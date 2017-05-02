Каррера снова побил ЦСКА в дерби. Мгновения 26-го тура РФПЛ

Поддержка тура

Игроки «Локомотива» перед началом матча с «Рубином» вышли на поле в именных футболках в качестве поддержки капитана красно-зелёных Ведрана Чорлуки, который недавно перенёс операцию на ноге.

Прерванная серия тура

«Рубин» наконец-то смог заработать три очка в прошедшем туре: гол Дениса Ткачука принёс долгожданную победу над «Локомотивом».

Голевая феерия тура

«Урал» также не смог показать себя в преддверии финала Кубка России: на выезде команда потерпела поражение от «Терека» со счётом 2:5.

Вратарь тура

На 78-й минуте встречи «Ростова» с «Амкаром» Никите Медведеву удалось побить рекорд длительности сухой серии Руслана Нигматулина. Вратарь ростовчан не пропускает уже 10 матчей подряд и увеличил свой показатель до 952 минут.

Стиль тура

Игроки «Спартака» приехали на матч с ЦСКА при полном параде.

Битва баннеров тура

Перед началом дерби и болельщики «Спартака», и болельщики ЦСКА представили красочные перформансы.

Перформанс болельщиков ЦСКА Фото : Денис Тырин, «Чемпионат»

Посещаемость тура

Матч ЦСКА – “Спартак” установил новый рекорд посещаемости “Арены ЦСКА” – 27 352 зрителя. При этом вместимость арены составляет 30 тысяч человек, и даже на домашнем дерби “армейцам” не удалось обеспечить аншлаг.

Дерби тура

«Спартак» постепенно приближается к чемпионству: в важнейшем матче с ЦСКА красно-белые одержали победу со счётом 2:1. Решающий гол, который увеличил отрыв «Спартака» от «армейцев» до 10 очков, забил капитан команды Денис Глушаков.

Инцидент тура

Один из болельщиков ЦСКА, который находился вблизи скамейки запасных «Спартака», кинул в Массимо Карреру стакан с жидкостью.

Эмоции тура

Во время дерби эмоции игроков были накалены до предела.

Радость тура

“Спартак” празднует важнейшую победу над ЦСКА.

Боевой раскрас тура

Болельщики ЦСКА основательно подготовились к матчу со «Спартаком».

Болельщики ЦСКА Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Семья тура

Семья Шарля Каборе в полном составе пришла поддержать его в матче с «Анжи.

Туман тура

Атмосферный кадр с матча ЦСКА – «Спартак».

Приём тура

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский пытается сохранить контроль над мячом любым способом.