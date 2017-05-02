«Приходит Ротенберг — жарим мясо». «Чемпионат» в гостях у Гилерме

«Чемпионат» продолжает рубрику «На своём поле». Мы уже приходили в гости к динамовцу Люку Уилкширу и спартаковцу Артёму Реброву, которые познакомили нас со своими семьями.

«Новый год — два мандарина и водка». Как Люк Уилкшир стал русским «Чемпионат» в гостях у Люка Уилкшира и его русской жены Кристины: история обрусения первого австралийца РФПЛ.

Запретное слово. Как семья Артёма Реброва готовится к Новому году Голкипер «Спартака» Артём Ребров принял у себя дома журналистов «Чемпионата» и рассказал, как он будет встречать Новый год.

На этот раз демонстрирует гостеприимство «железнодорожник» Маринато Гилерме. Вратарь сборной России живёт в Подмосковье недалеко от базы «Локо» в Баковке. Раньше они с женой снимали небольшую квартиру на Можайском шоссе, но после рождения второй дочери Софии перебрались в коттеджный посёлок «Росинка». Когда-то здесь жило много легионеров из РФПЛ – от Родолфо до Алекса. Теперь тут обитают только Гилерме и его одноклубник Борис Ротенберг.

Пускают на территорию «Росинки» строго по спискам, поэтому на въезде охранники в камуфляжной форме грозно спрашивают, в какой дом и к кому именно мы направляемся. Удостоверившись, что нас ждут, выдают карту, без которой мы вполне могли бы затеряться в поселке.

Полина Куимова, Маринато Гилерме и Григорий Телингатер Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Около дома Гилерме – велосипеды и детские игрушки. Мы звоним в дверь, высокий голкипер приглашает нас к себе и по-хозяйски выдаёт тапочки. Кстати, тапочки – те, что бесплатно раздают в самолёте.

– Я оттуда домой много чего принёс! – с улыбкой признаётся Гиля. Мы сходимся на том, что теперь он действительно мыслит как россиянин.

Первым делом Гилерме проводит для нас экскурсию.Сперва заходим на кухню: она небольшая, но довольно уютная. На холодильнике – магнитики «Локо» и семейные фотографии. Сверху лежит несколько плиток шоколада. По всей видимости, для детей.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Вместе с хозяином мы выходим во дворик.

– Это наше любимое место. Летом мы почти каждый день здесь! К нам приходит по 20-30 человек, – рассказывает Гиля. – Я очень люблю барбекю, иной раз даже в холод и дождь мёрзну, но обязательно доделаю шураско. Регулярно ко мне заходит Ротенберг, и мы вместе жарим мясо.

Задний дворик у Гилерме огорожен, чтобы собака не сбегала – соседи жаловались. Пёсика зовут Зезиньо, и раньше он делал подкоп, чтобы сбежать.

Зезиньо Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Мы установили проволоку под электрическим напряжением. Зезиньо пару раз током обжёгся и больше не лез, – объясняет Гилерме.

– Играете с ним в мяч?

– Нет, он не любит. Старенький уже – восемь лет. Мы его купили в ТЦ «Мега Химки». Просто проходили мимо зоомагазина. Там было три щенка – два тёмных и один белый. Вот мы его и взяли.

– Спонтанно решили завести собаку?

– Нет, планировали. Тогда мы с женой были ещё без детей. Купили, чтобы не так скучно было. Зезиньо у нас очень чувствительный, всё время с нами.

– По утрам будит вас?

– Ещё бы. В 8:00-8:30 начинает лаять, потому что хочет гулять.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мы проходим в игровую комнату. Тут что-то вроде выставки рисунков дочерей: цветочки, лошадки, кошки… Всё на листах A4, но одна из стен разрисована сама по себе. Будто бумага закончилась.

– Ругаете детей?

– Само собой! Вон на стенах рисуют, а ещё дверью хлопают. Жизнь с детьми и без них – разные вещи. Сейчас мы всё для них делаем, а раньше можно было в любое время пойти гулять. Хотя просыпаться и осознавать, что у нас есть дети,– это здорово.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Гилерме говорит, что больше всего любит после работы скинуть с себя вещи и плюхнуться на диван, чтобы поиграть с детьми. Диван, кстати, огромный, ещё к тому же раскладывается. Вратарь признаётся, что проводит здесь больше всего времени.

– Бывает, прямо тут засыпаю перед телевизором. А иногда мы всей семьёй валяемся. Помещаемся без проблем. По ТВ смотрю новости и футбол. Я не самый большой фанат кино. У меня есть бразильские и российские каналы. Из европейских клубов симпатизирую «Барселоне», хотя она сейчас не очень.

Хотя надо понимать, что наше общение случилось до сумасшедшей победы каталонцев в «класико».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Гилерме коллекционирует футболки. Уже более 100 штук накопил. У него в коллекции нет ни Месси, ни Роналду, зато много бразильцев – Роберто Карлос, Виллиан, Гомес… Хотя увидеть всё это богатство нам не удаётся.

– Я сразу всё отправляю в Бразилию. У меня там отдельная комната для футболок. Стараюсь меняться сам после каждого матча, но иногда мне майки дарят. Например, мой друг из «Ювентуса» Нето подарил свою майку. Мы с ним уже давно не виделись, но постоянно переписываемся.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

На майке голкипера «Локо» изображено лицо Иисуса и распятие. Гилерме – католик. Его жена ходит в церковь каждое воскресенье. Он тоже старается не пропускать, если работа позволяет.

– К религии меня приучили родители. В Москве подходящая церковь находится рядом с зоопарком на Баррикадной. Ближе нет. События в моей жизни предопределены Всевышним. Считаю, что из-за веры мне везёт.

– В чём именно?

– Не все большие таланты добиваются успеха в футболе. Помимо способностей необходима и удача. Она приходит от веры. При этом необходимо и много работать. Нельзя думать, что Бог всё принесёт.

– Когда вам больше всего помогла вера?

– После того как я второй раз порвал крестообразные связки. В 2007 году я не сыграл ни одного матча. В отпуске в 2008-м тренировался, чтобы приехать на сбор готовым, но получил травму – неудачно упал. Меня оперировал лучший доктор в Бразилии. Он занимался Кака, Роналдо и другими. Хотя в моём случае операция прошла не очень удачно. Потом были опухоли. Через шесть месяцев вернулся на поле, но колено беспокоило. В первую же игру против дубля ЦСКА я упал и пуф – снова «кресты»! После этого хотелось вернуться в Бразилию. Мне сказали, что там можно пройти реабилитацию, но на операцию надо ехать в Германию. Так и сделал. Реабилитацию проходил в моём бывшем клубе «Атлетико Паранаэнсе». Там родители были рядом, они много общались со мной, помогали пережить. Я стал больше верить, чаще ходить в церковь, и всё постепенно наладилось. Кстати, я сделал предложение Рафаэле, находясь в госпитале. В 2009-м мы уже два года, как жили на две страны. Её папа не хотел, чтобы она уезжала в Россию, пока мы не поженимся. Я уже не мог дальше жить раздельно.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Всё это Гилерме рассказывает по-русски. У него возникают небольшие ошибки в речи, но мысль всегда понятна на сто процентов. Неудивительно, что Гиля освоил русский – этим летом будет уже 10 лет, как он переехал в Россию.

– Из бразильцев лучше всех говорит по-русски Родолфо. Уже потом я, а третий, наверное, Жоаозиньо. Когда Смородская только стала президентом «Локо», то требовала от иностранцев изучения языка. Уроки проходили на базе, а я всегда был уставший после тренировок. Один раз сходил. Потом сказал, что буду заниматься дома. В итоге ничего не делал, но после трёх-четырёх лет начал говорить. С 2012-го или 2013-го я даю интервью на русском, но стесняюсь камер, если честно.

– Как вы сдавали экзамен?

– Ох! Я думал, что у меня не получится. Нам давали текст о жизни русского писателя. Нужно было не только ответить на вопросы, но и свои придумать. Все больше опасались устной части, хотя я её я как раз без проблем сдал. Во многом потому что давал много интервью на русском. Помню, первым делом я, конечно, выучил мат. Хотя сейчас уже российские футболисты лучше знают жёсткие португальские выражения. Вон Янбаев все ругательства знает.

Маринато Гилерме с супругой Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

К разговору на огромном диване присоединяется жена Гилерме. Рафаэле, как и дети, увлекается рисованием. Её картины тоже можно найти дома, хотя и не в таком количестве. Гилерме познакомился с ней на дискотеке в 2004 году. В том заведении он знал всех, пока не появилась незнакомая девушка. Само собой, голкипер не смог к ней не подойти.

– В том заведении мне не особо нравилась музыка, – вспоминает Рафаэле. – Пришла просто за компанию с подругой. Договорились, мол, я схожу с ней, а потом она пойдёт со мной, куда я скажу. Гилерме был в этом заведении каждые выходные, а я – первый раз. Он ко мне подошёл.

– Я вообще подумал, что она иностранка, когда её первый раз увидел, – пояснил Гиля.

– Я с самого начала понимала, какие у него намерения. Торопиться не хотела. Вы же знаете этих футболистов. Они такие… Первые четыре месяца мы просто дружили. Я поняла, что он отличается от большинства футболистов. Когда мы начали встречаться, то Гилерме пошёл к моей семье. Они дали добро на наши отношения.

– Насколько привыкли к России? – спрашиваем Рафаэле.

– Мне тут нравится. Особенно люблю, когда листья желтеют. В Бразилии такого не увидишь. Конечно, морозы – это катастрофа, но в остальном всё отлично. Мне очень нравится борщ. Хотя сама его не готовлю – Гилерме привозит с базы, и мы всей семьёй едим.

– Мы видели в игровой комнате множество платьев. Это вы покупаете дочкам?

– Да. Им очень нравится.

– А точнее, маме очень нравится, – шутит Гилерме.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Этот дом Гилерме арендует. Где дальше будет жить вратарь со своей семьёй, не знает даже он сам.

– Пока мы будем жить и в России, и в Бразилии. В Москве я уже привык, а на родине сейчас тяжёлые времена. Плохо и с экономикой, и с политикой. Родители недовольны, но ничего не могут с этим поделать. Слава богу, что мой папа уже на пенсии и ему хорошо платят.

– В России на одну пенсию жить крайне сложно.

– В этом плане в Бразилии лучше. Там пенсия зависит от зарплаты. Если ты получал 5000 долларов в течение 25 лет, то твоя пенсия составит около 3500-4000 долларов. С другой стороны, в Бразилии плохая медицина – хуже нет нигде. А ещё ужасные дороги, высокие налоги… С зарплаты вычитают 27%, а в России всего 13%.

– Нашу бесплатную медицину тоже порой критикуют.

– Зря. В Бразилии беременные рожают где попало. В больницах везде не хватает мест! Это вообще как? Я уже постепенно думаю о будущем. Пока не знаю, где окажусь по окончании карьеры.Стараюсь набраться знаний, читаю книги по экономике.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Беседа с Гилерме оставила странное впечатление. Вроде чувствуется, что перед тобой иностранец, а при этом человек максимально обрусел. Знает много нюансов о жизни в Москве, через многое тут прошёл и уже никогда не попадётся там, где могут надуть туриста.

– Я много погулял на Красной площади. Сейчас знаю, что оттуда до Можайского шоссе можно доехать за 300-400 рублей. Когда с меня пытаются взять за этот маршрут 1500 рублей, то я понимаю, что это развод.

Беседовали: Полина Куимова, Григорий Телингатер