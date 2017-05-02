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175 лет назад 2016
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Как Юрий Сёмин использует Мануэла Фернандеша в «Локомотиве»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Денис Марков

Владение португальским. Как Сёмин использует Фернандеша

Мануэл Фернандеш с начала сезона взвалил на себя роль лидера и в итоге вывел «Локомотив» в финал Кубка, тем самым дав шанс выиграть трофей.
2 мая 2017, вторник. 14:30. Футбол

Юрий Сёмин любит говорить о психологии футболистов. Самая частая тема в его послематчевых комментариях. Но самое привлекательное в том, что в большинстве ответов он выдерживает баланс между мотивацией и тактикой.

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Перед самым важным матчем в сезоне, финалом Кубка, «Локомотив» проиграл во второй раз подряд, теперь — «Рубину» в Черкизове.

«Сложно говорить, почему получился такой первый тайм. Наверное, какая-то неуверенность была у игроков, нужно было больше контролировать мяч и правильно развивать атаки, а мы зачем-то много играли дальними передачами», – сказал Сёмин после разгрома от ЦСКА. «Не понимаю пока, почему «Локомотив» играет лишь один тайм. Может, разминаемся не очень хорошо, может, дело в психологии», – резюмировал тренер матч с «Томью» (6:1).

Всё же на первое место встаёт психологическая подготовка, без которой, по мнению тренера, не сработает ни одна тактика: «Мы последние три матча начинаем играть только после перерыва. Очень пассивно ведём себя. Я связываю это с психологией. Хотим разыграть мяч до верного, не рисковать. Соперники же отходят назад большими силами». И как вывод: «Когда настроение хорошее, всегда всё легче делать».

Такой подход применим и к команде в целом, и к каждому игроку индивидуально.

Мануэл Ферандеш был освобождён из скамеечного заточения, начал регулярно выходить в стартовом составе, стал ключевой фигурой Сёмина. Тренер хорошо поработал над ним: отправил в тренажёрный зал, заставил следить за режимом сна и питания. На поле же освободил от оборонительных задач, которые для плеймейкера – бремя. Когда оно исчезло, футболист стал зажигать чаще.

Год назад Фернандеш не понимал, что происходит в клубе, сейчас он чувствует необходимость своего участия в игре и выражает готовность оправдывать надежды.

Про смену роли португальца Сёмин говорил: «Я меняю позиции некоторых игроков не в качестве эксперимента, а просто вижу, где лучше раскроются их сильнейшие качества. Фернандеш – футболист неординарный, высокотехничный, которого нам впереди не хватало. Пока это решение себя оправдывает».

Оправдывает сполна. Мануэл достойно отплатил Юрию Палычу. Стиль игры португальца лёг в основу футбола «Локо». Большинство атак начали развиваться с помощью длинных передач, за которые отвечает именно он.

Осенью у Фернандеша спросили, есть ли различия между стилями игры его партнёров по атаке (Алексея Миранчука и Майкона). Тот ответил: «Разница действительно есть. Сегодня было комфортно с Майконом – он хорошо открывается за спину, очень быстрый. Для атакующего полузащитника одно удовольствие искать Маркеса передачами в штрафную».

Во многом благодаря забегам за спины Майкон зажёг осенью. Сёмин не только не стал мешать, но и сделал акцент на игру на опережение. Ход «Локомотива» ускорился. Сначала это было планом «Б», чуть позже стало основным планом атаки. Идею подхватили Виталий Денисов и Владислав Игнатьев, которые сверкнули тоже благодаря вертикальной игре, но уже в другой схеме.

Недавно один футбольный эксперт проанализировал игру «железнодорожников» весной. При разборе атаки из его уст прозвучало: «У «Локомотива» появилась игра, футболисты комбинируют хорошо».

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Человек, проигравший конкуренцию Фёдору Смолову в «Краснодаре», забил за новый клуб уже столько же, сколько за полгода в старом.

Да, с переходом на 3-5-2 команда сделала бОльшую ставку на позиционные атаки. В новой схеме Фернандеш сместился с позиции «десятки» на box-to-box, а позицию под нападающим занял Алексей Миранчук. Секрет этой связки заключается в том, что первый соответственно быстро передаёт мяч в атакующую треть, а второй – обостряет. Частый приём: Фернандеш отдаёт лонгбол на Миранчука, тот принимает и обостряет мелкой передачей на форвардов или латералей. Пример: гол Джефферсона Фарфана.

Футболисты не мешают друг другу, а дополняют. Таким решением Сёмин избежал возникновения проблемы, которая сейчас мешает «Зениту»: Данни смещается на позицию «десятки», где располагается Жулиано, и только мешает бразильцу. Юрий Палыч отодвинул Фернандеша вглубь и отвёл зону в центре поля, Миранчуку – под нападающими.

В таком случае у португальца появляется возможность искать свободные зоны перед атакующими линиями. Во-первых, они необходимы для грамотного продолжения позиционной атаки. Каким бы медленным ни был футболист, способность выгодно открываться присуща далеко не каждому. Во-вторых, появляется возможность пробить издали. Именно так Фернандеш вывел клуб в финал Кубка России, так же открыл счёт в Туле.

Всех обМАНУл. Фернандеш вывел «Локомотив» в финал Кубка
«Локомотив» вышел в финал Кубка во второй раз за три года, а решающий мяч забил Мануэл Фернандеш, и в этом есть что-то символичное.

Не секрет, что в плане мотивации Мануэл неидеален. Он на своей волне. Может весь матч просидеть в засаде, а под занавес выстрелить из-за пределов штрафной в девятку. Может появиться на тайм, полтайма, 10 минут, может вообще не появиться.

Как и неидеален «Локо». Можно сетовать на экономию сил перед финалом Кубка России, но два последних матча заставили болельщиков понервничать.

В этом смысле португалец – олицетворение «Локомотива» нынешнего сезона. Тактически обученный и психологически неустойчивый. «Провели два разных тайма. Первый – плохой. Второй – лучше, но не смогли реализовать моменты», – говорил Сёмин о поражении от «Рубина». «Мануэл неплохо играл в последние 20 минут, но вначале выглядел не лучшим образом», – прокомментировал Юрий Палыч игру подопечного осенью. Сравните.

Так можно прокомментировать вообще всю карьеру португальца.

Для молодых игроков нестабильность в порядке вещей, для кого-то борьба за место в еврокубках – привычное дело. Отсюда и психологическая неустойчивость всей команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Мануэл Фернандеш Юрий Сёмин
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