы больше.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Хорош на правом фланге ЦСКА был Марио Фернандес. В первом тайме его регулярные походы в атаку доставили немало проблем Дмитрию Комбарову.

Георгий Джикия, «Спартак»

Именно Георгий Джикия спас «Спартак» от верного гола во втором тайме, отбив мяч почти с линии ворот.

Алексей Березуцкий, ЦСКА

На счету Алексея Березуцкого шикарный гол в ворота «Спартака» после подачи со штрафного. Пусть этот мяч и не спас ЦСКА от поражения, игру Березуцкого в дерби можно отметить положительно.

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Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Огромный объём работы проделал в дерби Дмитрий Комбаров. В первом тайме много неудобств ему добавил Марио Фернандес, но во втором Комбаров играл более надёжно.

Полузащита

Денис Глушаков, «Спартак»

Очередной решающий гол забил капитан «Спартака» Денис Глушаков. На этот раз мяч Глушакова стал победным в главном дерби России.

Глушаков: болельщики с начала сезона кричат, что мы чемпионы Капитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над ЦСКА рассказал, почему это были не похороны, а просто победа.

Олег Иванов, «Терек»

Хавбек «Терека» Олег Иванов в результативном матче с «Уралом» стал автором двух результативных передач.

Роман Зобнин, «Спартак»

Молодого полузащитника «Спартака» Романа Зобнина уже называют одним из самых прогрессирующих футболистов России. В дерби Зобнин как всегда выполнил огромный объём работы, отыграв почти без ошибок.

Три незаметных героя «Спартака» в дерби Непростой выбор по итогам главного дерби Премьер-Лиги.

Ивелин Попов, «Спартак»

Не самый стабильный сезон проводит Ивелин Попов, но в дерби болгарин сыграл отменно. На его счету две результативные передачи.

Олег Шатов, «Зенит»

На счету Олега Шатова гол и результативная передача в выездном матче с «Томью». Его «Зенит» победил 2:0 и поднялся на второе место в таблице РФПЛ.

Нападение

Аблайе Мбенге, «Терек»

Дубль сенегальца Аблайе Мбенге помог «Тереку» обыграть «Урал» — 2:0 и сократить отставание грозненцев от четвёртого места.

Тренер

Массимо Каррера, «Спартак»

«Спартак» с блеском прошёл последнее крупное испытание сезона, обыграв ЦСКА в дерби. Теперь уже едва ли что-то сможет помешать подопечным Массимо Карреры взять чемпионство.