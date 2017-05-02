Каррера снова побил ЦСКА в дерби. Мгновения 26-го тура РФПЛ

Поддержка тура
Игроки «Локомотива» перед началом матча с «Рубином» вышли на поле в именных футболках в качестве поддержки капитана красно-зелёных Ведрана Чорлуки, который недавно перенёс операцию на ноге.
Прерванная серия тура
«Рубин» наконец-то смог заработать три очка в прошедшем туре: гол Дениса Ткачука принёс долгожданную победу над «Локомотивом».
Голевая феерия тура
«Урал» также не смог показать себя в преддверии финала Кубка России: на выезде команда потерпела поражение от «Терека» со счётом 2:5.
РФПЛ. 26-й тур. «Терек» — «Урал» — 5:2
Вратарь тура
На 78-й минуте встречи «Ростова» с «Амкаром» Никите Медведеву удалось побить рекорд длительности сухой серии Руслана Нигматулина. Вратарь ростовчан не пропускает уже 10 матчей подряд и увеличил свой показатель до 952 минут.
Никита Медведев
Стиль тура
Игроки «Спартака» приехали на матч с ЦСКА при полном параде.
Битва баннеров тура
Перед началом дерби и болельщики «Спартака», и болельщики ЦСКА представили красочные перформансы.
Перформанс болельщиков ЦСКА
Посещаемость тура
Матч ЦСКА – “Спартак” установил новый рекорд посещаемости “Арены ЦСКА” – 27 352 зрителя. При этом вместимость арены составляет 30 тысяч человек, и даже на домашнем дерби “армейцам” не удалось обеспечить аншлаг.
РФПЛ. 26-й тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2
Дерби тура
«Спартак» постепенно приближается к чемпионству: в важнейшем матче с ЦСКА красно-белые одержали победу со счётом 2:1. Решающий гол, который увеличил отрыв «Спартака» от «армейцев» до 10 очков, забил капитан команды Денис Глушаков.
Инцидент тура
Один из болельщиков ЦСКА, который находился вблизи скамейки запасных «Спартака», кинул в Массимо Карреру стакан с жидкостью.
Эмоции тура
Во время дерби эмоции игроков были накалены до предела.
Радость тура
“Спартак” празднует важнейшую победу над ЦСКА.
Боевой раскрас тура
Болельщики ЦСКА основательно подготовились к матчу со «Спартаком».
Болельщики ЦСКА
Семья тура
Семья Шарля Каборе в полном составе пришла поддержать его в матче с «Анжи.
Туман тура
Атмосферный кадр с матча ЦСКА – «Спартак».
Приём тура
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский пытается сохранить контроль над мячом любым способом.